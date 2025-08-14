COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Formiga terá novo Fórum

A nova sede do Fórum Magalhães Pinto, construída na Avenida Deputado João Pimenta da Veiga, no Bairro Engenho de Serra, será inaugurada na próxima segunda-feira, dia 16. O empreendimento, que começou a ser construído em 2020 pelo Grupo CLL Engenharia, fica em um terreno de 7.285,37 metros quadrados. A solenidade está marcada para as 14 horas e contará com a presença de diversas autoridades do município e do meio jurídico, como o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Luiz Carlos de Azevedo Correa Junior. (O Pergaminho – Formiga – Foto: O Pergaminho)

https://www.opergaminho.com.br/formiga-tera-novo-forum-a-partir-de-segunda

Sinduscon tem nova diretoria

Mais de 600 convidados, incluindo autoridades, empresários e associados, participaram, no último dia 4 de dezembro, da solenidade de posse da nova diretoria do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Minas Gerais (Sinduscon-MG) para o triênio 2024/2027. Realizada na Arena MRV, a cerimônia também foi marcada pela entrega da “Medalha Paulo Simão” à Sengel Construções e pelo anúncio de uma parceria do Sindicato com o Sesi/Senai, por meio da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), e com o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de BH (STIC-BH Marreta), para capacitação de trabalhadores da Construção Civil. (Cidade Conecta – Belo Horizonte)

https://www.itatiaia.com.br/cidade-conecta/2024/12/13/nova-diretoria-do-sinduscon-mg-toma-posse

Carvalhópolis oferece transporte gratuito

Desde 2018, a Prefeitura de Carvalhópolis, por meio do Departamento de Assistência Social e do Trabalho, tem garantido transporte gratuito para os trabalhadores do município que atuam na cidade de Machado. Essa iniciativa ganhou um novo capítulo em dezembro de 2024. No dia 6 de dezembro, foi assinado o contrato com a Empresa SC Minas / Santa Cruz, responsável por disponibilizar os ônibus a partir do dia 9 de dezembro. A ação beneficia os trabalhadores previamente cadastrados no Departamento de Assistência Social, assegurando um transporte seguro e gratuito. (Jornal Panorama – Caxambu)

https://jornalpanoramaminas.com.br/site/prefeitura-de-carvalhopolis-oferece-transporte-gratuito-para-quem-trabalha-em-machado/

Oficinas na Festa Nacional do Pequi

A 31ª Festa Nacional do Pequi, realizada em Montes Claros, promoveu oficinas gastronômicas com foco nos sabores do cerrado. Durante as oficinas, foram apresentados pratos inovadores utilizando ingredientes típicos da região, como pequi, semente de baru e buriti. A Festa, além de promover a gastronomia, foi uma celebração cultural, com o apoio do Projeto Pró-Pequi, que visa fortalecer a cultura alimentar regional e impulsionar o turismo e a economia local. A iniciativa, em parceria com o Sebrae, terá continuidade em 2025, com o objetivo de promover a sustentabilidade e o aproveitamento dos frutos nativos. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

https://gazetanm.com.br/sabores-dos-gerais-realiza-oficinas-gastronomicas-com-frutos-do-cerrado-na-31a-festa-nacional-do-pequi/

Cemig investe em hospitais

A Cemig investiu cerca de R$ 480 mil na modernização de hospitais em Divinópolis, incluindo a substituição de uma autoclave no Hospital São João de Deus e a melhoria da iluminação nos hospitais Santa Lúcia e Santa Mônica, além de outras unidades de saúde. O investimento faz parte do Programa de Eficiência Energética (PEE) da empresa, que visa promover o uso eficiente e sustentável da energia elétrica em hospitais, com a instalação de equipamentos mais modernos e a implementação de usinas solares fotovoltaicas. (Portal G37 de Notícias – Divinópolis)

https://g37.com.br/divinopolis/cemig-investe-em-divinopolis-cerca-de-r-480-mil-na-modernizacao-de-hospitais/

Número de órfãos aumenta em Uberlândia

Em 2024, Uberlândia registrou um aumento de 70% no número de crianças e adolescentes órfãos em comparação com 2023, com 68 menores de idade perdendo ao menos um dos pais, segundo dados do Sindicato dos Oficiais de Registro Civil de Minas Gerais (Recivil). A média anual de órfãos na cidade, desde 2021, é de 46, sendo que a pandemia de COVID-19 teve grande impacto nesse aumento, com a doença e suas complicações relacionadas causando a orfandade de 17 crianças em 2020 e 2021. Organizações como a Pontes de Amor têm trabalhado para apoiar essas crianças (Diário de Uberlândia)

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/37085/numero-de-criancas-e-adolescentes-orfaos-aumenta-70-em-uberlandia