COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

MoC receberá investimento de R$ 500 mi

Foi realizada em Belo Horizonte, na segunda-feira, 9, a solenidade de anúncio do investimento de cerca de R$ 500 milhões que a empresa dinamarquesa Novo Nordisk, líder global em saúde, fará para expansão da produção de sua planta em Montes Claros, no Norte de Minas. A fábrica de Montes Claros já responde por 25% da produção de insulina da empresa, representando 12% do consumo deste fármaco no mundo. Como o novo aporte, a empresa ampliará a produção de enzimas em sua unidade, essencial à fabricação de ingredientes farmacêuticos para tratamento de doenças crônicas como diabetes tipo 2 e obesidade. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros – Foto Divulgação)

Araçuaí debate saúde mental

A Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Diamantina realizou, nos dias 3 e 4/12, a Reunião Ordinária do Colegiado Gestor de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas da Macrorregião de Saúde Jequitinhonha. O evento, sediado no município de Araçuaí, reuniu cerca de 100 participantes, entre eles gestores, profissionais da saúde e usuários da rede para discutir estratégias de fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial (Raps), com foco na melhoria dos serviços e na superação dos desafios regionais. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Cafés premiados em Caratinga

Em Caratinga, a Emater-MG e a Prefeitura realizaram o 2º Concurso Municipal de Qualidade dos Cafés, premiando sete produtores no evento de encerramento na praça Cesário Alvim. O concurso analisou 30 amostras e premiou os primeiros lugares em duas categorias: na categoria natural, o vencedor foi Marcelo Henrique Gonçalves de Freitas, seguido por Sérgio Moreira Silva e Robson Batista Miranda. Na categoria cereja descascado, Paulo César Fernandes ficou em primeiro lugar, e Rita Viana em segundo. Além das premiações, também foram entregues certificados do programa Certifica Minas, destacando a qualidade e sustentabilidade dos produtores. (Diário de Caratinga)

Linha Verde pode ter pedágios

A possibilidade de conceder à iniciativa privada trechos da Linha Verde (MG-10), MG-424 e LMG-800 abre caminho para a instalação de nada menos que 13 pedágios nas rodovias que dão acesso ao Aeroporto de Confins, Serra do Cipó e cidades da Grande BH. Pelo menos essa é a proposta apresentada pela própria Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais (Seinfra). O projeto passa por consulta pública. Ao todo, 12 cidades são cortadas pelas estradas. Contrários à concessão, moradores dos municípios organizaram um abaixo-assinado e prometem protestos. (Itabira Notícias)

Valadares recebe Prêmio do Esporte

Na noite de segunda-feira (9), Governador Valadares recebeu o Prêmio do Esporte Mineiro, em reconhecimento à sua atuação como sede da etapa estadual dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG). A premiação, realizada na Sala da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, em Belo Horizonte, foi recebida pelo gerente de Esportes Anselmo Nunes Nascimento, representando o secretário municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, João Batista. A honraria, promovida pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), destaca a importância de Valadares como incentivadora do esporte. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Sete Lagoas na diretoria da OAB

Pela primeira vez nos 94 anos de história da Ordem dos Advogados do Brasil-MG -, Sete Lagoas terá um representante ocupando cadeira na diretoria. De tradicional família de renomados advogados da cidade, o Dr. Adriano Cotta de Barros, 43 anos, atual presidente da 49ª Subseção da OAB, ocupará a Diretoria Institucional, a partir de janeiro, a convite do presidente eleito no dia 17 de novembro, Gustavo Chalfun, para o triênio 2025/2027. (Sete Dias – Sete Lagoas)

Muriaé faz abertura do Mercado

O fim de semana será de festa em Muriaé com a programação especial para início do funcionamento do Mercado Municipal. As atividades começam no sábado pela manhã, a partir das 9h, com a participação da banda Stree Jazz circulando entre os boxes, a presença do Papai Noel e a inauguração da árvore de Natal do mercado. O Mercado Municipal iniciará suas atividades com 74 boxes (de um total de 84) já em funcionamento, com produtos de quitanda, artesanato, empório, floricultura, petshop, piscicultura, embalagens, serviços de reparos, laticínios, doces, lanches e restaurantes. (Gazeta de Muriaé)

