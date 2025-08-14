COLUNA MG

Be8 implanta fábrica em Uberaba

Com equipamentos já adquiridos, a empresa Be8 prevê início das obras para a implantação da fábrica de biodiesel em Uberaba no ano que vem. O cronograma foi anunciado a representantes do governo municipal esta semana durante reunião on-line, quando foi entregue o projeto da planta que será construída no Distrito Industrial 3. O projeto da fábrica de biocombustíveis é considerado um dos investimentos âncora para viabilizar o gasoduto até o Triângulo Mineiro, ao lado de uma usina termoelétrica e da planta de amônia. As tratativas com a Be8 estão em andamento desde o ano passado para consolidar o empreendimento. (Jornal da Manhã – Uberaba – Foto: Divulgação)

Vítima de escravidão é resgatada

Uma mulher vítima de trabalho análogo à escravidão foi resgatada em Além Paraíba, Minas Gerais, após ser forçada a trabalhar como doméstica e cuidadora de um idoso desde 1996, sem salário, férias ou direitos trabalhistas. O resgate ocorreu em 2 de dezembro, após uma operação do Ministério do Trabalho e Emprego, com apoio do Ministério Público do Trabalho e Polícia Federal. A vítima, que não tinha quarto próprio, ficou sem registro formal após 2009, e seus direitos foram negligenciados durante três décadas. Com o resgate, a relação de trabalho foi encerrada, o registro foi regularizado e os direitos trabalhistas foram pagos. (Clarim.net - Araxá)

Arcoense lança documentário

O escritor e poeta João Evangelista Rodrigues, natural de Arcos, lançou o documentário Os Fascínios da Morte, no dia 18 de dezembro. Dirigido e roteirizado por ele, o curta-metragem de 15 minutos foi gravado em Japaraíba e produzido com recursos da Lei Paulo Gustavo, com apoio da Prefeitura de Japaraíba e do Ministério da Cultura. O documentário, que explora as diferentes formas de entender a morte e a história dos cemitérios da cidade, conta com depoimentos de moradores locais. João Evangelista relata a importância de discutir a morte em uma sociedade marcada pela violência e pela banalização desse fenômeno. (Jornal Correio Centro Oeste - Arcos)

Projeto ”Moradia Saudável” é lançado

O Governo de Minas, a Fiemg, a Fassa Bortolo do Brasil e outras entidades lançaram o projeto-piloto Moradia Saudável, com o objetivo de melhorar as condições de saúde de moradores de favelas em Belo Horizonte, especialmente crianças e adultos afetados pela umidade nas casas. O projeto visa realizar reformas habitacionais, incluindo o revestimento externo de residências em comunidades carentes, para combater a umidade e a proliferação de mofo, que contribuem para doenças respiratórias. As obras devem começar em 2025 e um curso de alvenaria será oferecido pelo Senai-MG para capacitar moradores. (Balcão News - Belo Horizonte)

Enchentes comprometem abastecimento

A Prefeitura de Coronel Pacheco informa que o abastecimento de água está comprometido devido às fortes chuvas recentes, que podem ter causado entupimento ou rompimento na tubulação, resultando em desabastecimento para os moradores. A equipe está trabalhando com urgência para identificar e solucionar o problema. A Prefeitura solicita que a população economize água até que o serviço seja normalizado. A colaboração da população é essencial para minimizar os impactos dessa situação. (Jornal Panorama – Caxambu)

Zoo de Varginha tem melhorias

A Prefeitura de Varginha inaugurou as obras de melhorias no Parque Zoobotânico Dr. Mário Frota e a nova Portaria. Uma nova portaria foi construída na avenida Otávio Marques de Paula, e um novo estacionamento foi inaugurado. As áreas de visitação foram reformadas e pintadas. Novas placas e sinalização também foram instaladas nas áreas de circulação dos visitantes. Na avenida, uma lombada eletrônica e uma recém-pintada faixa de pedestres garantem a segurança para quem vai acessar a portaria. (Varginha Digital)

