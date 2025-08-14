COLUNA MG

Falta de Insulina NPH em Divinópolis

Conforme descrito em nota do fabricante, a escassez de insumos e o número cada vez menor de fornecedores tem impactado diretamente na disponibilidade de insulinas, em especial da NPH (insulina de ação intermediária). Como forma de garantir a manutenção do tratamento dos pacientes previamente diabéticos que já fazem uso da insulina NPH, a UPA está orientado que o próprio paciente traga o medicamento para acondicionamento na farmácia satélite da unidade. Trata-se de medida de contingência para evitar a descontinuidade do tratamento até que a situação seja normalizada. (Portal G37 Divinópolis – Foto G37)

Oficina reúne agricultores em MoC

Uma oficina de capacitação realizada em Montes Claros reuniu cerca de 180 agricultores, técnicos e gestores municipais para orientar sobre o processo de obtenção do selo do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal. O evento, promovido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária em parceria com consórcios regionais, destacou a importância da adequação sanitária das agroindústrias e os benefícios do selo para expandir o mercado de produtos de origem animal, garantindo qualidade, segurança e acesso ao comércio nacional. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

ChildFund Brasil é eleita a melhor ONG de Minas

O ChildFund Brasil foi eleito a Melhor ONG de Minas Gerais no Prêmio Melhores ONGs 2024, organizado pelo Instituto O Mundo Que Queremos e Instituto Doar. Com mais de 58 anos de atuação no país, a organização, que defende os direitos de crianças e adolescentes, também foi destacada entre as 100 melhores ONGs do Brasil, marca que alcançou pela sétima vez. A premiação reconhece a excelência em gestão, governança e transparência das organizações. O ChildFund Brasil, com sede em Belo Horizonte, impacta cerca de 150 mil pessoas em sete estados brasileiros. (Sabará Notícias)

Juiz de Fora terá evento de fisiculturismo

Juiz de Fora será palco do Musclecontest, um grande evento de fisiculturismo que acontecerá neste sábado, 30 de novembro, no Trade Hotel. A competição, organizada pela maior produtora de fisiculturismo do mundo, espera reunir mais de 300 atletas, igualando a edição de 2023, e atrair um público de mais de mil pessoas. O evento contará com competidores de várias categorias, além de um show profissional da Women's Physique, que oferecerá uma vaga para o Mr. Olympia Las Vegas 2025. Ana Augusto, atleta de Juiz de Fora, será uma das participantes, representando o Brasil ao lado de competidores de outros países. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Visibilidade mundial ao Queijo Minas

O Governo de Minas tem desempenhado um papel fundamental na valorização do Queijo Minas Artesanal, com esforços para o reconhecimento mundial dessa iguaria. A candidatura dos "Modos de Fazer o Queijo Minas Artesanal" ao título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco deve ter seu resultado em dezembro de 2024. Por meio da Secretaria de Agricultura (Seapa) e suas vinculadas, como a Emater-MG, Epamig e IMA, o governo tem trabalhado para melhorar a qualidade e fortalecer a cadeia produtiva do queijo, além de caracterizar e regulamentar as regiões produtoras. (Jornal Andradas Hoje)

Cafeicultor exporta para mais de 40 países

A Fazenda Jairo Soares, localizada em São Sebastião do Anta, na região das Matas de Minas, tem se destacado na produção e exportação de cafés especiais para mais de 40 países. Iniciado em 2018, o projeto tem fortalecido a cafeicultura local, promovendo o compartilhamento de conhecimento e infraestrutura entre produtores. Desde 2019, a fazenda, em parceria com a startup Farmly, tem exportado mais de 1.000 sacas de café por ano, com preços que chegam a ser até 500% maiores que no mercado convencional. O projeto beneficia mais de 60 famílias da região. (Diário de Manhuaçu)

Construtora mineira recebe Prêmio

O Grupo Patrimar, uma renomada construtora mineira, recebeu o Prêmio Destaque Ademi RJ 2024 na categoria "Projeto de Habitação de Interesse Social", pelo empreendimento Novolar Atlanta. Este prêmio prestigia projetos imobiliários que se destacam pela inovação, qualidade e impacto social, e o Novolar Atlanta oferece 320 unidades habitacionais com infraestrutura moderna e soluções sustentáveis, como o uso de placas fotovoltaicas e estações de recarga para veículos elétricos. Localizado em Campo Grande, o empreendimento é parte do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida. (Cidade Conecta – Nova Lima)

