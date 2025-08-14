COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

MoC sediará Projeto SUS Escolha

Com o objetivo de ampliar a participação social no Sistema Único de Saúde (SUS) e empoderar os usuários ao permitir o seu envolvimento com o tratamento de saúde, além de avaliar a satisfação com os serviços prestados, a partir deste ano Montes Claros sediará, em caráter pioneiro, a implementação do Projeto SUS Escolha. Trata-se de iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais (SES-MG), que possibilitará aos usuários do SUS, que aguardam por cirurgias eletivas, escolher em qual hospital desejam fazer o tratamento. (Novo Jornal de Notícias – Montes Claros – Foto: NJN)

https://novojornaldenoticias.com/noticias/cidade-sediara-projeto-sus-escolha/

Câmara de Serra repudia diretor

A Câmara Municipal de Serra dos Aimorés, em sua Reunião Ordinária ocorrida em 18 de novembro apresentou Moção de Repúdio ao professor Adão Cesar Coelho, diretor da Escola Estadual Vanda Reuter por suas ações antidemocráticas durante o processo eleitoral ocorrido no mês de outubro naquela cidade. Segundo o texto de autoria do vereador Kilmer Gonzaga de Azevedo, o referido diretor aliciava eleitores a votar num determinado candidato a vereador e anular o voto no candidato prefeito. (Jornal Em Tempo – Nanuque)

https://jornalemtempo.com/camara-municipal-de-serra-aprova-mocao-de-repudio-a-diretor-da-escola-vanda-reuter

Serra da Mantiqueira produz espumantes

O espumante Mirante do Vale, produzido a partir de uvas Chardonnay cultivadas na Fazenda Recreio, em São Sebastião do Grama (SP), na Serra da Mantiqueira, conquistou três medalhas de Ouro consecutivas no Wines Brazil Awards. A vinícola, que se dedica à vitivinicultura desde 2016, utiliza o método tradicional champenoise, e já produz espumantes como o Chardonnay Blanc de Blancs e o Rosé de Pinot Noir. A região de alta altitude e solos vulcânicos contribui para a qualidade das uvas, influenciando na mineralidade e frescor nos vinhos. (Balcão News – Belo Horizonte)

https://balcaonews.com.br/2024/11/21/serra-da-mantiqueira-produzindo-espumante-chardonanay-e-rose/

Documentário é lançado em Januária

O documentário Vapores do São Francisco, dirigido por Dêniston Diamantino, será lançado hoje em Januária, como a segunda parte da trilogia Navegantes do Velho Chico. O filme resgata a história das antigas embarcações que por muito tempo foram essenciais para o transporte entre Pirapora/MG e Juazeiro/BA, unindo o povo barranqueiro e promovendo a integração cultural e econômica do Vale do São Francisco. O filme é composto por depoimentos, fotografias e acervos históricos, e destaca a importância da navegação no rio, especialmente no início do século XX. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

https://gazetanm.com.br/documentario-vapores-do-sao-francisco-e-lancado-hoje-em-januaria/

XIV Encontro Nacional de Dança

No último dia 16 de novembro, Conselheiro Lafaiete se transformou no epicentro da dança urbana no Brasil com a realização do XIV Encontro Nacional de Dança Lafaiete. Organizado pelo Ponto de Cultura Cia Xadrez Dance, o evento reafirmou sua relevância no cenário artístico, reunindo grandes nomes, performances memoráveis e um público estimado em mil pessoas. O encontro recebeu dançarinos e jurados vindos de diversas cidades, como Belo Horizonte, Barbacena, Contagem, Ubá, Rio de Janeiro e outras, totalizando 250 bailarinos em cena. (Jornal Correio da Cidade – Conselheiro Lafaiete)

https://jornalcorreiodacidade.com.br/noticias/38579-xiv-encontro-nacional-de-danca-agita-lafaiete

Concurso de Cachaças vai premiar

O 1º Concurso de Avaliação da Qualidade das Cachaças de Alambique e Aguardentes de Cana Mineiras foi realizado quinta-feira (21/11), em Belo Horizonte. O concurso, que contou com a participação de 132 produtores de diversas regiões de Minas Gerais, premiando os melhores produtos em duas categorias: cachaça de alambique e aguardente de cana. As 217 amostras inscritas foram avaliadas por 24 jurados especializados. O evento visa também fornecer aos produtores uma avaliação técnica para aprimorar a qualidade de seus produtos. O concurso é uma iniciativa do Governo de Minas, com apoio de várias entidades e patrocínio de empresas do setor.