COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

18,7 mil capacitadas no Triângulo

Balanço do Sistema Faemg Senar aponta que 18.737 pessoas foram capacitadas, na região do Triângulo Mineiro, em 1.860 cursos de Formação Profissional Rural e Promoção Social, realizados neste ano. Os números integram o balanço do escritório regional de Uberaba de 2024, quando completou 30 anos de atuação. Os treinamentos foram ofertados gratuitamente aos produtores rurais e famílias do campo em 46 municípios da região. Um dos destaques do ano foi a realização do curso de operação de drone para pulverização, um dos mais procurados na região. (Jornal da Manhã – Uberaba – Foto Divulgação Senar)

https://jmonline.com.br/cidade/sistema-faemg-senar-capacitou-mais-de-18-7-mil-pessoas-no-triangulo-mineiro-1.456368

Patrocínio recebe R$ 90 milhões

O Ministério da Saúde destinou R$ 90,3 milhões para apoiar o Programa Saúde na Escola (PSE) no ciclo 2023/2024. Em Minas Gerais, o total de R$ 12,7 milhões será repassado para 826 municípios, com a previsão de atender cerca de 2,3 milhões de estudantes mineiros, com os repasses feitos diretamente aos fundos municipais de saúde, em parcela única. De Patrocínio e sua região de influência, os municípios que mais receberam, foram: Araxá: R$ 103.528,20; Patrocínio: R$ 89.623,85 e Monte Carmelo: R$ 27.369,92. (Jornal de Patrocínio)

https://www.jornaldepatrocinio.com/patrocinio-recebe-quase-r-90-milhoes-do-ministerio-da-saude-para-o-programa-saude-na-escola-em-minas-gerais

Telemedicina é proposta para postos

Diante da alta demanda e das longas filas nos postos de saúde de Divinópolis, foi proposta a ampliação da telemedicina para as unidades de saúde do município. A tecnologia já está em uso no Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica (Cisvi) e na UPA, com resultados positivos na redução de filas e na melhoria do atendimento. A telemedicina permite consultas online por videochamadas, proporcionando diagnósticos, orientações e prescrições sem a necessidade de deslocamento. Caso seja identificado um caso urgente, o paciente é orientado a buscar atendimento presencial. A iniciativa visa modernizar e otimizar o sistema de saúde local, proporcionando mais resolutividade na Atenção Primária. (Jornal Agora – Divinópolis)

https://www.agoracomvoce.com.br/2024/12/18/implementacao-de-telemedicina-e-proposta-para-postos-de-saude/

Sine é inaugurado em Uberlândia

A Prefeitura de Uberlândia inaugurou, nesta terça-feira (17), a nova sede do Sistema Nacional de Emprego (Sine), localizada na praça Tubal Vilela, no centro da cidade, ao lado da Escola Estadual Bueno Brandão. A nova unidade começará a atender candidatos e empregadores a partir de 6 de janeiro de 2025. O imóvel foi cedido pelo Governo de Minas Gerais e passou por reformas no valor de R$ 568,8 mil. Além dos serviços tradicionais do Sine, como encaminhamento para vagas de emprego, elaboração de currículos e orientação profissional, o local contará com um espaço dedicado à Secretaria Municipal da Juventude. (Diário de Uberlândia)

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/37143/nova-sede-do-sine-e-inaugurada-em-uberlandia

Minas Demais une arte e gastronomia

O restaurante e empório Minas Demais lançou o Cardápio Cultural, um projeto inovador que une gastronomia e arte mineira. Em parceria com o colecionador Constantino Papazoglu, o espaço passa a exibir obras de renomados artistas locais, transformando seu ambiente em uma galeria de arte. A exposição inclui trabalhos de ícones como Inimá José de Paula, Carlos Bracher, Yara Tupynambá, entre outros, representando diferentes fases de suas carreiras. O projeto visa proporcionar uma experiência cultural completa, conectando a culinária mineira com a arte. (MG Turismo – Belo Horizonte)

https://mgturismo.com.br/cardapio-cultural-minas-demais-une-arte-e-gastronomia-mineira-em-projeto-inedito/

Fusão de hospitais em Araxá

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) firmou acordo para pôr fim à intervenção na Associação Obras Assistenciais Casa do Caminho, mantenedora do Hospital Casa do Caminho de Araxá. O acordo prevê a fusão entre o hospital e a Santa Casa de Misericórdia de Araxá. O documento estabelece obrigações para as duas instituições e para o município de Araxá e o Estado de Minas Gerais. (ClarinNet – Araxá)

https://clarim.net.br/acordo-firmado-com-o-mpmg-preve-fusao-entre-hospital-casa-do-caminho-e-santa-casa-de-araxa/