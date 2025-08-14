COLUNA MG

Combustíveis com variações em Poços

Os preços dos combustíveis em Poços de Caldas apresentaram variações expressivas no levantamento realizado entre os dias 4 e 6 de dezembro de 2024. Comparando com a pesquisa anterior, realizada em novembro, foi constatada redução nos preços da gasolina comum (-0,69%), do diesel comum (-0,17%) e do diesel S10 (-0,50%). Em contrapartida, o preço do etanol subiu 0,25%, enquanto a gasolina aditivada permaneceu estável. No acumulado de 2024, os dados revelam que os preços da gasolina aditivada (+8,03%) e da gasolina comum (+7,78%) tiveram aumento ao longo do ano. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas – Foto: Arquivo JM)

Cabo Verde reúne carreiros

No próximo dia 15 de dezembro, Cabo Verde será palco de um evento que celebra uma das tradições mais marcantes da região: o III Encontro de Carreiros. A partir das 10h, o centro da cidade será tomado por carros de boi de toda a região, desfilando em um espetáculo que mistura cultura, história e a beleza de nossa terra. O Encontro de Carreiros é uma oportunidade única de vivenciar de perto essa tradição que remonta aos tempos antigos, quando os carros de boi eram essenciais para o transporte e o trabalho nas zonas rurais. Hoje, essa prática é preservada com orgulho. (Jornal Panorama – Caxambu)

Agronegócio beneficiado por acordo

O acordo de livre-comércio entre o Mercosul e a União Europeia, anunciado em 6 de dezembro de 2024, traz grandes benefícios para o agronegócio de Minas Gerais, principalmente pela redução de tarifas e o reconhecimento de produtos com Indicação Geográfica (IG). O mercado europeu, já o segundo maior destino das exportações agropecuárias mineiras, oferece uma oportunidade significativa de crescimento, com destaque para o café, celulose, farelo de soja e carne bovina. (Balcão News – Belo Horizonte)

Descoberta de nova espécie de arbusto

A descoberta da nova espécie de arbusto “Lippia aonae” na Serra do Espinhaço, em Minas Gerais, é prova da rica biodiversidade da região e reforça a importância da conservação local. Realizada por pesquisadores de instituições como a USP e a UFJF, a descoberta foi feita durante expedições no Parque Estadual Caminho dos Gerais e Serra Nova e Talhado. A planta endêmica, com apenas 12 km² de área de ocupação, cresce em campos rupestres e foi classificada como vulnerável pela IUCN (International Union for Conservation of Nature). (Jornal Ponto Final – Mariana)

Minasplay lança mostra sobre queijo

A plataforma de streaming gratuita Minasplay lançou a "Mostra Queijo Minas Artesanal – Patrimônio da Humanidade", celebrando a recente declaração da Unesco sobre a iguaria mineira. A mostra inclui filmes e séries que exploram a tradição e a produção do Queijo Minas Artesanal, com destaque para o documentário "Especial Rede Minas – Queijo Minas Artesanal", que integrou o dossiê enviado à Unesco. Também estão disponíveis outras obras como "O mineiro e o queijo", de Helvécio Ratton, e "O quê do queijo", de Paulo Henrique Rocha, entre outros. (Clarim.net – Araxá)

Jovens mineiros estão na informalidade

Em Minas Gerais, 42,2% dos jovens entre 14 e 24 anos ocupados estão em empregos informais, o que dificulta sua inserção no mercado de trabalho e a superação da vulnerabilidade social. Programas como o "Educação e Trabalho" (PET), buscam mudar essa realidade, oferecendo capacitação e oportunidades de emprego formal. Embora a Lei da Aprendizagem exija que empresas contratem aprendizes, a informalidade ainda é um grande obstáculo. No entanto, iniciativas como essas têm transformado vidas, proporcionando aos jovens experiência profissional e qualificação. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

