Governo investirá R$ 3,5 bi em moradias

O governo federal vai investir aproximadamente R$ 3,5 bilhões na área de habitação em Minas Gerais. O montante será destinado para a construção de 25,8 mil novas unidades habitacionais em todo o Estado no âmbito de quatro modalidades do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV): FAR, Entidades, Rural e FNHIS Sub 50. Serão 16 mil unidades no “FAR”, modalidade que prevê a provisão subsidiada de moradias em áreas urbanas com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).Na modalidade “Entidades”, focada na concessão de financiamento subsidiado a famílias organizadas por meio de entidades privadas sem fins lucrativos para a produção de moradias urbanas, com recursos do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS), serão 2,4 mil. (Diário do Comércio – Belo Horizonte – foto Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil)

JF tem 57 milhões para saúde

Com o objetivo de qualificar e ampliar o acesso aos serviços de saúde, e responder às demandas e necessidades da população, o Governo de Minas destinou cerca de R$57 milhões para oito instituições de saúde do município de Juiz de Fora, ao longo do ano de 2024. O investimento é referente à política Valora Minas, que desde 2021 vem otimizando a alocação de recursos destinados aos municípios mineiros, vinculando os repasses a resultados e serviços de saúde oferecidos ao cidadão. Os valores são repassados pelo Governo de Minas ao Fundo Municipal de Saúde de Juiz de Fora, que por sua vez fica encarregado de destinar os recursos aos hospitais beneficiados pela política estadual. (Rede Sindijori)

Araxá conquista nota máxima

Araxá se destacou como a única cidade entre os 25 municípios da Superintendência Regional de Ensino (SRE) de Uberaba a atingir a pontuação máxima de 100 pontos no Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA). Com esse resultado, a cidade conquistou o Selo Ouro, concedido a municípios que alcançaram mais de 85 pontos. Na classificação final, Araxá superou outras importantes cidades da região como Campos Altos (95 pontos), Frutal (90 pontos), Sacramento (85 pontos), Uberaba (83 pontos) e Iturama (68 pontos). (Clarim.net – Araxá)

Uso de focinheira e coleira é aprovado

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) aprovou em 1º turno o projeto de lei que exige o uso de focinheira e coleira com identificação em cães de raças específicas, como pit bull, dobermann, rottweiler e outros de porte semelhante, durante a condução em vias públicas e transporte. A proposta inclui a raça fila brasileiro e estabelece que apenas maiores de 18 anos possam conduzir esses animais. Outras mudanças incluem a substituição de "proprietário" por "tutor" e a reformulação das multas sem aumento. (Tribuna Formiguense)

Vereadores querem aumento

Vereadores de Virginópolis querem aumentar os próprios salários. A Distribuição do Projeto de Resolução nº 02.2024 foi realizado na sessão da última terça-feira dia 3 de dezembro. O salário atual dos vereadores da cidade de Virginopolis é de R$ 5.785,73 (cinco mil setecentos e oitenta cinco reais e setenta três centavos), sendo o maior da região, se comparado aos salários dos vereadores da cidade de Divinolândia de Minas, Gonzaga, Santa Efigenia de Minas, Sardoá e São Geraldo da Piedade e outros.: (Jornal dos Vales)

Câmara comemora resultados

“Diretrizes definidas com metas atingidas” Assim o presidente da Câmara da indústria da Comunicação da FIEMG, Rodrigo Silva Fernandes saudou os membros do colegiado que participaram da última reunião do ano na sede da entidade nesta quarta-feira, 04/12. Ele observou que em 2024, a Câmara da Indústria da Comunicação da FIEMG ampliou o número de membros, de temas abordados e realizou reuniões importantes em locais do Sistema FIEMG com atividades inerentes ao setor. “Foram conquistados excelentes resultados gerados pelo acompanhamento da tramitação de pautas no Legislativo que afetam o dia a dia das empresas, pela interação com outros sindicatos o que se traduziu em um maior reconhecimento da representatividade e valorização do setor”, comemorou. (Opinião – Caeté)

