JF intensifica combate à dengue

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio dos Agentes de Combate a Endemias (ACE), está reforçando as ações de prevenção contra o mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão de doenças como dengue, zika, febre amarela e chikungunya. Até o dia 3 de janeiro, os agentes realizarão visitas e vistorias em residências e lotes de diversos bairros do município, seguindo o cronograma da Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SSVS). Durante as visitas, os agentes orientam os moradores sobre a eliminação de criadouros e realizam o tratamento com larvicidas nos recipientes que não podem ser removidos. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora – Foto Divulgação PMJF)

PMRv interdita rodovia estadual

No dia 27 de dezembro de 2024, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) interditou parcialmente a rodovia MGC 383, em Maria da Fé, MG, após uma erosão na base do barranco que sustenta a via, causando uma depressão no trecho próximo ao km 368. A interdição foi necessária devido ao risco de acidentes, e o tráfego foi liberado em sistema pare e siga. A empresa CCL, terceirizada pelo DER-MG, avalia as obras emergenciais no local, já que a rodovia apresentou um deslizamento de 10 cm nas últimas horas. Além disso, a BR 459 também foi interditada em razão de desmoronamento no km 198, entre Wenceslau Braz e Delfim Moreira. (Poços.com - Poços de Caldas)

Uberaba tem escritura de área do DI

Mais uma importante conquista foi alcançada para o desenvolvimento econômico de Uberaba, a área, com a escritura, para a implantação do Distrito Industrial V foi repassada oficialmente para o município. O documento foi assinado pela prefeita, Elisa Araújo, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Rui Ramos, e a proprietária da área, Magali Aparecida Mendes de Queiroz. O novo distrito será instalado às margens da Rodovia BR-050, em uma área de 327 mil m², próximo a Cervejaria Petrópolis. Um local estratégico, que vai oferecer aos futuros empresários uma ótima logística para o escoamento da produção, destaca Rui. (Jornal de Uberaba)

Carmo proíbe funk nas escolas

O prefeito de Carmo do Rio Claro, Filipe Carielo anunciou em suas redes sociais que, a partir de 2025, estará proibido tocar funk nos intervalos ou em atividades escolares. "O ritmo...90% das letras são totalmente impróprias para criança. Nem falo crianças de sete anos, falo 12, 13, 14, 15. Já está na puberdade e a letra ainda é imprópria para criança. Se 90% daquele ritmo são letras impróprias ", afirmou o político. A medida visa preservar o ambiente educacional, considerando que algumas letras apresentam conteúdos inadequados para crianças e adolescentes, como destacou o prefeito ao citar a música 'Tubarão', de MC Ryan. (Observo – Passos)

Varginha inaugura Centro

A Prefeitura de Varginha inaugurou o Centro Ambulatorial de Especialidades Pediátricas, uma grande obra da administração de Vérdi Melo, com a participação de várias autoridades municipais. O centro, que leva o nome da Dra. Osmarina Gonçalves de Aguiar, oferecerá diversos serviços de saúde. O centro tem como objetivo desafogar as UBSs de Varginha, atendendo inicialmente as crianças da cidade. A construção enfrentou desafios, incluindo a pandemia e a aquisição de insumos, mas foi possível graças à participação dos pediatras locais e ao apoio de líderes religiosos. (O Debate - Varginha)

Minas amplia rede de ensino

O Governo de Minas anunciou a criação de 600 novas vagas para estudantes no Colégio Tiradentes da Polícia Militar (CTPM), além de planos para a formação de até 30 novas unidades dessa rede de ensino. A medida, publicada em uma lei no Diário Oficial de 24 de dezembro, também inclui a contratação de 1.675 auxiliares administrativos, 3.401 professores de Educação Básica, 324 especialistas em Educação Básica e 30 novos cargos de diretores, garantindo a expansão sem comprometer o funcionamento das escolas existentes. A criação dos cargos não gerará aumento de despesas, pois os cargos são provenientes de posições vagas dentro da Secretaria de Estado de Educação (Gazeta de Varginha)

Preço da carne puxa inflação

Em novembro de 2024, a inflação em Uberlândia registrou uma alta de 0,16%, com a Alimentação sendo o principal fator, impulsionada pelo aumento de 9,59% no preço da carne. A Cesta Básica de Alimentos teve um aumento de 4,75%, atingindo R$ 683,76, com destaque para o tomate (12,18%) e o óleo de soja (8,10%). Outros setores, como Vestuário, também contribuíram para a alta, enquanto Educação, Artigos de residência e Habitação apresentaram quedas. A inflação acumulada do ano chegou a 3,46%, com a alimentação liderando as variações, enquanto a variação dos preços em 12 meses foi de 4,16%. (Diário de Uberlândia)

