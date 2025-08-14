COLUNA MG

Prefeita terá contrato com secretários

Em processo de análise para formatação da equipe do segundo mandato, a prefeita Elisa Araújo (PSD) adiantou que pretende firmar um contrato de trabalho com cada futuro secretário da Prefeitura de Uberaba. No termo constarão metas estabelecidas para serem cumpridas pelos integrantes do novo governo. Sem antecipar nomes que permanecerão no secretariado, a chefe do Executivo afirmou que se reunirá a partir deste mês com os atuais secretários para análise de desempenho em cada pasta. A prefeita ressaltou que já fez uma análise própria do trabalho realizado pelo time, mas agora confrontará com a auto-avaliação feita a partir de cada integrante do secretariado. (Jornal da Manhã – Uberaba – Foto:Divulgação)

Secretário acusado de assédio exonerado

Após vir à tona denúncia de importunação sexual contra o filho de um militar da reserva, Márcio Alves dos Santos, que ocupava o cargo de secretário de Planejamento e Fazenda da Prefeitura de Caratinga foi exonerado. O documento foi publicado nesta segunda-feira (02/12). Márcio foi denunciado pelo próprio pai do adolescente de 17 anos. O garoto apresentou prints de um aplicativo de conversas onde o agora ex-secretário lhe fazia propostas de cunho sexual. O caso segue em investigação. (Diário de Caratinga)

Sul-mineiro vence Cup Tasters

O degustador Bruno Megda, da cidade de Cabo Verde venceu o Cup Tasters. A competição foi realizada pela Associação Brasileira de Cafés Especiais BSCA – em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos – ApexBrasil, dentro do projeto “Brazil The Coffee Nation”. A competição foi realizada em Varginha. Com o título, Bruno Megda se transforma no mais novo embaixador dos cafés do Brasil, e vai representar o país no Campeonato Mundial de Cup Tasters, que será realizado em Genebra, na Suíça, em junho de 2025. (Folha de Varginha)

35ª Feira Nacional de Artesanato

A 35ª Feira Nacional de Artesanato, que ocorrerá de 4 a 8 de dezembro em Belo Horizonte, contará com o apoio do Sebrae Minas, que destacará o espaço "Origem Minas" para valorizar a cultura e tradição de Minas Gerais. O evento reunirá mais de 45 artesãos de 30 municípios e 10 agroindústrias, oferecendo uma diversidade de produtos como peças de cerâmica, bordados, carrancas, cafés especiais, cachaças artesanais e queijos premiados. O objetivo é promover a identidade mineira, fortalecer a economia criativa e ampliar os mercados de atuação dos empreendedores. (Balcão News – Belo Horizonte)

Tuca Oliveira no FestiMuza

O Festival de Música de Muzambinho, após 23 anos, retorna em sua 11ª edição, agora como FestiMuza – Festival da Canção de Muzambinho, nos dias 6 e 7 de dezembro. O evento, que não é competitivo, será marcado pela apresentação de 15 canções selecionadas de 429 inscrições de 164 cidades e 19 estados. A abertura, no dia 6, contará com o show de Tuca Oliveira e Banda, em sua primeira apresentação oficial em sua cidade natal. No dia 7, as 15 canções selecionadas se apresentarão no palco. (Folha Regional – Muzambinho)

Parque Lagoa do Nado será reaberto

O Parque Lagoa do Nado será reaberto parcialmente dia 3 de dezembro após o rompimento de uma barragem no dia 13 de novembro. A partir dessa data, áreas como o playground, a academia ao ar livre, quadras esportivas, a biblioteca, a pista de skate, o Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional, entre outras, voltarão a funcionar. No entanto, as áreas próximas à lagoa seguem fechadas para recuperação. O acesso será feito exclusivamente pela Portaria 2 e o parque estará aberto de terça a domingo, das 6h40 às 21h, com entrada até às 20h30. (Por Dentro de Minas)

Hospital Márcio Cunha conquista prêmio

O Hospital Márcio Cunha (HMC), gerido pela Fundação São Francisco Xavier (FSFX), foi agraciado com o Prêmio Destaque da Acreditação ONA em reconhecimento à sua excelência em qualidade hospitalar. A premiação foi entregue em uma cerimônia realizada em São Paulo no dia 28 de novembro, celebrando os 25 anos da Organização Nacional de Acreditação (ONA). O HMC, que foi o primeiro hospital do Brasil a conquistar o nível 3 de acreditação ONA em 2003, mantém o reconhecimento ininterrupto há mais de 20 anos. (Portal Silmara de Freitas – Ipatinga)

