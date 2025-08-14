COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Cimed investe em Pouso Alegre

A Cimed, reconhecida como a terceira maior farmacêutica do Brasil em volume de vendas, anunciou um investimento de R$ 100 milhões em Minas Gerais. Esse montante será direcionado para a ampliação da fábrica localizada em Pouso Alegre e para a inauguração de um novo Centro de Distribuição em Contagem. A iniciativa inclui a contratação de 300 novos colaboradores, consolidando ainda mais a presença da empresa no estado e aprimorando suas operações logísticas e produtivas. (Pouso Alegre em Foco – Foto: Divulgação)

https://pousoalegreemfoco.com.br/noticia/1260/cimed-amplia-investimentos-em-pouso-alegre-e-pretende-contratar-mais-300-colaboradores-em-mg

Prefeitura lança aplicativo de consulta

A Prefeitura de Valadares, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, lançou o aplicativo gratuito "Consulta Fácil GV" nesta segunda-feira (16), na sala Diamante da Prefeitura. O app permitirá que os usuários agendem consultas médicas com clínicos gerais nas unidades de saúde mais próximas, de forma prática e rápida, diretamente do celular. Além disso, o aplicativo será usado para informar sobre campanhas de vacinação e outras ações de saúde. O lançamento faz parte do programa Saúde em Primeiro Lugar, que busca melhorar o acesso e a qualidade dos serviços de saúde no município. (Jornal dos Vales – Ipatinga)

https://jornaldosvales.com.br/noticia/51190/prefeitura-lanca-aplicativo-consulta-facil-gv

Prefeito de Delta é preso

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (16/12), o prefeito de Delta, cidade localizada no Triângulo Mineiro, pelo crime de peculato. A prisão ocorreu no âmbito da operação Limpidus, que cumpriu 20 mandados de busca e apreensão em Delta e na cidade vizinha de Igarapava, em São Paulo. Durante as buscas, foram apreendidos dispositivos móveis e documentos que estão diretamente ligados à investigação, a qual apura crimes cometidos por servidores públicos e agentes políticos contra a administração pública. A ação envolveu cerca de 70 policiais civis, que atuaram na coleta de provas e no cumprimento das ordens judiciais. (Jornal da Manhã – Uberaba)

https://jmonline.com.br/policia/prefeito-de-delta-e-preso-em-operac-o-da-policia-civil-por-peculato-1.455345

Minas remove toneladas de gases

Em 2023, Minas Gerais conseguiu remover 24 milhões de toneladas de gases de efeito estufa, avançando no combate às mudanças climáticas. O estado utiliza a ferramenta MRV Climático, lançada durante a COP29, para monitorar e avaliar as metas e ações do Plano Estadual de Ação Climática (Plac), com o objetivo de atingir a neutralidade de carbono até 2050. O MRV Climático, desenvolvido em parceria com o Reino Unido, o Centro Brasil no Clima e a WayCarbon, permite o acompanhamento de metas, como a ampliação do uso de biocombustíveis e a substituição de veículos movidos por combustão. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

https://gazetanm.com.br/minas-remove-24-milhoes-de-toneladas-de-gases-de-efeito-estufa-em-2023-e-avanca-no-enfrentamento-as-mudancas-climaticas-2/

Feira Natalina de Artesanato

De 19 a 23 de dezembro, a Praça Getúlio Vargas, no centro de Varginha, recebe mais uma edição da tradicional Feira Natalina de Artesanato. A ação é uma oportunidade para que a população prestigie e valorize o trabalho das artesãs de Varginha, que apresentarão uma diversidade de produtos, como enfeites natalinos, bijuterias, peças em crochê, pinturas em tecido e muito mais. Além disso, o evento fortalece o comércio local, promovendo a economia criativa e incentivando o talento da comunidade. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural. (Folha de Varginha)

https://blogdomadeira.com.br/feira-natalina-de-artesanato-de-varginha-comeca-na-proxima-semana/

Concessionárias realizam blitz

A Concessionária EPR Vias do Café, em parceria com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), realizou blitzes educativas ao longo da última semana para orientar motoristas sobre como agir ao se depararem com animais nas rodovias e reforçar a importância da preservação da fauna local. As ações ocorreram em diversas estradas de Minas Gerais e tiveram como foco a redução de acidentes, com orientações sobre velocidade, comportamento adequado ao avistar animais e a importância de sinalizar a presença de fauna nas pistas. (A Folha Regional – Muzambinho)

https://afolharegional.com.br/noticias/concessionaria-epr-vias-do-cafe-e-pmrv-realizam-blitz-educativa-para-seguranca-de-motoristas-e-animais-nas-estradas/

Fonte de serra está ameaçada em Minas

A Serra do Gandarela, em Minas Gerais, abriga um dos poucos aquíferos preservados da região, sendo uma fonte essencial de água para milhares de pessoas. Esse aquífero raro está localizado nas rochas de minério de ferro, inclusive a faixa Cauê, responsável por 80% da água subterrânea da área. Porém, o projeto de mineração da Vale ameaça essa fonte vital. Apesar da importância ambiental, muitos ainda desconhecem a existência e a importância desses reservatórios naturais, o que contribui para a exploração predatória dos recursos naturais. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/opiniao/coluna/projeto-preserva/serra-do-gandarela-fonte-rara-essencial-agua-ameacada-minas/