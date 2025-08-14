COLUNA MG

Museu é dedicado ao pão de queijo

O Museu Memorial do Pão de Queijo, localizado em Januária, no Norte de Minas, é o primeiro do Brasil dedicado à história dessa iguaria típica de Minas Gerais. Inaugurado em 2013, o museu homenageia o casal Geraldo e Dália Farias, conhecidos quitandeiros que vendiam pão de queijo e outras delícias para os passageiros de barcos a vapor no Rio São Francisco. O espaço preserva objetos históricos e culturais relacionados à produção artesanal do pão de queijo, oferece oficinas culinárias e degustação.. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros – Foto:Reprodução))

Cantata de Natal da Almg

A 16ª edição da Cantata de Natal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) ocorrerá na próxima quarta-feira, 4 de dezembro de 2024, às 19h, no Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, com entrada gratuita. O evento reunirá mais de 300 vozes, incluindo o Coral da ALMG e 14 corais parceiros, e contará com a participação especial da Orquestra Opus. A apresentação, que será transmitida pelo canal da ALMG no YouTube e Facebook, celebra o espírito natalino e promove a integração entre instituições públicas e a comunidade, além de valorizar a música erudita. (Balcão News – Belo Horizonte)

Ouro Preto inaugura Natal

O Natal de Ouro Preto 2024 foi inaugurado no último sábado (23), com a iluminação oficial da Praça Tiradentes, dando início à temporada de festas "Natal de Ouro Preto Luz e História". A programação deste ano inclui atrações culturais como Folias de Reis, Pastorinhas, corais, e cortejos com artistas circenses, além de uma imponente árvore de Natal de 22 metros em frente ao Museu da Inconfidência. A cidade, que espera receber cerca de 90 mil turistas até 6 de janeiro de 2025, celebra a união da tradição local com a iluminação natalina, criando um espetáculo de luz e cultura.. (O Liberal – Ouro Preto)

Violência contra servidores aumenta

A violência nos serviços de saúde cresceu quase 28% em Juiz de Fora este ano. Foram 359 ocorrências registradas entre janeiro e setembro, contra 281 no mesmo período de 2023. Os dados são do Observatório de Segurança Pública de Minas Gerais. No topo da lista de 2024 estão os furtos, com 76 casos, seguidos por “outras infrações contra a pessoa”, com 57 registros, e por ameaças, com 52. Vias de fato/agressão, danos e lesões corporais também aparecem entre os crimes mais comuns, com 18, 20 e 11 anotações, respectivamente. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Ipatinga tem Selo em alfabetização

O município de Ipatinga conquistou o Selo Ouro do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), uma iniciativa do Governo Federal que visa garantir a alfabetização de crianças até o 2º ano do Ensino Fundamental e recuperar aprendizagens prejudicadas pela pandemia. A cidade alcançou 95 pontos, destacando-se pelo esforço e investimento contínuo na educação, incluindo a formação de professores e gestores, e a implementação de políticas de alfabetização. O selo reconhece os avanços na qualidade educacional e coloca Ipatinga entre os municípios com os melhores índices de alfabetização do Brasil. O programa prevê investimentos de R$ 2 bilhões ao longo de quatro anos. (Diário do Aço – Ipatinga)

ANM alerta 44 barragens

A Agência Nacional de Mineração (ANM) alertou para o risco elevado de rompimento em 44 barragens de rejeitos de mineração em Minas Gerais durante o período chuvoso, afetando mais de 60 mil pessoas. Essas barragens acumulam mais de 517 milhões de metros cúbicos de rejeitos, um volume 11 vezes superior ao do desastre de Mariana, em 2015. A barragem de Serra Azul, em Itatiaiuçu, é uma das mais críticas, com nível 3 de emergência e risco iminente de ruptura, apesar dos esforços da ArcelorMittal para construir uma estrutura de contenção até 2025. Muitos problemas nas barragens, como falhas em estruturas de drenagem e infiltrações, aumentam a vulnerabilidade, e a ANM exige maior fiscalização e medidas preventivas das mineradoras para evitar acidentes graves. (Por Dentro de Minas)

