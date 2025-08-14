COLUNA MG

Varginha lança parque tecnológico

Conexão entre mercado e universidade para impulsionar o ambiente de inovação mineiro, transferência de tecnologia e melhora do setor produtivo. Esses são os objetivos do Parque Tecnológico de Varginha, o primeiro 100% privado de Minas Gerais e o 9º no estado, lançado na semana que passou no município. Localizado dentro do Porto Seco Sul de Minas, estação aduaneira que contempla diversas empresas, e financiado pela administração do local, o parque conta com o apoio do Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG) e terá, entre seus principais focos, o estímulo à pesquisa em cafeicultura, atividade-chave na economia da região. (Blog do Madeira – Varginha – Foto: Divulgação)

https://blogdomadeira.com.br/parque-tecnologico-de-varginha-vai-impulsionar-ambiente-de-inovacao-em-minas/

Arcos gastou R$ 3,2 milhões em shows

Arcos figura em primeiro lugar dentre os selecionados, nos gastos com shows artísticos. Foram R$ 3.258.840,00 para pagar 24 shows/artistas, em quatro anos, dos quais, a maior parte aconteceu nos dois últimos anos 2023 e 2024. Somente nestes dois anos foram R$ 2.980.840,00. Arcos tem uma população pouco superior a 41 mil habitantes. A seguir figura o município de Formiga, com R$ 1.735.500,00 para pagar 14 artistas/shows, de 2021 a 2024. Dos quais, R$ 1.525.500,00 foram pagos em 2023 e 2024. Formiga tem pouco mais de 68 mil habitantes. (Correio do Centro Oeste – Arcos)

https://www.jornalcco.com.br/arcos-empenhou-r-32-milhoes-para-pagamento-de-shows-nos-ultimos-quatro-anos

Cidades em situação de emergência

Dezesseis cidades em Minas Gerais, incluindo sete na região Leste do estado, decretaram situação de emergência devido aos danos causados pelas fortes chuvas deste período. A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) informou que 140 pessoas foram desabrigadas e 293 desalojadas. As cidades afetadas incluem municípios como Conselheiro Pena, Alfenas, Carlos Chagas, e São José da Safira. O reconhecimento de situação de emergência permite que os municípios solicitem recursos federais para apoio e reconstrução. Além disso, a Cedec registrou a primeira morte no estado em 2024, uma vítima fatal em Uberlândia, que foi arrastada por uma enxurrada após seu carro ser alagado. (Portal S3 – Nanuque)

https://portals3.com/treze-cidades-em-mg-decretam-situacao-de-emergencia-por-causa-da-chuva-7-estao-no-leste-de-minas/

Cultivares de café da Epamig se destacam

As cultivares de café MGS Paraíso 2 e MGS Turmalina, desenvolvidas pela Epamig, se destacaram na 12ª edição do Prêmio de Cafés do Cerrado Mineiro, realizado em Uberlândia, MG. A MGS Paraíso 2 conquistou o 1º lugar na categoria "Café Natural" e o 2º lugar em "Fermentação Induzida", enquanto a MGS Turmalina ficou em 3º lugar em "Café Natural". Durante o evento, uma saca de MGS Turmalina foi vendida por um valor recorde de R$ 115 mil. As cultivares, que fazem parte do Programa de Melhoramento Genético da Epamig, destacam-se pela alta qualidade, resistência e potencial de produção, consolidando a importância da pesquisa e inovação no setor cafeeiro de Minas Gerais. (Jornal Andradas Hoje)

https://www.jornalandradashoje.com.br/cultivares-de-cafe-desenvolvidas-pela-epamig-se-destacam-em-premio-do-cerrado-mineiro

Lago de Furnas registra o menor volume útil

O Lago de Furnas, um dos principais reservatórios de Minas Gerais, registrou o menor volume útil dos últimos três anos, atingindo apenas 29% de sua capacidade. Após um período de chuvas, o nível voltou a cair, e atualmente o lago está com 757,3 metros, o que é considerado baixo para sustentar as atividades que dependem dele. Em junho, o nível estava acima de 70%, mas a estiagem nos meses seguintes fez o volume despencar, chegando a esse nível crítico em novembro. A situação tem gerado impactos econômicos significativos, afetando setores como turismo. (Correio Trespontano)

https://jornalcorreiotrespontano.com.br/2024/11/28/lago-de-furnas-registra-o-menor-volume-util-dos-ultimos-3-anos/

Coqueluche deixa norte em alerta

Com a confirmação do primeiro caso de coqueluche no Norte de Minas Gerais em 2024, o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) Regional de Montes Claros intensifica as orientações para gestores de saúde adotarem medidas preventivas. Até o momento, 28 casos suspeitos foram notificados na região deste ano. O caso confirmado em 21 de novembro envolve um menino de 11 meses, de Francisco Sá, com situação vacinal incompleta. (Gazeta Norte Mineira)

https://gazetanm.com.br/primeiro-caso-de-coqueluche-em-2024-no-norte-de-minas-gera-alerta-para-reforco-na-vacinacao/