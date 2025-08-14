COLUNA MG

Caratinga terá campus do IF

Caratinga acaba de dar um passo decisivo para a implantação de um campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste). Na busca de alternativas para a instalação do campus na cidade, o IF Sudeste MG considerou duas opções: uma que possibilitasse o início imediato das atividades e outra para a construção de uma nova sede. Em setembro deste ano, o IF Sudeste relatou dificuldades para disponibilização de um local adequado, mas, uma reunião realizada na última semana apresentou solução para o impasse. (Diário de Caratinga)

Patos na Rota do Café

A Rota do Café do Cerrado Mineiro, roteiro turístico da primeira Denominação de Origem (DO) de cafés do Brasil, antes restrito a Patrocínio, expandiu seus atrativos e passa a englobar propriedades cafeicultoras, torrefações, destilaria e vinhedos de Patos de Minas. O lançamento do novo itinerário foi nesta segunda-feira (18/11), no Salão DB Eventos (Av. Juscelino Kubtscheck de Oliveira, 2094). Seis experiências farão parte da rota patense: Fazenda Chuá (Casa Bruxel Cafés e Vinhos); ?Fazenda Reserva Heitor; Dom Parrillo Torrefação; ?Destilaria Leblon; ?Vinhedos e Vinhos Alma Rios; e ?Café Santiago. (Folha Patense)

Livro mostra cidades históricas

No dia 22 de novembro, será lançado em Itapecerica o livro Cidades Históricas de Minas Gerais, que reúne textos e imagens sobre 33 cidades históricas do estado, destacando seu patrimônio, cultura e beleza natural. A obra, organizada pela Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais, liderada pelo prefeito de Itapecerica, Wirley Reis – Têko, celebra a identidade e as manifestações culturais de Minas, com foco na preservação e divulgação dos bens históricos e naturais do estado. (Portal G37 de Notícias)

Documentário do candomblé no Vale do Aço

O documentário Caboclos da Pedra, dirigido por Nilmar Lage e Makota Wulangana, será lançado nesta terça-feira (19), em Coronel Fabriciano. A obra explora a espiritualidade e as tradições do candomblé Angola no Vale do Aço, com foco na figura do Caboclo da Pedra, central para a jornada espiritual de Tatetu Aladey, zelador de Nkisses e símbolo de resistência cultural da região. Produzido com apoio da Lei Paulo Gustavo, o documentário também aborda a interação entre modernidade e espiritualidade, alinhando-se ao conceito de "desencantamento do mundo" de Max Weber, e celebra o candomblé como um pilar de identidade e resistência. (Diário do Aço – Ipatinga)

Rainha congolesa recebida em Poços

A rainha congolesa Diambi Kabatusuila chegou a Poços de Caldas nesta segunda-feira (18) e foi recepcionada na Associação Afro-Ancestral por Mãe Ana de Iansã. Houve um ritual na entrada da Casa em saudação aos ancestrais, que pode ser conferido no vídeo. “Estamos em contato com a assessoria da rainha desde 2022, passamos todo o ano de 2023 nesta conversa. Ela vem para conhecer o trabalho da Associação”, informa Mãe Ana de Iansã, zeladora da Umbanda com o Terreiro do Caboclo Pedra Branca e presidente da Associação Afro-Ancestral. (Poços Já – Poços de Caldas)

12ª Exposição Nacional de Orquídeas

A 12ª Exposição Nacional de Orquídeas ocorrerá de 22 a 24 de novembro na antiga Estação Ferroviária de Varginha, com entrada gratuita. O evento contará com expositores de Minas Gerais e São Paulo, oferecendo orquídeas, insumos e outros produtos relacionados ao cultivo das plantas. O horário de funcionamento será: sexta-feira (22/11), das 8h às 20h; sábado (23/11), das 8h às 19h; e domingo (24/11), das 8h às 15h. (Gazeta de Varginha)

Maior evento pet vet do sul de Minas

A 1ª Minas Expo Pet Vet acontecerá de 22 a 24 de novembro em São Lourenço, no Centro de Convenções do Hotel Guanabara, e reunirá médicos veterinários, pesquisadores e empresários do setor pet. O evento contará com uma rica programação de palestras, workshops, exposições e uma feira de negócios, além do 1º Circuito Sul Minas Groom Show, com competições e workshops voltados para a estética animal. O evento também terá uma feira de adoção de animais, fortalecendo a interação entre profissionais e o público amante de pets. (MG Turismo – Belo Horizonte)

