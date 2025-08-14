COLUNA MG

Aeroporto Regional ganha acesso

A Prefeitura de Santana do Paraíso e a Vale entregaram o as obras do viaduto de acesso ao Aeroporto Regional do Vale do Aço, no Distrito Industrial. Com a liberação do viaduto, a passagem em nível atualmente utilizada será desativada, eliminando um ponto de conflito entre veículos e a Estrada de Ferro Vitória-Minas. Com 81 metros de extensão, o viaduto conecta a Avenida Vito Gaggiato à estrada que dá acesso ao aeródromo A construção conta com pista dupla - uma em cada sentido -, calçada para pedestres, guarda-corpo, sistema de iluminação e muros de proteção nas áreas próximas à ferrovia, garantindo mais segurança para os usuários. (Conex 10 – Foto Reprodução)

300 mil veículos na MG 050

Com a chegada das festas de fim de ano, muitas pessoas pegam estrada para diferentes lugares, movimentando as rodovias do estado. A MG-050, por exemplo, que passa por Formiga, receberá um tráfego de 278.103 veículos nesse período entre Natal e Réveillon. Esse resultado foi obtido por cálculo feito a partir do total de veículos, 300 mil, que deverá circular neste final de ano no sistema MG-050/BR-265/BR-491, que é administrado pela Via Nascentes. Durante o Natal, entre os dias 24 e 26 de dezembro, a previsão é de que 140 mil veículos circulem pelo sistema, sendo 129.782 somente pela MG-050. Já no período do Réveillon, entre os dias 31 de dezembro e 2 de janeiro de 2025, a estimativa é de 160 mil veículos passarão pelo sistema, sendo 148.322 na rodovia estadual. (O Pergaminho – Formiga)

Copasa entrega selos em Divinópolis

A Copasa entregou, em Divinópolis, os selos "Escola Amiga do Meio Ambiente" a nove instituições de ensino que concluíram o programa Chuá Socioambiental em 2024. A iniciativa visa promover a conscientização ambiental entre jovens estudantes e envolveu cerca de 1.000 alunos em atividades como palestras sobre preservação ambiental, arrecadação de materiais recicláveis, plantio de mudas e gincanas. O programa, criado em 2017, também inclui campanhas como a do óleo de cozinha usado e a do lacre de latinhas para doação de cadeiras de rodas, além de estar alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. (Portal G37 de Notícias)

Queijaria celebra premiação

A Queijaria Montanha, localizada em Campanário, Minas Gerais, se destacou na produção de Queijo Minas Artesanal, sendo premiada com a medalha de ouro no Prêmio Queijo Brasil e reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. O casal Antônio e Mônica, responsáveis pela queijaria, se dedicam a produzir queijos especiais com base no QMA, utilizando um processo artesanal que resulta em produtos únicos. Recentemente, receberam uma homenagem do Sistema Faemg Senar pelo trabalho realizado e estão próximos de conquistar o Selo Arte, que permitirá expandir a venda de seus queijos para outras regiões do Brasil. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Sabará avança em inventário

A Prefeitura de Sabará, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, está avançando no inventário de proteção ao patrimônio cultural, com ênfase na preservação da história e identidade local. Em 2024, a iniciativa se destacou com a inclusão de bens culturais significativos, como os vitrais do Santuário e o sino da antiga Ermida, que refletem o valor artístico e histórico da cidade. Além disso, o pontilhão da Siderurgia foi incluído no inventário após solicitação da comunidade. (Folha de Sabará)

BH anuncia ampliação de saúde

A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou várias melhorias para a saúde em 2025, com o objetivo de aumentar a capacidade de atendimento e reduzir o tempo de espera. Entre as ações previstas estão a ampliação de serviços de saúde, contratação de mais profissionais, construção de novas unidades, modernização de processos e a implementação de tecnologias para integrar dados dos pacientes. Haverá também um aumento nas cirurgias eletivas, mais de 8 mil teleconsultas mensais, e o funcionamento 100% do Instituto de Oncologia e novas maternidades. A cidade investirá em projetos como a ampliação da rede de frio para vacinas e a implantação de um serviço para investigar causas de óbitos. (Balcão News – Belo Horizonte)

