Banco investe 60 milhões em Diamantina

O Banco do Nordeste vai terminar o ano de 2024 com aproximadamente R$ 60 milhões aplicados em Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). Além do volume de recursos injetados na economia local, há outros números a celebrar: por meio do Circuito Banco do Nordeste Cultural, a instituição apoiou mais de 120 ações na cidade, prestigiadas por 5.100 pessoas. Funcionária da agência local do BNB e coordenadora do Banco do Nordeste Cultural, Viviane Queiroz, destaca a parceria com outras instituições que, desde 2023, permitiu levar uma grande oferta de ações, para diferentes públicos. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros – Foto GNM)

Campanha arrecada mais de 12 toneladas

A campanha “Natal de todas e todos nós”, promovida pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) em parceria com o programa Sesc Mesa Brasil, arrecadou 12,7 toneladas de alimentos e 266 itens de higiene e limpeza. As doações beneficiaram 30 entidades que atendem famílias em situação de vulnerabilidade social, integrantes do programa Mesa de Cidadania, uma iniciativa voltada ao combate à fome. Durante os 21 dias da campanha, pontos de coleta foram distribuídos em supermercados da cidade, com apoio de representantes das instituições para orientar a população. Além disso, servidores municipais e visitantes da Casa do Papai Noel também contribuíram com as doações. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Seguem obras do Hospital Regional

Quem vê de fora não imagina que aproximadamente 100 trabalhadores estão empenhados diariamente para entregar as obras do Hospital Regional de Sete Lagoas o mais rápido possível. Já por dentro, as máquinas e colaboradores não param e atuam em várias frentes em seus mais de 23 mil metros quadrados de área construída. O prefeito Duílio de Castro fiscalizou os trabalhos, acompanhado do representante da Construtora Guia, Fábio Guimarães. "As equipes estão trabalhando muito para entregar esta obra o mais rápido possível, um hospital que vai atender não só a Sete Lagoas, mas também toda a região, para melhorar a assistência à saúde", comentou o prefeito Duílio de Castro. (Diário de Sete Lagoas)

Produtora mantém tradição de doces

Maria Auxiliadora de Oliveira Paiva, de Araxá, mantém a tradição de produzir doces artesanais, uma prática que aprendeu desde jovem com sua mãe. Após casar e perceber as oscilações da produção de leite, ela viu nos doces uma forma de complementar a renda da família. Com mais de 30 anos de experiência, ela faz doces de goiaba, leite, figo, laranja, abóbora e outros, sempre com frutas de qualidade e muito carinho. Graças ao apoio da Emater-MG, que a ajudou a aperfeiçoar sua técnica e a construir uma pequena agroindústria, Maria Auxiliadora consegue agora produzir e vender seus doces com mais organização, garantindo a satisfação dos clientes e o sucesso de sua produção. (Clarim.net - Araxá)

Lunetas foram reinstaladas em BH

Como parte da revitalização da Região Central de Belo Horizonte e do programa de reestruturação da infraestrutura turística, a Prefeitura reinstalou duas lunetas de observação na Rua Sapucaí, no primeiro Mirante de Arte Urbana do mundo. As lunetas oferecem uma nova perspectiva da paisagem urbana, enriquecendo a experiência de turistas e moradores em um importante corredor gastronômico e cultural da cidade. Com zoom óptico e lentes antirreflexivas, os equipamentos são resistentes ao clima e facilitam a observação para todas as idades. A Belotur também realizará manutenção em outros nove equipamentos na cidade, com previsão de pleno funcionamento até o primeiro semestre de 2025. (São Geraldo - Belo Horizonte)

Setor pirotécnico cresce

O setor pirotécnico de Minas Gerais registrou um crescimento de 30% em 2024, impulsionado pela melhoria dos produtos e pela estreita relação com os clientes. O polo de produção, concentrado em Santo Antônio do Monte, agora mira o mercado internacional, especialmente nos Estados Unidos e na América Latina. Após 20 anos, Minas voltou a exportar fogos para os EUA, com uma projeção de consumo de US$ 500 mil por ano. O setor também busca investimentos em tecnologia para aumentar sua produção. Além disso, há uma forte demanda por regulamentação do setor para ampliar a segurança e atrair mais investimentos, o que é uma das prioridades para 2025. (Diário do Comércio - Belo Horizonte)

