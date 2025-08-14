COLUNA MG

JF tem seletiva em toda cidade

O município de Juiz de Fora passou a contar, em 2024, com a cobertura do serviço de coleta seletiva em 100% do território, conforme divulgou a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF). Agora, o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) atua na coleta seletiva em cerca de 450 bairros da cidade, com a inclusão de 30 novos, este ano. A cidade, segundo destaca a Prefeitura, está entre os nove municípios a ofertar o serviço com 100% de alcance. A iniciativa integra o conjunto de ações do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, o PMGIRS, que vão ao encontro da cultura sustentável, prevendo a diminuição e prevenção da geração de resíduos sólidos em Juiz de Fora. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

1º Festival gastronômico de Pirapora

O 1º Festival Gastronômico de Pirapora, que acontecerá em 5 de dezembro, tem como objetivo valorizar os sabores da região do Rio São Francisco, fomentar o turismo e estimular a inovação no setor gastronômico local. Com entrada gratuita, o evento contará com 12 empreendedores participantes do programa Prepara Gastronomia do Sebrae Minas, que, durante quatro meses, receberam capacitação sobre criação de cardápios, gestão financeira e atendimento. Os pratos apresentados no festival utilizarão produtos regionais, como o peixe do Rio São Francisco, e buscam valorizar a cultura gastronômica local. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Divinópolis está fora de lista

Entre janeiro e outubro de 2024, Minas Gerais gerou 207,8 mil vagas formais de emprego, com 633 das 853 cidades do estado registrando mais contratações do que desligamentos. As 10 cidades que mais geraram empregos nesse período foram: Belo Horizonte, Contagem, Betim, Juiz de Fora, Uberlândia, Extrema, Uberaba, Montes Claros, Pouso Alegre e Mariana. O setor de serviços foi o principal responsável pelas vagas em oito dessas cidades, enquanto Pouso Alegre se destacou pela criação de empregos na indústria e Mariana na construção civil. Divinópolis não figurou entre os dez municípios com maior geração de empregos. (Portal G37 de Notícias – Divinópolis)

10 anos do Festival Fartura BH

O Festival Fartura Belo Horizonte celebra seus 10 anos entre 8 e 13 de dezembro de 2024 no Mercado da Lagoinha, com uma programação gastronômica e cultural imperdível. A segunda etapa do evento faz parte das comemorações da Plataforma Fartura Gastronomia do Brasil e coincide com o aniversário da capital mineira. Chefs renomados participarão de workshops e degustações, enquanto a programação artística contará com atrações musicais. Além disso, o Palácio da Liberdade sediará a apresentação "Cante Comigo: Cantatas de Natal da Mineiridade" com centenas de artistas celebrando a cultura mineira. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Viaduto do Vale do Aço será liberado

A partir de 18 de dezembro de 2024, o novo viaduto de acesso ao Aeroporto Regional Vale do Aço, em Santana do Paraíso (MG), será liberado para veículos e pedestres. Com 81 metros de extensão, o viaduto possui pista dupla, calçadas, guarda-corpo, iluminação adequada e muros de proteção, substituindo uma antiga passagem em nível. A obra, que faz parte das obrigações da Vale na renovação do contrato da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), visa melhorar o acesso ao aeroporto e garantir mais segurança na região (Classivale – Ipatinga)

Aiuruoca prepara Motor Rock 2024

A Prefeitura vai promover Aiuruoca Motor Rock 2024, um evento que promete agitar a cidade nos dias 06 e 07 de dezembro, na praça central. Este encontro não é apenas para os apaixonados por motos, mas para todos que buscam viver uma grande confraternização de motociclistas, música e emoção. O evento contará com diversas atrações, como shows, apresentações e, claro, muitas motos, proporcionando uma experiência única para quem ama a liberdade e o espírito de aventura das estradas. (Jornal Panorama – Caxambu)

