COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Sete Lagoas tem gratuidade em ônibus

Prefeitura de Sete Lagoas garante novamente gratuidade da tarifa de ônibus nos dois próximos domingos e no Natal. Em 2022 e em 2023 a estratégia para fomentar a economia no fim do ano foi altamente positiva. Depois de manter o cronograma de pagamento de servidores que ultrapassa os R$ 150 milhões em dois meses, mais uma vez a administração municipal garante a gratuidade na tarifa em todas as linhas do transporte coletivo nos dois próximos domingos que antecedem o Natal, dias 8, 15 e 22 de dezembro, além do feriado de 25 de dezembro, quarta-feira. (Diário Sete Lagoas)

https://www.diariosetelagoas.com.br/prefeitura-garante-novamente-gratuidade-da-tarifa-de-onibus-nos-dois-proximos-domingos-e-no-natal

Palácio receberá Yara Tupynambá

A exposição "Paisagens da Alma Mineira", de Yara Tupynambá, será inaugurada em 12 de dezembro no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, celebrando o aniversário da cidade. A mostra, que ficará aberta até 23 de fevereiro de 2025, reúne 121 obras da artista, incluindo pinturas, gravuras, objetos e registros fotográficos, abordando temas como o cotidiano, espiritualidade e cultura de Minas Gerais. A exposição é dividida em sete setores, oferecendo uma imersão na obra de Tupynambá, com autorretratos, paisagens e personagens históricos, além de elementos da arte e tradição mineiras. (MG Turismo – Belo Horizonte)

https://mgturismo.com.br/palacio-das-artes-recebe-obras-da-pintora-retratista-e-muralista-yara-tupynamba/

Workshop de revisão do PADE

A Prefeitura de Ouro Preto, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia, realiza nesta quarta-feira (11 de dezembro) um workshop de revisão do Plano de Apoio à Diversificação Econômica (PADE). O workshop discutirá atualizações do PADE com base nas realizações de 2023 e 2024 e o diagnóstico econômico e social de Ouro Preto. O objetivo é avaliar os avanços do plano e considerar novos eixos e indicadores para fortalecer a economia local, especialmente nas áreas de agropecuária, turismo, inovação, e aproveitamento de rejeitos da mineração. O evento é aberto ao público. (O Liberal – Ouro Preto)

https://oliberalinconfidentes.com.br/ouro-preto/ouro-preto-workshop-de-revisao-do-pade-acontece-na-proxima-quarta-11/

Deslizamento de mina deixa desalojados

Um deslizamento de rejeitos da Mina Turmalina, em Conceição do Pará, causou a evacuação de 134 pessoas no sábado (7). O incidente afetou várias estruturas, incluindo residências e um posto de combustíveis, mas não houve feridos. A comunidade de Casquilho de Cima foi evacuada, e as autoridades instalaram bloqueios para impedir o retorno dos moradores à área afetada. Os desalojados foram abrigados em hotéis ou na casa de parentes, e as investigações sobre a causa do deslizamento continuam. (Portal Gerais – Divinópolis)

https://portalgerais.com/deslizacao-de-mina-em-conceicao-do-para-deixa-134-desalojados/

Apac/Arcos produz sementes

A Associação de Proteção e Assistência ao Condenado de Arcos (APAC/Arcos) tem em suas diretrizes oferecer a oportunidade de o apenado desenvolver sua espiritualidade, seu conhecimento e sua capacidade de trabalho em atividades laborais de artesanato, fabricação de tijolos, confecção de sacaria e sementes de macaúba para reflorestamento. “Trabalho é importante, mas não prioritário” – segundo o encarregado financeiro, Bruno Coutinho, explicou que os recuperandos não podem trabalhar oito horas por dia, pois têm outras atividades. (Correio do Centro Oeste)

https://www.jornalcco.com.br/recuperandos-da-apacarcos-produzem-sementes-de-macauba

EPR promete duplicação da JF-BH

A concessionária EPR Via Mineira anunciou que concluirá a duplicação da BR-040 entre Juiz de Fora e Belo Horizonte em 7 anos, com o trecho entre Belo Horizonte e Conselheiro Lafaiete sendo duplicado em 5 anos. A empresa também reportou melhorias na rodovia, como a aplicação de 38 mil toneladas de asfalto e a redução de 39% nas vítimas fatais em comparação com 2023. Além disso, a EPR tem realizado diversas ações de manutenção e segurança na rodovia desde sua concessão em agosto de 2024. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/09-12-2024/br-040-duplicacao.html#goog_rewarded

Mesquita ganha sistema de água

A Copasa e a prefeitura municipal de Mesquita inauguraram, na manhã de segunda-feira, 09, o sistema de abastecimento de água tratada do município de Mesquita, no Vale do Rio Doce, no Leste de Minas Gerais. Esta obra, que é um marco histórico para a cidade que possui 101 anos de emancipação, recebeu o aporte de mais de R$ 3,9milhões e já está beneficiando aproximadamente 6 mil moradores na localidade, o que representa 85% da cobertura do serviço de abastecimento com água tratada no município. (Jornal dos Vales)

https://www.jornaldosvales.com.br/noticia/51046/copasa-inaugura-sistema-de-abastecimento-de-agua-de-mesquita