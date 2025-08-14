COLUNA MG

Número de órfãos aumenta 70%

Em 2024, Uberlândia registrou um aumento de 70% no número de crianças e adolescentes órfãos em comparação com 2023. Dados do Sindicato dos Oficiais de Registro Civil de Minas Gerais (Recivil) mostram que, até outubro deste ano, 68 crianças e adolescentes de até 17 anos de idade perderam ao menos um dos pais, superando os 40 registros de todo o ano passado. De acordo com o levantamento da Recivil, a média anual de órfãos em Uberlândia desde 2021 é de 46 crianças. Em 2021, a covid-19 foi responsável por um terço dos casos. (Diário de Uberlândia – Foto: TVBrasil)

Projeto recupera memória de BH

O projeto Museus Centro – o percurso da memória de Belo Horizonte é uma iniciativa da Prefeitura de Belo Horizonte, em parceria com o Viaduto das Artes, para promover uma redescoberta da memória da cidade. A proposta conecta três museus municipais – Museu Histórico Abílio Barreto (MHAB), Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte (MIS BH) e Museu da Moda (Mumo) – por meio de uma programação cultural e educativa conjunta, com entrada gratuita. O projeto visa fortalecer os museus e suas coleções, incentivando o diálogo entre história, moda e audiovisual. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Atrações do FestNatal

O FestNatal Araxá 2024 promete um fim de semana repleto de atrações musicais diversificadas. A programação começou sexta-feira (13) com a cerimônia de abertura e apresentações de clássicos da MPB, seguidos pela por um show de jazz, boleros e ritmos latinos. No sábado (14), o festival recebeu o grupo Villa-Lobos, que mescla música erudita e popular, além de shows sertanejos. No domingo (15), o evento estreia seus domingos temáticos com uma animada roda de samba. O FestNatal conta ainda com uma série de apresentações culturais e musicais durante todo o evento. (Clarim.net – Araxá)

Agricultor produziu o melhor café de MG

O melhor café de Minas Gerais da safra de 2024 foi produzido pelo agricultor familiar Onofre Alves Lacerda, de 79 anos, do município de Espera Feliz, na região das Matas de Minas. Onofre se consagrou campeão do 21º Concurso de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais, promovido pela Emater-MG, com a maior pontuação entre as 1.406 amostras concorrentes. Este é o segundo título de Onofre, que já havia vencido em 2017, tornando-se o primeiro bicampeão estadual da história do concurso. O prêmio é um reconhecimento à produção de cafés especiais de qualidade, que, nos últimos anos, tem transformado a região em referência no estado. (Gazeta de Varginha)

Mais de 47 mil estudantes em provas

As provas do Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism 2025) acontecem neste fim de semana. De acordo com a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), responsável pelo vestibular, a expectativa é que, ao todo, mais de 47 mil estudantes do ensino médio façam as provas para ingressarem em um curso nos campi de Juiz de Fora ou Governador Valadares. O vestibular será aplicado no sábado (14) e no domingo (15) em cinco diferentes cidades: Juiz de Fora, Governador Valadares, Muriaé, Petrópolis e Volta Redonda. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Escolas recebem 2 mil tablets

Para promover a modernização dos equipamentos e ampliar o acesso à tecnologia nas escolas, a Secretaria Municipal de Educação, vai entregar mais de 2 mil tablets e 400 computadores para as unidades da Rede Municipal de Ensino. Com o objetivo de melhorar o desempenho acadêmico dos estudantes, os novos aparelhos serão distribuídos em 66 escolas municipais, incluindo os anexos. Cada instituição de ensino receberá, em média, 30 tablets da marca Positivo, com tela de 10 polegadas e 128 GB de memória. Os dispositivos serão usados para otimizar o aprendizado dos alunos, com destaque para o uso em avaliações externas e no acesso à plataforma de ensino Khan Academy, que oferece conteúdo educacional em diversas disciplinas. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Patos tem “Adote um Idoso”

Alunos do curso Técnico em Enfermagem do Colégio Universitário apresentaram no dia 28 de novembro (quinta-feira), no auditório do Bloco E, o projeto “Adote um Idoso”. O projeto foi desenvolvido no 3º módulo do curso, na disciplina “Enfermagem em Saúde do Idoso”, sob orientação do professor Elias de Oliveira Souto. O projeto consistiu em um trabalho prático científico, voltado à população idosa, visando à promoção de saúde, prevenção de doenças e educação popular. (Folha Patense)

