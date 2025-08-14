COLUNA MG

Justiça descobre ‘reclamante profissional’

O Juiz do Trabalho Substituto, Reinaldo de Souza Pinto, da Vara do Trabalho de São Sebastião do Paraíso, ao analisar reclamação trabalhista contra uma construtora, ajuizada por um autor que se qualificou como trabalhador rural, ao negar provimento, concluiu que na verdade se tratava de “um reclamante profissional”. Pontuou que nos últimos 11 anos o autor ajuizou, naquela unidade judiciária, “nada mais nada menos, que 54 ações, o que perfaz uma média de 4,909 ações por ano”. “A cada dois meses e meio o autor ajuíza uma ação nesta especializada. Em 2024 são três ações, em 2023 foram cinco”, relatou. (Jornal do Sudoeste – São Sebastião do Paraíso – Foto: Divulgação)

https://jornaldosudoeste.com.br/noticia.php?codigo=217996

Semáforos em Alfenas danificados por maritacas

Aves que sempre estão em dupla, formando um casal, estão se tornando um pesadelo para o setor de trânsito da cidade por destruírem os fios dos semáforos. O que parecia apenas uma algazarra das Maritacas pelos fios dos postes pela cidade, se tornou um pesadelo para o setor de trânsito em Alfenas. Estas aves de pequeno porte, mas de bicos potentes, vêm deixando um rastro de destruição sobretudo nos fios que levam energia aos semáforos em diferentes pontos da cidade. (Jornal Panorama – Caxambu)

https://jornalpanoramaminas.com.br/site/semaforos-em-alfenas-viram-alvos-das-maritacas/

Uemg abre inscrições para vestibular

A Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg) abriu nesta quarta-feira (27/11) as inscrições para o vestibular 2025, que oferece 4.811 vagas em cursos presenciais de graduação em diversas áreas, como bacharelado, licenciatura e tecnológicas, em várias cidades do estado. As provas de conhecimentos gerais serão realizadas no dia 12 de janeiro de 2025, em 19 municípios mineiros. O vestibular contará com categorias de ampla concorrência, reserva de vagas e inclusão regional, permitindo que candidatos de diferentes perfis, como pessoas com deficiência e egressos de escolas públicas, possam concorrer a vagas. O edital completo está disponível no site oficial, e dúvidas podem ser enviadas para o e-mail do processo seletivo. (Portal Gerais – Divinópolis)

https://portalgerais.com/uemg-abre-nesta-quarta-feira-27-11-as-inscricoes-para-o-vestibular-2025/

Café mineiro em alta

Minas Gerais estabeleceu novos recordes em suas exportações de café, com dados de janeiro a outubro de 2024 indicando um total de US$ 6,2 bilhões em receita e 25,1 milhões de sacas exportadas para 86 países, superando os resultados de 2023. O café, que representa 44% das exportações agropecuárias do estado, continua sendo um destaque no cenário internacional, com a China como principal comprador e a Bélgica registrando um aumento de 125% em suas aquisições. As exportações do agronegócio de Minas atingiram US$ 1,5 bilhão em outubro de 2024, impulsionadas pela valorização do café no mercado global. O estado continua a se consolidar como um dos maiores fornecedores de produtos agropecuários do mundo. (Jornal da Região – Guaxupé)

https://www.jornaldaregiaoonline.com.br/noticias/agropecuaria/7647/cafe-em-alta-novo-recorde-em-exportacao-sinaliza-que-mundo-abraca-cada-vez-mais-os-graos-de-minas

Acordo vai fomentar ferroviário em Arcos

A ArcelorMittal, maior produtora de aço do Brasil e líder global no setor, firmou uma parceria com a Multitex Logística Ltda para criar a joint venture TITAM Intermodais S.A., com sede em Arcos, no Centro-Oeste de Minas Gerais. O acordo visa fomentar o transporte ferroviário na região, garantindo à ArcelorMittal o embarque de cal e calcário para suas plantas industriais no Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A iniciativa tem como objetivo aumentar a competitividade da empresa, oferecendo custos mais baixos de transporte e reduzindo a dependência do transporte rodoviário. (Tribuna Formiguense)

https://tribunacentroeste.com.br/noticias/lider-mundial-e-maior-produtora-de-a-o-do-brasil-fecha-acordo-que-vai-fomentar-o-transporte-ferrovi-rio-em-arcos

Terminal rodoviário é reinaugurado

A estação rodoviária de Governador Valadares foi oficialmente reinaugurada nesta terça-feira (26), após dois anos de obras e um investimento de aproximadamente R$ 5 milhões, realizado pela concessionária Ibicon. A revitalização trouxe melhorias significativas, com a operação centralizada em um único pavimento, facilitando o acesso e a mobilidade de passageiros, especialmente aqueles com necessidades de acessibilidade. O novo terminal agora conta com 12 empresas de ônibus, oferecendo conexões para cinco regiões do Brasil, incluindo o Centro-Oeste. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

https://drd.com.br/mais-acessivel-e-moderno-terminal-rodoviario-de-valadares-e-oficialmente-reinaugurado/