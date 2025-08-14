COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

JF registra redução de roubos e crimes

Foi concluído, nesta semana, em Juiz de Fora, o ciclo de reuniões do Programa de Integração da Gestão em Segurança Pública (Igesp) Focal 2024. Representantes das forças de segurança pública de Minas Gerais se reuniram para debater, com atores locais, ações integradas no âmbito da 4ª Região Integrada de Segurança Pública. No evento foram apresentados os dados sobre a criminalidade na cidade que apresentaram melhora, quando comparados aos do ano passado. Os crimes contra o patrimônio caíram 25,5% em Juiz de Fora, entre janeiro e outubro deste ano foram 4.411 ocorrências registradas, contra 5.920 no mesmo período do ano passado. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora - Foto: Divulgação/PCMG)

https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/19-11-2024/jf-reducao-crimes.html

Uberaba sediará a ExpoCigra Fiemg

Entre os dias 28 e 30 de novembro (quinta a sábado), Uberaba sediará a 12ª ExpoCigra Fiemg, a maior feira multissetorial do Vale do Rio Grande. O evento gratuito será realizado no Pavilhão Multiuso do Parque Fernando Costa, entre 14h e 22h, e contará com programação diversificada, incluindo palestras, painéis, fóruns e apresentações culturais e reunindo grandes nomes para compartilhar conhecimento e impulsionar os negócios da região. Um dos destaques será o Pitch de Negócios, iniciativa que promete movimentar a economia local e promover novas parcerias. (Jornal da Manhã – Uberaba)

https://www.jmonline.com.br/cidade/com-programac-o-diversificada-comeca-na-proxima-quinta-a-expocigra-fiemg-1.446722

Concessionária ilumina trevos

A EPR Vias do Café investiu mais de R$ 550 mil para iluminar quatro pontos estratégicos nas rodovias da região. Com novas instalações em trevos de acesso e uma travessia urbana, a ação proporciona maior visibilidade noturna, reduz o risco de acidentes e beneficia diretamente motoristas e pedestres nas cidades de Alfenas, Guaranésia, Serrania e Santana da Vargem. O destaque é a iluminação no perímetro urbano de Santana da Vargem, onde foram instalados 73 postes alimentados por energia fotovoltaica, garantindo maior sustentabilidade. (Folha Regional – Muzambinho)

https://afolharegional.com.br/noticias/epr-vias-do-cafe-eleva-seguranca-e-sustentabilidade-com-iluminacao-em-trevos-e-travessia/

Projeto oferece oficinas para DJs

O projeto "Discobertas" oferece oficinas gratuitas para DJs iniciantes e profissionais em Poços de Caldas, com o objetivo de aprimorar habilidades e promover o desenvolvimento de carreiras na área. As atividades ocorrerão de 25 a 27 de novembro, em parceria com a Mostra Integrada de Artes (MIA). O ciclo de oficinas incluirá capacitação em Beat, com Dough, para criação musical com recursos simples, e uma imersão em Toca-Discos, com o DJ Mancha, abordando mixagem e a história do DJ na cultura hip-hop. A iniciativa tem o apoio da Prefeitura de Poços de Caldas e de outros parceiros culturais. (Poços Já – Poços de Caldas)

https://pocosja.com.br/2024/11/21/projeto-oferece-oficinas-gratuitas-para-djs-iniciantes-e-profissionais/

Seminário de Bens Culturais da Fé

Nos dias 4 e 5 de dezembro, Ouro Preto receberá a primeira edição do Seminário "Minas e os Bens Culturais da Fé", com o tema "Salvaguarda dos Patrimônios e Turismo da Fé". O evento, promovido pela Fundação de Arte de Ouro Preto (FAOP), visa refletir sobre a preservação do patrimônio histórico e cultural religioso, além de destacar o turismo religioso como ferramenta de desenvolvimento local. A programação inclui conferências, mesas temáticas, estudos de casos, exposições e intervenções culturais, com entrada gratuita mediante inscrição prévia e transmissão online. O seminário busca fortalecer a compreensão do papel da fé na cultura e incentivar a valorização dos bens culturais para o desenvolvimento sustentável. (MG Turismo – Belo Horizonte)

https://mgturismo.com.br/vem-ai-o-seminario-minas-e-bens-culturais-da-fe-1a-jornada-salvaguarda-dos-patrimonios-e-turismo-da-fe/

Minas Gerais está na liderança

Entre janeiro e setembro de 2024, Minas Gerais liderou o crescimento da atividade turística no Brasil, com um aumento de 8,9%, superando a média nacional em 6,9 pontos percentuais. Apesar de uma leve desaceleração em setembro, a atividade turística do estado continuou com um desempenho superior ao de outras regiões, impulsionada por setores como restaurantes, hospedagens, espetáculos teatrais, festivais de música e ecoturismo. Esse crescimento também se refletiu no aumento de empregos no setor de hotéis e similares, com 765 novos postos de trabalho registrados em setembro. (Cidade Conecta – Nova Lima)

https://www.itatiaia.com.br/cidade-conecta/2024/11/21/minas-gerais-esta-na-lideranca

MOC recebe festival de arte urbana

Montes Claros recebe, pela primeira vez, a Festa da Luz, um festival de arte urbana que ocorre entre os dias 21 e 24 de novembro de 2024, com apoio da Prefeitura local. O evento conta com duas mostras: a Mostra Minas, com artistas mineiros, e a Mostra Mundo, com obras de artistas nacionais e internacionais. O festival apresenta 11 instalações, 6 projeções luminosas e apresentações de DJs, espalhadas por diversos pontos da cidade, como a Praça da Matriz, o Corredor Cultural e o Centro Cultural Montes Claros. A programação inclui exposições e intervenções de grandes nomes da arte e literatura, com atividades gratuitas. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

https://gazetanm.com.br/festa-da-luz-montes-claros-recebe-festival-de-arte-urbana-a-partir-desta-quinta-feira/

Projeto Cinema Itinerante

O projeto Cinema Itinerante – Anima Bairro, promovido pela Motor Produções e coordenado por Christopher Costa, levará exibições gratuitas de animações mineiras às comunidades periféricas de Divinópolis, nos bairros Sagrada Família e Dona Quita, nos dias 21 e 23 de novembro de 2024. As sessões, com classificação indicativa livre e recursos de acessibilidade como legendagem descritiva, incluirão animações. O objetivo é proporcionar acesso à cultura, promover o diálogo e fortalecer a autoestima das comunidades locais. O projeto é patrocinado pela Lei Paulo Gustavo e pela Prefeitura de Divinópolis. (Portal G37 de Notícias – Divinópolis)

https://g37.com.br/divinopolis/projeto-cinema-itinerante-anima-bairro-chega-as-comunidades-perifericas-de-divinopolis/