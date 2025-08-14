COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Agro mineiro supera mineração

Pela primeira vez, as exportações do agronegócio de Minas Gerais superaram as da mineração, alcançando US$ 15,7 bilhões de janeiro a novembro de 2024, um crescimento de 19% em relação ao ano anterior. Esse desempenho fez o setor agropecuário responder por 40,7% das exportações do estado, ultrapassando a mineração, que representou 37,7%. Produtos como café, carne bovina, e itens do complexo sucroalcooleiro continuam sendo os principais responsáveis pelos bons resultados. Além disso, novos produtos como sementes, queijo e até grãos como o grão de bico têm ampliado as exportações. (Correio de Uberlândia – Foto Divulgação Seapa)

https://jornalcorreiodeuberlandia.com.br/noticia/62599/pela-primeira-vez-exportacoes-do-agro-mineiro-superam-segmento-da-mineracao

Setor reforça o “brinde legal”

Com as festas de fim de ano e o aumento no consumo de vinhos e espumantes, o setor vitivinícola reforça a campanha "Vinho Legal", que alerta sobre os riscos do comércio de produtos ilegais, como falsificados ou adulterados. Esses produtos não passam por controle de qualidade e podem ser prejudiciais à saúde. A campanha orienta os consumidores a verificarem rótulos e contrarrótulos, e denunciarem produtos irregulares ao Ministério da Agricultura ou à Receita Federal. A iniciativa visa garantir a segurança do consumidor e apoiar os produtores que seguem os padrões de qualidade. (Gazeta do Triângulo - Araguari)

https://gazetadotriangulo.com.br/setor-vitivinicola-reforca-o-brinde-legal-em-combate-ao-mercado-ilegal-de-vinhos-e-espumantes/

Mercado de publicidade estima alta

O mercado de publicidade em Minas Gerais projeta um crescimento de 15% nos investimentos em mídia para 2024, impulsionado pela capacidade das agências locais de absorver tendências globais, mantendo a conexão com a cultura mineira. O aumento nos investimentos é refletido pela integração de novas tecnologias, como Inteligência Artificial, e o fortalecimento das mídias digitais e regionais, especialmente após as eleições municipais. As agências mineiras se destacam por combinar inovação e tradição, criando campanhas criativas que valorizam a cultura local. (Diário do Comércio - Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/negocios/mercado-publicidade-minas-gerais-estima-crescimento-2024/?utm_source=home&utm_medium=positionclick&utm_campaign=2&utm_content=negocios

Radares na BR-459 começam a multar

A partir da véspera de Natal, 24 de dezembro de 2024, os radares na rodovia BR-459, no Sul de Minas, começarão a multar motoristas que ultrapassarem os limites de velocidade. Anteriormente, os radares estavam operando de forma educativa, apenas alertando os motoristas sobre os limites sem aplicar penalidades. Os radares estão localizados em Pouso Alegre e Santa Rita do Sapucaí, em pontos estratégicos ao longo da rodovia. A ação tem por objetivo aumentar a segurança viária e prevenir acidentes. A EPR, concessionária responsável, também cobre outras rodovias da região. (Gazeta de Varginha)

https://www.gazetadevarginha.com.br/post/radares-na-rodovia-br-459-come%C3%A7am-a-multar-a-partir-da-v%C3%A9spera-de-natal-no-sul-de-minas-1

PMAb faz operação no Jequitinhonha

A Polícia Militar de Meio Ambiente realizou a Operação Piracema em Almenara, no Vale do Jequitinhonha, na tarde desta segunda-feira (23/12), e durante o patrulhamento os militares receberam uma denúncia anônima informando sobre o funcionamento de atividade de lavra ilegal. No local, fazenda Rancho Alegre, foram encontrados três túneis, sendo que dois estavam inoperantes/fechados e um estava com indícios de atividade minerária recente, sendo encontrado enterrado nesse túnel, um embornal com 1 cordel detonante nitropenta NP3 de cor vermelha, 1 cordel detonante nitropenta NP5 de cor verde e 1 estopim de cor branca. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

https://diariotribuna.com.br/?p=27883

Sul tem maior área de recuperação

O Sul de Minas concentra o maior número de áreas de mineração em processo de recuperação no estado, com 16 minas nesta situação, conforme o Relatório Executivo da Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam). Este documento, que abrange 79 áreas mineradas em recuperação, inclui detalhes sobre o processo de fechamento e os planos de recuperação ambiental dessas áreas. No Sul de Minas, uma das minas em recuperação está localizada em Caldas, onde a Mineração Perdizes extraiu argila refratária, com a área sendo destinada à agropecuária após a recuperação. (Poços Já - Poços de Caldas)

https://pocosja.com.br/2024/12/24/sul-de-minas-tem-o-maior-numero-de-areas-de-mineracao-em-processo-de-recuperacao/

Jovens têm programa da Usiminas

Com o objetivo de capacitar estudantes e oferecer oportunidades de qualificação para o mercado de trabalho, a Usiminas concluiu a realização de mais uma edição do Programa Mentoria para Jovens, em Ipatinga. A iniciativa contou com a participação de 14 estudantes com idades entre 17 e 25 anos. De agosto a dezembro, os jovens tiveram a oportunidade de fazer seis encontros online com colaboradores da Usiminas para falar de diversos temas. Os participantes acessaram uma plataforma e material direcionado aos temas de autoconhecimento, habilidades socioemocionais, mercado de trabalho, carreira e Plano de Desenvolvimento Individual (PDI). (Portal Silmara Freitas – Ipatinga)

https://www.silmaradefreitas.com.br/usiminas-conclui-programa-mentoria-para-jovens-em-ipatinga/