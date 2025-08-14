COLUNA MG

30% da população mora de aluguel

Mais de 211 mil pessoas moram de aluguel em Uberlândia, o que equivale a quase 30% da população total da cidade, que é de 711.661 habitantes. Segundo informações do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número representa um aumento de 23,5% em relação à pesquisa de 2010, quando 171 mil pessoas viviam em imóveis alugados. Ainda de acordo com os dados do Censo 2022, cerca de 65 mil pessoas moram em imóveis cedidos por familiares, empregadores ou de outras formas. O número de habitantes com casa própria chegou a 456 mil, um crescimento de 19% se comparado com o Censo 2010, que registrou 383 mil pessoas com imóvel próprio na cidade. (Diário de Uberlândia - Foto: Celso Ribeiro/Arquivo Diário)

Minas amplia acesso ao Boletim Digital

O Governo de Minas Gerais está ampliando o acesso ao Boletim Escolar Digital para todas as escolas estaduais, beneficiando cerca de 1,5 milhão de estudantes. A iniciativa visa facilitar o acompanhamento das notas e atividades escolares por parte de pais e responsáveis, com acesso pelos canais digitais oficiais. O projeto, desenvolvido pela Secretaria de Educação (SEE/MG) e a Companhia de Tecnologia da Informação de Minas Gerais (Prodemge), inclui melhorias como a exibição de notas e número de aulas ministradas. (Gazeta de Varginha)

Nova espécie de flora é encontrada

Pesquisadores da Universidade Estadual de Minas Gerais (Uemg) descobriram uma nova espécie de planta, no Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, localizado no Quadrilátero Ferrífero. O nome da espécie faz referência ao solo rico em ferro da região. A planta é importante para a recuperação de áreas degradadas e com potencial ornamental e medicinal. A descoberta foi publicada na revista Phytotaxa e integra um estudo sobre a flora local, que também investiga as espécies endêmicas e a importância ecológica e econômica dessas plantas para a conservação da biodiversidade, especialmente em uma área ameaçada pela mineração. (Folha de Sabará)

Empregados destinam milhões para instituições

Em 2024, o Programa AI6% da Cemig destinou mais de R$ 2,7 milhões para 146 instituições filantrópicas de Minas Gerais, beneficiando cerca de 20 mil crianças e adolescentes. O programa incentiva os empregados da companhia a destinarem até 6% do Imposto de Renda devido para entidades voltadas ao apoio de jovens, e neste ano, 1.445 funcionários participaram. A Cemig complementou as doações, totalizando o valor repassado. A iniciativa contribui para a implementação de projetos educacionais, esportivos e culturais, além de melhorar a infraestrutura das instituições.. (Jornal de Patrocínio)

Famílias recebem regularização fundiária

Em 20 de dezembro, o Governo de Minas entregou títulos de regularização fundiária para 104 famílias de Carandaí, no Campo das Vertentes, como parte do programa Minas Reurb. Esta ação histórica beneficia famílias que aguardavam há décadas pela regularização de seus imóveis, garantindo segurança jurídica e acesso ao crédito. O programa já emitiu mais de 13 mil títulos desde sua criação em 2019 e quer entregar 60 mil títulos até 2026. O Governo de Minas destinou R$ 458 mil para a execução do programa no município, com a prefeitura contribuindo com a mesma quantia. (Portal S3- Nanuque)

Copasa comemora sucesso de projeto

A Copasa celebrou o sucesso do projeto "Arte nas Águas de Minas" em Araxá com a entrega de murais na Estação de Tratamento de Água (ETA) da cidade. O projeto, patrocinado pela Copasa e viabilizado por meio da Lei Rouanet, transformou a ETA em um mural ao ar livre. Artistas locais criaram as obras, que foram aclamadas pela população e autoridades presentes. O evento, realizado dia 20 de dezembro, contou com a presença da Agência Móvel da Copasa, que oferece diversos serviços à comunidade local. O projeto "Arte nas Águas de Minas" já passou por outras cidades, como Divinópolis e Contagem, e continuará em 2025 com novas intervenções artísticas em várias cidades mineiras. (Clarim.net - Araxá)

DI de Poços tem nova Subestação

Foi realizada no dia 23 a inauguração da Subestação Distrito Industrial. A solenidade contou com a presença de autoridades, empresas parceiras, conselheiros e colaboradores. A obra iniciou em janeiro e foi executada durante todo o ano pela VP Energia e Telecomunicações Ltda, dentro do cronograma previsto. O valor total investido é de aproximadamente de R$ 40 milhões. A Subestação possui capacidade instalada de 50 MVA, distribuída em 2 transformadores de 25 MVA cada, garantindo robustez e confiabilidade no fornecimento de energia. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

