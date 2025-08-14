COLUNA MG

Saca de café sobe mais de 100%

Maior produtor de café do Brasil, Minas Gerais enfrentou um ano desafiador na safra 2024 do grão. Com clima adverso, onde foram registradas temperaturas recordes, seca prolongada e também granizo, a produção do café caiu. Por outro lado, diante da produção menor que a esperada, problemas climáticos também registrados em países produtores como Vietnã e na Colômbia e estoques baixos, a cotação do grão disparou. Do início de janeiro até meados de dezembro, a valorização média da saca de café chegou a quase 115%. Conforme os dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), devido ao clima adverso, a safra de café, em Minas Gerais, retraiu 3,3% e chegou a 28,05 milhões de sacas de 60 quilos. O resultado frustrou a expectativa do setor, que até então esperava uma safra de 30,1 milhões de sacas e 4,1% maior que a de 2023. (Diário do Comércio – Belo Horizonte - Foto: Cooxupé)

Divinópolis celebra abertura do Ano Jubilar

Divinópolis se prepara para celebrar a abertura do Ano Jubilar neste domingo, 29 de dezembro, com uma grande caminhada e missa especial. A programação começará às 16h com uma caminhada do Santuário do Senhor Bom Jesus até o Ginásio Poliesportivo Fábio Botelho Notini, onde será celebrada uma missa presidida por Dom Geovane Luís. Com o tema "Peregrinos da Esperança", o Jubileu marca os 2025 anos da encarnação de Jesus Cristo e visa promover uma renovação espiritual e compromisso com a transformação pessoal e social. Igrejas jubilares na Diocese de Divinópolis também foram designadas, permitindo aos fiéis a indulgência jubilar ao visitá-las. (Portal Gerais - Divinópolis)

Edital fomenta turismo na Canastra

O Ministério do Turismo, em parceria com a Unesco e o ICMBio, lançou um edital para promover o turismo sustentável na Serra da Canastra, focando em atividades de educação ambiental, conservação do meio ambiente, turismo ecológico e recreação em contato com a natureza. As propostas podem ser enviadas até 16 de janeiro de 2024, com orientações disponíveis no site da Unesco. O edital busca fortalecer a economia do turismo no Brasil, promover a sustentabilidade e valorizar a diversidade cultural e natural do país. A iniciativa também quer capacitar comunidades locais, incentivar inovação tecnológica e promover destinos pouco explorados. (Últimas Notícias - Formiga)

Decreto proíbe veículos pesados

As Prefeituras de Ipanema e de Taparuba proibiram o tráfego de veículos pesados com peso bruto superior a 20 toneladas na estrada vicinal que liga os dois municípios. A medida tem como objetivo preservar a estrada e garantir a segurança dos usuários, especialmente devido ao aumento do tráfego na via, uma vez que a BR-474, principal rota da região, está temporariamente interditada para manutenção. As prefeituras, em parceria com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), serão responsáveis pela fiscalização. Obras urgentes estão em andamento na BR-474 para restabelecer o tráfego normal. (Diário do Rio Doce - Governador Valadares)

Nova escola é destaque em Ladainha

Construída por meio do Programa Mãos Dadas, uma parceria entre o Governo de Minas e o município de Ladainha, no Vale do Mucuri, a Escola Municipal Iracema Soares Nedir está ampliando as oportunidades de ensino para os alunos. Com mais de R$ 5,5 milhões em investimentos, a nova unidade oferece infraestrutura moderna e visa fortalecer a educação pública e melhorar a qualidade do ensino na região. O governador Romeu Zema vistoriou a escola no início do mês. A obra, concluída e inaugurada em julho deste ano, recebeu mais de R$ 3,3 milhões em investimentos diretos do Governo de Minas. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Projeto de Natal solidário da PM

O projeto "Meu Natal Solidário", da Polícia Militar de Minas Gerais, foi realizado com sucesso na 8ª Região da Polícia Militar, arrecadando e distribuindo quase 26 mil brinquedos, mais de 6.000 cestas básicas e fraldas geriátricas para crianças e famílias em situação de vulnerabilidade social. Com o apoio da sociedade, as Unidades Operacionais levaram alegria e solidariedade a centenas de crianças de várias cidades. Além da entrega de presentes e alimentos, o projeto incluiu ações de conscientização para incentivar boas escolhas entre as crianças. (Jornal da Cidade - Governador Valadares)

