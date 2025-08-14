COLUNA MG

Quase 500 presos fazem Enem

481 presos do Departamento Penitenciário e dez do Sistema Socioeducativo da 4ª Região Integrada de Segurança Pública (RISP) Juiz de Fora realizaram, neste ano o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), conforme dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). O Enem aos indivíduos privados de liberdade é similar ao exame regular. Exceto pela data. Em 2024, enquanto a prova ocorreu no início de novembro em todo país, aos detentos ela foi aplicada na segunda semana de dezembro. O nível de dificuldade se mantém o mesmo, e as questões permanecem sendo desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). (Tribuna de Minas – Juiz de Fora Foto Divulgação

https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/20-12-2024/enem-detentos.html

Fabriciano decreta Calamidade

A Prefeitura de Coronel Fabriciano decretou Estado de Calamidade Pública após a forte tempestade que atingiu o município em 17 de dezembro. A chuva intensa causou alagamentos em diversos bairros e afetou 385 famílias, com 105 delas desalojadas. Para ajudar as vítimas, foram montados abrigos emergenciais e distribuídos alimentos e itens de higiene. O município também anunciou o programa "Recupera Fabri", com R$10 milhões para recuperação da cidade e auxílio financeiro para as famílias afetadas. Além disso, foi criado o "Aluguel Social" para as famílias sem condições de retornar às suas casas. (Jornal Classivale – Ipatinga)

https://jornalclassivale.com.br/noticia/3840/prefeitura-de-coronel-fabriciano-decreta-estado-de-calamidade-publica

ChildFund eleita a melhor ONG

O ChildFund Brasil foi eleito a Melhor ONG de Minas Gerais no Prêmio Melhores ONGs 2024, organizado pelo Instituto O Mundo Que Queremos e a Certificadora Social – Instituto Doar. A premiação reconheceu a organização por sua excelência em gestão, governança, sustentabilidade financeira e transparência. Com mais de 58 anos de atuação, o ChildFund Brasil trabalha na defesa dos direitos de crianças, adolescentes e jovens, alcançando cerca de 150 mil pessoas em seis estados. Este é o sétimo ano consecutivo em que a organização figura entre as 100 melhores ONGs do Brasil. (Sabará Notícias)

https://www.sabaranoticias.com.br/childfund-brasil-e-eleita-a-melhor-ong-de-minas-gerais

Cemig premia estudante

A Cemig premiou, esta semana, os vencedores da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE) na sede da companhia, em Belo Horizonte. O estudante Davi Domingues Mesquita, do Collegium Prisma de Montes Claros, foi um dos premiados. A cerimônia contou com a presença de 13 alunos de diversas regiões de Minas Gerais, que receberam medalhas de ouro e placas de congratulação. A professora Maria Ilma da Silva também foi homenageada por ter a maior quantidade de alunos premiados. Durante o evento, os estudantes e familiares participaram de visitas educativas ao Centro de Operação da Cemig e ao Espaço Cemig Sesi de Eficiência Energética. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

https://gazetanm.com.br/cemig-premia-estudante-de-montes-claros-na-olimpiada-nacional-de-eficiencia-energetica-onee/

Catador ganha veículo elétrico

Em Poços de Caldas, o catador de recicláveis Eulei Gomes Negrão, de 85 anos, recebeu um protótipo de veículo elétrico desenvolvido pela PUC Minas Poços de Caldas em parceria com o Sicredi. O projeto tem como objetivo melhorar as condições de trabalho dos catadores e promover a conscientização sobre a importância social e ambiental da reciclagem. O protótipo foi criado por estudantes dos cursos de Engenharia Elétrica, Jornalismo e Publicidade da universidade, com apoio financeiro do Fundo Social do Sicredi. A iniciativa visa beneficiar outros profissionais da reciclagem e está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. (Poços Já – Poços de Caldas)

https://pocosja.com.br/2024/12/19/catador-de-reciclaveis-de-pocos-ganha-prototipo-de-veiculo-eletrico-para-as-coletas/

Hospital ganha mais vagas em Patos

O Secretário de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, esteve no Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas, para visita técnica que marcou a avaliação dos primeiros seis meses de gestão da unidade pela Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (Faepu). Na ocasião, ele também anunciou a criação de mais vagas de UTI neonatal. Durante a visita, Baccheretti analisou dados que demonstram melhorias significativas na gestão do HRAD, primeiro hospital estadual de Minas Gerais a ser administrado por Organização Social (OS).. (Folha Patense)

https://www.folhapatense.com.br