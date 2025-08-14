COLUNA MG

PIB de Minas avança 1,2%

Com crescimento nas três atividades que compõem o cálculo do Produto Interno Bruno (PIB), a economia de Minas Gerais fechou o terceiro trimestre de 2024 com o total de R$ 272,3 bilhões em bens e serviços produzidos, alta real de 1,2% frente ao trimestre anterior. O avanço, influenciado principalmente pela agropecuária, é superior à média Brasil, de 0,9%. De julho a setembro, a agropecuária expandiu 11,3% em comparação ao segundo trimestre de 2024. A alta foi puxada por lavouras como as de cana-de-açúcar e de batata inglesa, ambas com projeção de crescimento no período. (Diário do Comércio – Belo Horizonte – Foto: BDMG)

BH é a segunda “mais verde”

Belo Horizonte (BH) é a segunda cidade mais "verde" do Brasil, ficando atrás apenas de Curitiba, segundo o ranking Connected Smart Cities 2024. A cidade se destaca por suas boas práticas ambientais, como o aumento das áreas verdes protegidas, com mais de 34 mil plantios realizados em 2024 e 81 parques sob sua administração. BH também adota Soluções baseadas na Natureza, como jardins de chuva, e apresenta um forte índice de áreas verdes por habitante, com 25,98 metros quadrados por pessoa. (Balcão News – Belo Horizonte)

Moda do Jequitinhonha em São Paulo

Um grupo de 50 empreendedoras do Vale do Jequitinhonha levou sua coleção de moda, chamada "Alma", ao Brasil Eco Fashion Week, em São Paulo, no dia 15 de dezembro. A coleção, apoiada pelo Sebrae Minas através do projeto "Mãos à Moda", foi apresentada no desfile como parte do evento de moda sustentável. As peças, que incluem roupas femininas, upcycling e acessórios, utilizam tecidos sustentáveis e bordados típicos de Almenara, cidade conhecida como a "Terra de Alfaiates". (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Natal Solidário em Araguari

O "Natal Solidário" em Araguari, uma tradição de generosidade que começou há mais de uma década, beneficiará cerca de 8 mil pessoas nesta edição de 2024. Organizado por empresários locais, a campanha arrecada recursos, alimentos, roupas e brinquedos para famílias em situação de vulnerabilidade durante o período natalino. Este ano, o evento aconteceu 15 de dezembro, e foram distribuídos 2 mil chesters, cestas básicas, brinquedos, bolsas térmicas e bicicletas. A ação envolve cerca de 100 voluntários e a parceria de cerca de 30 empresas, tornando-se a maior festa beneficente da cidade. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Projeto de educação antirracista

O "Projeto Ginga: Construindo uma Educação Antirracista em Minas Gerais" será implementado na rede estadual de ensino até o final de 2025, com duração de 18 meses. A iniciativa visa promover a equidade racial, incentivando debates sobre temas antirracistas entre alunos, professores e comunidades. O projeto começará em uma escola de cada uma das 47 Superintendências Regionais de Ensino (SREs) e, posteriormente, será expandido para outras escolas. A meta é impactar 35% das escolas da rede até 2025. (Folha do Povo Itatiaiuçu)

BH recebe mais um gorila

Belo Horizonte recebe, em 2025, o gorila Bu-Bu, um macho de 27 anos, vindo da Hungria, para reforçar o programa de conservação de gorilas do Zoológico da cidade. Ele será alojado em quarentena por 30 a 40 dias antes de poder ser visitado. A vinda de Bu-Bu visa reestruturar o grupo de gorilas do zoológico e introduzir uma nova linhagem genética, seguindo diretrizes internacionais de bem-estar animal e conservação. O Zoo de BH tem experiência na conservação de gorilas, com registros de reprodução da espécie na América do Sul entre 2014 e 2021. (Jornal São Geraldo – Belo Horizonte)

Itamonte tem Monumento ao Tropeiro

Itamonte celebrou recentemente a inauguração do Monumento ao Tropeiro, uma obra grandiosa que presta tributo aos desbravadores responsáveis pelo desenvolvimento do Sul de Minas e do interior do Brasil. Localizado na entrada da cidade, o monumento é composto por seis esculturas em tamanho natural, criadas em aço pelo artista plástico Júlio Mator. As peças retratam com riqueza de detalhes a figura do tropeiro e sua comitiva. (Jornal Panorama – Caxambu)

