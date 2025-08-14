COLUNA MG

BR 356 terá a R$ 2 bilhões do acordo

O governo de Minas Gerais anunciou a abertura de consulta pública para a concessão da BR-356 ao setor privado, em que parte das obras de duplicação contarão com recursos provenientes do acordo de Mariana. O lançamento da consulta foi feito pelo governador Romeu Zema (Novo) nesta segunda-feira (25), em Mariana, na região Central do Estado. O investimento total será de aproximadamente R$ 5 bilhões, sendo R$ 2 bilhões do aporte do Estado e o restante por meio do futuro contrato de concessão. A licitação do projeto e assinatura de contrato estão previstos para 2025. (Diário do Comercio – Belo Horizonte – Foto: Marco Aurélio Neves)

Minas celebra avanços no esporte

A 8ª edição do Prêmio do Esporte Mineiro 2024, que ocorrerá no dia 9 de dezembro em Belo Horizonte, celebrará os destaques do esporte no estado, com ênfase nas políticas públicas do Governo de Minas, especialmente as iniciativas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese-MG). A premiação reconhecerá atletas, técnicos, projetos e clubes que impulsionaram o esporte, incluindo os representantes mineiros nas Olimpíadas e Paralimpíadas de Paris. A população também poderá participar da escolha dos vencedores, e a cerimônia será transmitida ao vivo pela Rede Minas e Rádio Inconfidência. (Jornal dos Vales – Ipatinga)

Feira Canastra abre inscrições

As inscrições para a 3ª edição da Feira Canastra, que ocorrerá nos dias 26 e 27 de abril de 2025 em Belo Horizonte, estão abertas para autores e editores de publicações independentes de todo o Brasil. O evento, que será realizado no Espaço Cultural da Escola de Design da UEMG, visa reunir 70 expositores, incluindo criadores locais e de outras regiões. A feira, que se consolidou como um importante espaço para publicações autônomas, trará uma programação diversificada, incluindo livros, fanzines e quadrinhos. A edição de 2025 contará com a novidade de uma versão “pocket” em um centro cultural da Prefeitura. (Cidade Conecta – Nova Lima)

Robô Cirúrgico chega a hospital do Câncer

O Hospital do Câncer de Muriaé, da Fundação Cristiano Varella, acaba de adquirir o robô cirúrgico Da Vinci X, um equipamento de última geração que promete transformar os tratamentos oncológicos na instituição. Com sua tecnologia avançada, que inclui braços robóticos controlados por um cirurgião e uma câmera de alta definição, o Da Vinci X permite cirurgias menos invasivas, mais precisas e com menor risco de complicações. Isso resulta em tempos de recuperação mais curtos para os pacientes. A partir de dezembro de 2024, o hospital começará a realizar procedimentos com o robô. (Jornal Agora – Além Paraíba)

Aleijadinho é homenageado

No Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, o Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, homenageou o mestre do Barroco Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, com a inclusão de seu retrato na Sala dos Grandes de Minas. Pela primeira vez, um afrodescendente ocupa este espaço histórico, ao lado de figuras como Santos Dumont e Tiradentes. A cerimônia, que também representou uma reparação histórica, foi marcada pelo reconhecimento do legado de Aleijadinho, patrono das artes no Brasil. Além disso, em Ouro Preto, a cerimônia do Dia da Consciência Negra incluiu a entrega de declarações de inscrição dos reinados e congados no Livro de Expressões do Patrimônio Cultural de Minas. (Correio da Cidade – conselheiro Lafaiete)

Minas amplia enfrentamento à tuberculose

O Governo de Minas está ampliando o enfrentamento à tuberculose no estado por meio do Plano Estadual pelo Fim da Tuberculose, lançado em 2023 pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG). O plano visa qualificar o atendimento e promover um cuidado mais efetivo até 2026, com diretrizes específicas para enfrentar a doença em diferentes territórios e regiões do estado. A iniciativa inclui ações de prevenção, diagnóstico, tratamento e políticas públicas inovadoras, além de fomentar a participação da sociedade civil. O objetivo é reduzir a incidência, internações e mortalidade pela tuberculose, além de melhorar a integração dos serviços de saúde. (Jornal Além Parahyba)

Obras recuperam córregos e ribeirões

Em novembro de 2024, as obras de ampliação dos sistemas de esgotamento sanitário da Copasa em Coronel Fabriciano e Timóteo alcançaram 66% de execução, com investimentos superiores a R$ 35,8 milhões. A segunda etapa do projeto, que beneficia todos os moradores das duas cidades, inclui a construção de interceptores de esgoto que estão melhorando a qualidade ambiental ao retirar esgoto de córregos e ribeirões. Ao final das obras, o índice de coleta e tratamento será de 87% em Timóteo e 91% em Coronel Fabriciano, contribuindo para a universalização dos serviços de esgoto na região, com impactos positivos na saúde pública, economia e qualidade de vida local. (Classivale – Ipatinga)

