Valadares investe R$ 5 milhões em terminal

Foi realizada na semana que passou a solenidade de inauguração da revitalização da rodoviária de Governador Valadares. O local passou a garantir mais conforto, acessibilidade e segurança aos usuários. A obra custou cerca de R$ 5 milhões. O diretor da Ibituruna Administração de Terminais (Ibicon), Elgen Machado Júnior, destacou que a obra atraiu mais empresas, aumentando as opções de destinos para os usuários: “Saímos de uma capacidade de seis empresas que atuavam no terminal para 12. Hoje, todas as cinco regiões do Brasil são atendidas a partir do terminal rodoviário de Valadares, com ônibus partindo daqui ou com conexão”. (Jornal da Cidade – Governador Valadares – Foto Leonardo Morais)

https://jornaldacidadegv.com.br/cidade/mais-avancos-para-valadares-com-entrega-das-obras-da-rodoviaria/

94ª Marcha Nico Lopes

A 94ª edição da Marcha Nico Lopes acontecerá neste sábado (30) no Campus da Universidade Federal de Viçosa, com concentração às 15h no estacionamento do Pavilhão de Aulas (PVB) e início do desfile às 16h30. A festa de encerramento seguirá até a madrugada, no Espaço Aberto de Eventos. Desde segunda-feira, a programação inclui debates sobre temas como racismo estrutural, saúde mental no ambiente acadêmico e assédio nas hierarquias de poder, além do 6º Festival Universitário de Cultura e Arte, com apresentações artísticas diárias no PVB. A Marcha foi reconhecida como Patrimônio Histórico Cultural Imaterial de Viçosa em 2022. (Folha da Mata – Viçosa)

https://www.folhadamata.com.br/94a-marcha-nico-lopes-acontece-neste-sabado

Copasa entre as maiores do mundo

A Copasa foi destacada no ranking das 500 maiores empresas do mundo da revista Time, ocupando o 118º lugar, por sua excelente combinação de crescimento financeiro e sustentabilidade. A empresa se destacou por sua baixa pegada de carbono, uso de energia verde e compromisso com a redução de resíduos e consumo de água. Além disso, a Copasa apareceu em outros rankings, como o de empresas brasileiras com mais crescimento e consistência e o Anuário Integridade ESG. A companhia também faz parte do Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 e obteve linhas de crédito sustentáveis para investimentos em infraestrutura de água e esgoto. (Balcão News – Belo Horizonte)

https://balcaonews.com.br/2024/11/29/copasa-entre-as-600-maiores-empresas-do-mundo-segundo-a-time/

Rota do Café promove experiências inaugurais

A Rota do Café do Cerrado Mineiro, um projeto turístico que visa promover o turismo rural e gerar empregos nas regiões de Patos de Minas e Cruzeiro da Fortaleza, oferecerá suas primeiras experiências entre os dias 4 e 6 de dezembro. Durante o evento, os turistas poderão participar de visitas guiadas a fazendas, vinhedos, torrefações e outras atrações, com atividades como degustações de cafés e vinhos, trilhas ecológicas e workshops. As atrações incluem a Fazenda Reserva Heitor, Fazenda Chuá, Vinhedos e Vinhos Alma Rios, Destilaria Leblon, Torrefação Dom Parrillo e Queijaria Casquinha. (Folha Patense)

https://www.folhapatense.com.br/rota-do-cafe-do-cerrado-mineiro-promove-experiencias-inaugurais-em-cruzeiro-da-fortaleza-e-patos-de-minas

Parque em Uberlândia reabre

O Parque Estadual do Pau Furado, em Uberlândia, reabre ao público no próximo domingo (1º), após ficar fechado desde 6 de setembro devido aos graves incêndios que atingiram a região. A retomada das atividades contará com a liberação de quatro trilhas: Mirante, Cachoeira Marimbondo, Cachoeira Terra Branca (parte baixa) e Curral de Pedras. As trilhas da Prainha e da parte alta da Cachoeira Terra Branca continuam fechadas por questões de segurança. O parque funcionará aos sábados, domingos e feriados, com entrada gratuita. (Diário de Uberlândia)

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/37002/parque-do-pau-furado-em-uberlandia-anuncia-reabertura-para-o-proximo-domingo-1-

Itamonte terá projeto “História e Prosa”

Em uma celebração de memória e identidade cultural, Itamonte se prepara para a estreia do emocionante projeto audiovisual, fotográfico e documental “Itamonte História e Prosa”. A pré-estreia do documentário e da exposição acontece no dia 13 de dezembro de 2024, às 19h, na Casa de Cultura Liberato Torino. O evento promete ser uma oportunidade única para a comunidade reviver histórias locais e conhecer mais sobre o passado da cidade. (Jornal Panorama – Caxambu)

https://jornalpanoramaminas.com.br/site/itamonte-mg-recebe-pre-estreia-do-projeto-itamonte-historia-e-prosa/

Feira deve movimentar milhões

A 35ª edição da Feira Nacional de Artesanato (FNA), que ocorrerá de 4 a 8 de dezembro no Expominas, em Belo Horizonte, deverá movimentar R$ 55 milhões. Considerada a maior feira do setor na América Latina, o evento reunirá cerca de 3 mil artesãos de todo o Brasil, distribuídos em 575 estandes, ocupando uma área de 10,7 mil metros quadrados. A FNA homenageará os Vales do Mucuri, Jequitinhonha, Rio Doce e Vale do São Francisco, e contará com oficinas, gastronomia, música e cultura indígena. Espera-se atrair cerca de 120 mil visitantes e gerar mais de 2 mil empregos diretos, além de impulsionar o turismo e a economia local. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/negocios/feira-nacional-artesanato-movimentarar-55-milhoes/