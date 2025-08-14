COLUNA MG

Maior planta do mundo de nióbio inaugurada

Em Araxá, foi inaugurada a maior planta de produção de ânodo de nióbio do mundo, desenvolvida pela Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) em parceria com a britânica Echion Technologies. A nova unidade, que possui capacidade para produzir 3 mil toneladas anuais de óxidos para baterias, incluindo 2 mil toneladas de XNO, material de ânodo de nióbio para baterias de íon de lítio com carregamento ultrarrápido, é um marco para o setor. O investimento de R$ 2,2 bilhões deve gerar mais de 130 empregos diretos e atender à crescente demanda global por baterias de alta potência e durabilidade, especialmente para a indústria automotiva. (Clarim.net – Araxá)

Nova edição de obra sobre Aleijadinho

Um marco no estudo de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho (1737-1814), será celebrado com o lançamento da edição revista e ampliada da obra de autoria do Promotor de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, Marcos Paulo de Souza Miranda. A publicação, que foi inicialmente lançada em 2014, retorna ao público ainda mais completa, após extensas pesquisas realizadas em documentos históricos no Brasil e no exterior. Esta nova versão, considerada uma das mais abrangentes sobre o artista, promete lançar luz sobre aspectos até então pouco explorados de sua vida e obra. (Correio da Cidade – Conselheiro Lafaiete)

Idene e Correios promovem capacitação

Em Montes Claros, nos dias 26 e 27 de novembro, será realizada uma capacitação gratuita para pequenos empreendedores, oferecida pelo Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais (Idene) em parceria com os Correios. O evento visa ensinar técnicas de vendas online e comércio exterior, com foco na utilização de plataformas de redes sociais. A capacitação, que tem como público-alvo empresários de diversos setores como alimentação, vestuário, artesanato e serviços. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Culturas podem ser reconhecidas por lei

Em Belo Horizonte, um Projeto de Lei propõe o reconhecimento oficial da gastronomia popular e do Carnaval como manifestações culturais identitárias da cidade. A proposta foi aprovada pelas comissões de Orçamento, Direitos Humanos e Cultura e agora segue para apreciação do Plenário. O projeto reconhece a importância dos botecos e da culinária mineira, que são símbolos de encontro social e celebração das tradições locais, além de ressaltar o crescimento do Carnaval de rua que se consolidou como uma das maiores manifestações culturais da cidade. (Balcão News – Belo Horizonte)

MTR Solar inaugura complexo fabril

A MTR Solar, um dos maiores distribuidores e fabricantes de equipamentos solares do Brasil, inaugurou em outubro um moderno complexo fabril em Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais. A unidade visa fortalecer a produção de energia solar no país, aumentando a capacidade de geração de energias renováveis. Além disso, o complexo contará com um centro de distribuição para módulos solares e inversores importados, agilizando a logística de entrega de produtos em todo o Brasil. A MTR também está investindo em soluções para o agronegócio, como o MTR BESS, um sistema de armazenamento de energia com baterias, que melhora a eficiência energética e reduz os custos de operação. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Embarcação afunda em Furnas

Um passeio de chalana com cerca de 15 pessoas terminou em desespero na sexta-feira (15), no Lago de Furnas, em São José da Barra. A embarcação afundou próximo ao ‘lagão’ no Balnerário Shangrylá e as pessoas foram resgatadas a tempo. Todos na chalana foram orientados a usar colete salva-vidas e ninguém se feriu no acidente. Segundo informações, quando a Marinha do Brasil chegou para atender a ocorrência não havia ninguém no local. Pouco tempo após, a embarcação ficou totalmente submersa. (Últimas Notícias – Formiga)

Pesquisa descobre cavernas em Ibitipoca

O "Projeto Ibititur", uma pesquisa realizada ao longo de mais de dois anos no Parque Estadual do Ibitipoca, em Lima Duarte, resultou na descoberta e catalogação de 64 cavernas, das quais 28 foram identificadas ou redescobertas. O estudo, apresentado no 1º Seminário de Pesquisas do Parque, incluiu a avaliação do potencial espeleoturístico de 13 cavernas, sendo nove abertas à visitação. Com base nas descobertas, foi criado um zoneamento ambiental espeleológico, que ajudará na gestão das visitas e na proteção das cavidades. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

