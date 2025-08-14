COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Valadares entrega 240 apartamentos

Na manhã desta terça-feira (3), 240 famílias realizaram o sonho da casa própria ao receberem as chaves dos apartamentos no Residencial Dom Manoel, localizado no bairro Santos Dumont II. A cerimônia de entrega contou com a presença de autoridades como o Ministro das Cidades, Jader Filho; o prefeito André Merlo; os deputados federais Léo Monteiro e Hercílio Diniz, entre outros. O Residencial, que recebeu um investimento total de cerca de R$ 21,2 milhões, é composto por 15 blocos de quatro andares, totalizando 240 apartamentos. Cada unidade tem 45,85 m². (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

https://drd.com.br/ministro-das-cidades-participa-da-entrega-de-240-apartamentos-no-residencial-dom-manoel/

Venda de veículos aumenta em MG

Os emplacamentos de veículos automotores em Minas Gerais totalizaram 72.233 unidades em novembro, resultado 11% superior ao verificado em igual mês do ano passado (65.091), conforme levantamento do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos de Minas Gerais (Sincodiv-MG), com dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). O resultado contempla os segmentos de automóveis e comerciais leves, caminhões, motocicletas e reboques. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/economia/vendas-veiculos-crescem-10-minas-gerais

Arcos tem 3,9 milhões em emendas

A Câmara de Vereadores de Arcos aprovou emendas impositivas destinando recursos para 21 entidades e ações sociais da cidade. No total, foram R$ 3.985.394,49 destinados pelos vereadores. A maior destinação foi para a Santa Casa de Arcos, no valor total de R$ 481.977,16. Em segundo ficou o Lar Pousada dos Berto, com R$ 428.822,19 e, em terceiro, a APAE/Arcos, recebendo R$ 360.200,04. (Correio do Centro Oeste – Arcos)

https://www.jornalcco.com.br/camara-aprova-quase-r-4-milhoes-em-emendas-impositivas-para-entidades-de-arcos

Agência de Patos comemora 25 anos

Para celebrar a trajetória de 25 Anos, a Adesp (Agência para o Desenvolvimento Econômico e Social de Patos de Minas) reuniu ex-presidentes, lideranças empresariais e parceiros. Durante a solenidade, o presidente Vinícius de Paula Melo (Barrinha) destacou as grandes conquistas, ao longo do tempo, em especial, as entidades criadas pela instituição. A trajetória foi resgatada pela edição de uma Revista Comemorativa, lançada no evento. (Folha Patense)

https://www.folhapatense.com.br/adesp-celebra-25-anos-de-fundacao

Procon fiscaliza postos de Almenara

O Procon-MG, órgão do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), realizou, entre os dias 26 e 28 de novembro, uma operação em postos de combustíveis dos municípios integrantes da comarca de Almenara. Vinte e quatro postos foram alvo da operação. Os fiscais verificaram a regularidade documental das empresas, tais como a existência de registro de autorização de funcionamento, licenças ambientais e boletim de conformidade de combustível e outros. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

https://diariotribuna.com.br/?p=27575

Agenda de Convergência celebra conquistas

Iniciativa da Fiemg Vale do Aço é reconhecida como importante canal de discussão para ações integradas de desenvolvimento regional. Lideranças da Agenda de Convergência para o Desenvolvimento do Vale do Aço (ACVA), reuniram-se nessa segunda-feira (02/12), para a última reunião do ano. O clima era de confraternização e celebração pelas conquistas e evolução de pleitos como o SAMU Regional, as obras de ampliação do Aeroporto Regional do Vale do Aço, a retomada da duplicação/concessão da BR 381 e a inauguração do Batalhão de Timóteo. (Portal Silmara de Freitas)

https://www.silmaradefreitas.com.br/liderancas-da-agenda-de-convergencia-celebram-conquistas-e-compartilham-perspectivas-para-2025/

Sistema de alerta em Poços

O novo sistema de envio de alertas da Defesa Civil Nacional, o Defesa Civil Alerta, entra oficialmente em funcionamento nesta quarta, 4, nos estados do Sul e Sudeste. Os alertas serão disparados pela Defesa Civil Nacional em parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Ministério das Comunicações (MCom) e operadoras de telefonia. De acordo com o coordenador de Defesa Civil de Poços, Mauro Barbosa, o aviso sonoro será disparado em situações extremas, para que a população possa se proteger de desastres naturais. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

https://drd.com.br/ministro-das-cidades-participa-da-entrega-de-240-apartamentos-no-residencial-dom-manoel/