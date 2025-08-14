COLUNA MG

JF fecha ruas do Centro

A Câmara Municipal de Juiz de Fora aprovou um Projeto de Lei para instituir o Programa Municipal Rua Viva. Caso seja sancionada pela prefeita Margarida Salomão (PT), a nova lei fechará para o trânsito de veículos, totalmente ou parcialmente, aos domingos e feriados, em vias públicas em pontos centrais da cidade, a serem definidas pela Prefeitura. Nas ruas fechadas, preferencialmente das 8h às 17h, serão permitidas atividades culturais, físico-esportivas, de lazer e recreação, e comerciais, nas edificações lindeiras. Não serão permitidos aparelhos de som em veículos estacionados. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

ProMoradia entrega casas

Próximo de completar 900 casas entregues o Projeto ProMoradia de Muriaé entrega no próximo sábado mais 17 casas construidas com doações e no sistema de mutirões onde as proprias famílias participantes de cada etapa anual respondem pela mão de obra. A organização não governamental criada em 1992 pelo Padre Tiago permanece ativo desde então beneficiando famílias e facilitando a posse de suas tão sonhadas "casas próprias". (Gazeta de Muriaé)

Nanuque receberá 50 casas

Com investimento da ordem de R$ 6.5 milhões, o Ministério das Cidades, através do ministro Jader Filho, incluiu a cidade de Nanuque no Programa Minha Casa Minha Vida, a pedido do deputado federal Hercílio Coelho Diniz. As 50 unidades habitacionais ainda dependem de local para a sua construção. Segundo informações, a inclusão de Nanuque no Programa, foi após a Secretaria de Obras realizar a inscrição, onde houve a intervenção do deputado federal Hercílio. (Em Tempo – Nanuque)

BH celebra 127 anos

Belo Horizonte comemora seus 127 anos em dezembro com uma vasta e diversificada programação cultural promovida pela Prefeitura e entidades locais. A celebração inclui eventos gratuitos espalhados por toda a cidade, como a 9ª edição do Noturno nos Museus em 6 de dezembro, que contará com 24 espaços culturais abertos à noite, e as festividades de aniversário de diversos Centros Culturais, com atividades que vão de shows a oficinas. Outros destaques incluem a inauguração do Memorial Fernando Sabino, exposições, apresentações teatrais e eventos musicais. A programação promove o acesso à arte em todas as regiões da capital mineira. (MG Turismo – Belo Horizonte)

Artesã de Itabirito participa de feira

Maria de Lourdes Estevam, artesã de Itabirito e membro da Associação Itabirense de Artistas e Artesãos, está participando da 35ª Feira Nacional de Artesanato em Belo Horizonte, organizada pelo Sebrae Minas para promover a valorização do artesanato e da cultura mineira. Ela levou 24 bonecas que retratam mulheres negras que marcaram a história de Itabirito, incluindo figuras escravas que ajudaram a criar o tradicional pastel de angu da cidade. Essa participação é um marco para Maria, que agradece ao impacto das capacitações do Sebrae e da prefeitura em sua trajetória, permitindo sua inserção em um evento de grande relevância nacional. (O Liberal – Ouro Preto)

Fecomércio MG realiza espetáculo

A Fecomércio MG, por meio do Sesc em Minas, apresentará o espetáculo “Avistado” no dia 11 de dezembro, em Belo Horizonte. Com 130 participantes, entre alunos e instrutores do Núcleo de Formação em Dança, o evento celebra o aprendizado do ano e compartilha vivências relacionadas a aspectos culturais de Minas Gerais, como montanhas, o Vale do Jequitinhonha, e a tradição de bailes e mineração. Os ingressos custam R$ 5 ou podem ser trocados por um litro de leite, que será doado ao Programa Sesc Mesa Brasil. O projeto visa promover formação em dança e estimular a criatividade e autonomia dos participantes. (Cidade Conecta – Nova Lima)

