COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Presépio comunitário volta em Ouro Preto

O distrito ouro-pretano de São Bartolomeu, joia setecentista que já foi indicada ao título de uma das melhores vilas do mundo, volta a exibir seu Presépio Comunitário “Eu Sou a Luz do Mundo”, proposta do artista plástico Gê Fortes muito bem recebida pela comunidade desde 2017. Fruto de processo coletivo de criação e face pública da tradição dos presépios domésticos que marcam São Bartolomeu, o presépio deste ano vai contar com a inventividade e o talento das artesãs do subdistrito de Maciel, ampliando o abraço de confraternização que une as comunidades formadoras do distrito. (O Liberal – Ouro Preto)

https://oliberalinconfidentes.com.br/ouro-preto/distrito-de-ouro-preto-volta-a-iluminar-fe-e-arte-com-seu-presepio-comunitario/

Bancas poderão vender bebidas

A Câmara Municipal de Juiz de Fora aprovou, na última terça-feira (11), que as bancas de jornal comercializem bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Para entrar em vigor, o Projeto de Lei Complementar ainda precisa ser sancionado pelo Executivo. Atualmente, as bancas podem comercializar uma lista com nove tipos de itens, desde os tradicionais jornais, revistas, livros e álbuns de figurinhas, até preservativos e sorvetes, por exemplo. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/politica/11-12-2024/camara-bancas-jornal.html

8ª Cantata de Natal em Fabriciano

A cidade de Coronel Fabriciano está celebrando o Natal com uma série de eventos especiais na Praça da Estação. No dia 12 de dezembro, a 8ª Cantata de Natal emocionará o público com apresentações de dança, teatro e música, reunindo cerca de 200 alunos da rede municipal. No dia seguinte, 13 de dezembro, acontece o Natal Gastronômico, com 29 pratos criados pelos participantes do Programa Mexa-se, que serão avaliados por um júri e acompanhados de uma ação solidária para arrecadar brinquedos para crianças. (Classivale – Ipatinga)

https://jornalclassivale.com.br/noticia/3816/8o-cantata-de-natal-em-cel-fabriciano

1ª CãoMinhada em Valadares

Neste sábado, 14 de dezembro, a Prefeitura de Governador Valadares realizará a 1ª CãoMinhada Dezembro Verde, uma ação para conscientizar a população sobre os maus-tratos e o abandono de animais, especialmente no fim de ano, quando aumenta o número de casos de cães e gatos descartados por famílias que viajam. Durante a caminhada, participantes, incluindo alunos e professores da Univale e profissionais do Departamento de Bem-Estar Animal, levarão faixas e cartazes para alertar sobre a seriedade da posse responsável de animais, além de destacar que abandonar ou maltratar animais é crime, com penas de 2 a 5 anos de reclusão. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

https://jornaldacidadegv.com.br/cidade/prefeitura-promove-1a-caominhada/

Grupo leva ações para o Naque

De 11 a 13 de dezembro,o Grupo Teatral Boca de Cena realiza em Naque a segunda edição do Ciclo Musical – Arte em Movimento, com uma programação cultural gratuita voltada para o público geral e alunos da rede pública. O evento inclui um espetáculo de contação de histórias voltado para crianças, e a Oficineta de Sons e Palavras, que oferece experiências lúdicas. O projeto tem por objetivo promover a arte e democratizar o acesso à cultura. O Grupo Boca de Cena, com 41 anos de história, já levou suas atividades culturais a mais de 70 cidades mineiras. (Portal Silmara de Freitas – Ipatinga)

https://www.silmaradefreitas.com.br/grupo-boca-de-cena-leva-acoes-culturais-para-o-naque/

Agência faz balanço em Divinópolis

O Agronegócio e Turismo, um dos grupos temáticos da Agência Novo Oeste, se reuniu na noite de ontem (10), na sede da FIEMG Regional Centro-Oeste. No último encontro do ano, foi apresentado um balanço das atividades e projetos desenvolvidos ao longo de 2024 e as expectativas e planos para 2025. Diversas lideranças, representantes de entidades e do Poder Público Municipal estiveram presentes. A apresentação do projeto “O Mercado Novo Oeste: Conectando pessoas, sabores e tradições” foi feita pelo especialista em vendas B2B, diretor na Brustin Studio e consultor no Sebrae pelo Instituto Vitaltec de Educação e Pesquisa, Piero Brustin. (Portal G37 de Notícias – Divinópolis)

https://g37.com.br/divinopolis/grupo-agronegocio-e-turismo-faz-balanco-do-ano-em-reuniao-na-fiemg/

PL de festa em discussão

O Projeto de Lei nº 52/2024, que visa transformar a Festa de São Jorge em Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial de Viçosa, foi novamente discutido na Câmara Municipal. Idealizado por Teresinha de Jesus de Ferreira, o projeto busca reconhecer a importância da festa como uma manifestação cultural, especialmente para destacar elementos da cultura afrodescendente, como o congado e a roda de samba. A festa, criada em 2017 pela União de Negras e Negros pela Igualdade (Unegro), tem origem na experiência pessoal de Teresinha, que fez uma promessa a São Jorge após um grave problema de saúde. (Folha da Mata – Viçosa)

https://www.folhadamata.com.br/projeto-de-lei-que-transforma-festa-de-sao-jorge-em-patrimonio-historico-volta-a-ser-discutido-na-camara

Poços inaugura primeira Escola SESI

Foi realizada nesta quarta-feira, 11 de dezembro, a apresentação da nova Escola SESI em Poços de Caldas. A cidade recebe o primeiro prédio do projeto de expansão do Sistema FIEMG, marcando um momento histórico para o Sul de Minas. Poços é a primeira cidade da região a receber uma estrutura completamente nova. O prédio foi recentemente adquirido para a instalação da Escola SESI, representando um passo significativo no crescimento do sistema educacional na cidade. “Estamos em uma curva de crescimento bem acelerada. Acreditamos que, em cinco anos, teremos cerca de 3.500 alunos aqui”, destacou Rodrigo Batista, presidente da Regional Sul da FIEMG. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2024/12/12/pocos-inaugura-primeira-escola-sesi-do-sul-de-minas/