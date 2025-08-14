COLUNA MG

AL discute transferência da Hidroex

Audiência pública da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) discutiu a transferência de imóveis que compunham o antigo Complexo Cidade das Águas, da Fundação Hidroex, para a Universidade Estadual de Minas Gerais (Uemg), no campus de Frutal (Triângulo). A Hidroex foi extinta em 2016. Durante a audiência na ALMG, parlamentares e gestores do Executivo estadual e da própria universidade demonstraram o interesse comum de que os imóveis sejam transferidos para a Uemg, apesar de divergências específicas. (Jornal da Manhã – Uberaba – Foto: Divulgação)

https://www.jmonline.com.br/politica/assembleia-discute-transferencia-de-imoveis-da-hidroex-para-uemg-frutal-1.446748

Patos recebe treinamento do IMA

Com o objetivo de proteger a produção de suínos do estado contra possíveis ameaças sanitárias, o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) realizará, de 26 a 28/11, em Patos de Minas, o Treinamento em Atendimento a Suspeitas de Síndrome Hemorrágica em Suínos. A iniciativa capacitará mais de 50 médicos veterinários do serviço veterinário oficial para identificar e responder prontamente a casos de doenças como a Peste Suína Clássica (PSC) e a Peste Suína Africana (PSA). Em 2021, surtos no Haiti e na República Dominicana aumentaram o alerta no continente americano. (Folha Patense)

https://www.folhapatense.com.br/treinamento-em-emergencia-sanitaria-busca-proteger-producao-suina-do-estado

Valadares recebe prêmio

Na quinta-feira, 14 de novembro, a Prefeitura de Governador Valadares recebeu o Prêmio Ouro da Rede Primeira Infância de Minas Gerais (REPI-MG), em reconhecimento ao seu empenho na criação e implementação de Planos Municipais para a Primeira Infância (PMPIs). O prêmio celebra o compromisso do município com políticas públicas voltadas para o bem-estar e desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos, visando melhorar a qualidade de vida dessa faixa etária. O prêmio reforça a importância de iniciativas locais para garantir condições adequadas de educação, saúde e assistência social para as crianças, com foco no futuro delas. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

https://drd.com.br/prefeitura-de-valadares-recebe-premio-ouro-da-rede-primeira-infancia-em-bh/

Formiga alerta sobre golpe

A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Formiga fez um alerta sobre um golpe que está sendo praticado em nome da Vigilância Sanitária em Formiga. Bandidos estariam entrando em contato com empresas da cidade alegando denúncia anônima relativa ao estabelecimento, exigindo regularização da “situação” via WhatsApp. De acordo com a secretaria, o contato tem sido feito com clínicas médicas e veterinárias e demais empresas da cidade. (Tribuna Formiguense)

https://tribunacentroeste.com.br/noticias/prefeitura-alerta-para-golpe-usando-o-nome-da-vigil-ncia-sanit-ria-em-formiga

Festival de Cinema Italiano

O campus da Universidade Federal de Viçosa (UFV) sedia a 18ª edição do Festival de Cinema Italiano, promovido pela Rede Andifes Idiomas sem Fronteiras da UFV. O evento exibe 27 filmes, incluindo estreias e clássicos, com sessões presenciais nos dias 21, 28, 29 de novembro e 4 e 6 de dezembro, nos departamentos de Letras e de Artes Humanidades. Entre os destaques está o filme Toquinho: Encontros e um Violão, que será a atração de encerramento no dia 6 de dezembro. A programação também estará disponível online até 8 de dezembro. O evento é aberto à comunidade universitária e ao público externo. (Folha da Mata – Viçosa)

https://www.folhadamata.com.br/festival-de-cinema-italiano-movimenta-campus-da-ufv-a-partir-desta-quinta

Vans modernizam atendimento

Em Belo Horizonte, o Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS) passou a contar com três vans equipadas para melhorar o atendimento à população em situação de rua. As vans, que circulam por diferentes regiões da cidade, são utilizadas para encaminhamentos, atividades lúdicas e atualização do Cadastro Único, oferecendo um espaço confortável e sigiloso para os atendimentos. Além disso, a iniciativa visa fortalecer a confiança entre as equipes e os cidadãos atendidos, utilizando materiais como jogos e livros. (São Geraldo – Belo Horizonte)

https://www.jornalsaogeraldo.com.br/vans-modernizam-o-atendimento-a-populacao-em-situacao-de-rua-em-bh

Guaxupé tem Selo de Gestão

Guaxupé recebeu o Selo Safira de Gestão Sustentável da CAIXA, uma das maiores honrarias concedidas a municípios que se destacam pela adoção de boas práticas de governança e responsabilidade socioambiental. A cidade alcançou mais de 80 pontos, atingindo o nível Safira, que reconhece políticas públicas eficientes e sustentáveis. O selo avalia indicadores nas áreas Ambiental, Social, Governança e Climático. A conquista é vista como um incentivo para a continuidade de políticas inovadoras e sustentáveis no município. (Revista Mídia Brasil)

https://www.revistamidiabrasil.com.br/post/guaxup%C3%A9-%C3%A9-reconhecida-com-o-selo-safira-de-gest%C3%A3o-sustent%C3%A1vel-pela-caixa