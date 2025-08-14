COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

MoC renova frota de coletivos

A Prefeitura de Montes Claros deu um importante passo para melhorar a mobilidade urbana da cidade. Com um investimento de R$ 9,75 milhões em recursos próprios, foram adquiridos 13 novos e modernos ônibus que serão incorporados à frota do Consórcio Mocbus, responsável pelo transporte coletivo local. Cada veículo custou R$ 750 mil e foi projetado para atender as necessidades da população, sendo uma iniciativa estratégica para aprimorar o transporte coletivo e evitar reajustes tarifários. Além disso, a renovação da frota permitirá a retomada do passe-livre para estudantes. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

https://gazetanm.com.br/prefeitura-renova-frota-com-13-novos-onibus-e-beneficia-populacao-de-montes-claros/

Procon Sete Lagoas faz balanço

O Procon Municipal de Sete Lagoas mais uma vez realizou uma série de fiscalizações tanto dias antes quanto durante a Black Friday para conferir de perto os preços praticados e orientar clientes e lojistas. "Foi uma fiscalização educativa e preventiva, sem gerar penalidades. Realizamos 210 abordagens ao comércio local durante três dias orientando sobre as promoções. Todos os comerciantes abordados receberam um formulário com as normas da Black Friday", resumiu o coordenador do Procon Municipal, Matheus Mendes. (Diário de Sete Lagoas)

https://www.diariosetelagoas.com.br/procon-municipal-de-sete-lagoas-faz-balanco-de-fiscalizacao-durante-black-friday

Divinópolis regulamenta câmeras

A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Settrans) de Divinópolis regulamentou o uso facultativo de câmeras corporais para os fiscais de trânsito e entrou em vigor em 3 de dezembro. O uso do equipamento é opcional, sendo que o servidor que optar por utilizá-lo deverá arcar com os custos. A medida visa melhorar a atuação dos fiscais e proteger os direitos de servidores e cidadãos, além de padronizar os procedimentos de gravação e gestão dos registros audiovisuais. As gravações podem ser utilizadas em contextos legais e serão acessíveis a autoridades competentes mediante solicitação. (Portal G37 de Notícias - Divinópolis)

https://g37.com.br/divinopolis/secretaria-de-transito-de-divinopolis-regulamenta-uso-de-cameras-corporais-para-fiscais-de-transito/

Novas Casas de Cultura a cidades

A J. Mendes continua sua transformação cultural e social em Minas Gerais com a expansão das Casas de Cultura J. Mendes, agora chegando aos municípios de Congonhas e Ouro Preto, com inauguração prevista para 2025. Esses novos espaços oferecerão cursos gratuitos em áreas como dança, marcenaria, maquiagem cênica, design de moda e teatro, seguindo o modelo itinerante que já beneficiou milhares de pessoas em outras cidades. O projeto tem gerado emprego, renda e inclusão social, com 83% dos participantes conseguindo colocação no mercado ou criando novos negócios, além de 54% dos participantes se identificando como negros ou pardos e 80% sendo mulheres. (O Liberal – Ouro Preto)

https://oliberalinconfidentes.com.br/ouro-preto/transformacao-cultural-novas-casas-de-cultura-j-mendes-chegam-a-congonhas-e-ouro-preto/

Espetáculo emociona público

O espetáculo de dança "Trem de Minas", apresentado no último domingo (1º) em Viçosa, emocionou o público ao celebrar a cultura e as riquezas de Minas Gerais. Quase 250 crianças e adolescentes do projeto Passos para um Futuro subiram ao palco, mesclando danças urbanas e ballet clássico. O evento resgatou a obra "Olhando Minas pela Janela", criada nos anos 1990, agora reinterpretada pelos estudantes. O público, composto principalmente por famílias locais, ficou encantado com a apresentação, destacando a dedicação e a representatividade da arte. (Folha da Mata – Viços)

https://www.folhadamata.com.br/espetaculo-trem-de-minas-emociona-publico-em-vicosa

McCain apresenta balanço

A McCain, líder mundial no mercado de batatas pré-fritas congeladas, fez um balanço dos últimos anos, após a inauguração da primeira fábrica no país em 2022, com um resultado muito positivo. A companhia canadense escolheu a cidade de Araxá, no triangulo mineiro, para ter a sua unidade fabril e obteve ótimos resultados nos primeiros anos de produção local, incluindo o lançamento de novos produtos. O Brasil é o quinto maior mercado do mundo de batatas pré-fritas congeladas, o que demonstra sua importância para o cenário mundial. (Jornal InterAção – Araxá)

https://www.jornalinteracao.com.br/portas-abertas-mccain-compartilha-planos-e-conquistas-da-sua-planta-em-araxa