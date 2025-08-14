COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Clima favorece safra mineira

A regularização das chuvas aliada aos períodos intercalados de sol têm favorecido o avanço da safra 2024/25 de grãos em Minas Gerais. Conforme os dados do 2º Levantamento da Safra de Grãos 2024/25, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a estimativa é colher 17,2 milhões de toneladas no Estado, o que, se concretizado, representará um avanço de 7,5% frente à safra anterior. Entre os destaques está a soja, cuja produção deve avançar 10,5% chegando, assim, a 8,6 milhões de toneladas. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Melhor café foi de Campestre

O melhor café especial colhido em 2024 na área de atuação da Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé (Cooxupé) é da cidade de Campestre, no Sul de Minas. O grande campeão do Especialíssimo deste ano é o cooperado Reginaldo Aparecido Franco. Seu grão alcançou 89,41 pontos no programa criado pela cooperativa e pela SMC Specialty Coffees, conquistando o primeiro lugar. Ao todo, foram distribuídos R$ 330 mil em prêmios aos 50 lotes selecionados e o vencedor faturou R$ 50 mil. (Jornal da Região)

Passense vence Grammy Latino

O cantor passense Thalles Roberto ganhou o Grammy de Melhor Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa com o segundo volume de “Deixa Vir”. A premiação ocorreu nesta quinta-feira, durante a 25ª edição do evento, no Kaseya Center, em Miami (EUA). Thalles Roberto disputava o prêmio com Bruna Karla, Rosa de Saron, Vocal Livre e Eli Soares. Essa é a principal premiação internacional dedicada à excelência na música latina e a única atribuída por profissionais da indústria musical. (Folha da Manhã – Passos)

Concurso "Cidade de Ouro Branco"

A sétima edição do Concurso Literário "Cidade de Ouro Branco", realizada pela Academia de Ciências, Letras e Arte de Ouro Branco (ACLAOB) em 2024, registrou um recorde de 505 participantes, com categorias Nacional, Internacional e Estudantil. Foram premiados 71 textos. A competição, que homenageou os 300 anos da cidade, também premiou estudantes com textos sobre a história local. Os vencedores receberão certificados e os textos serão publicados em ebooks. A Academia anunciou o lançamento do edital da oitava edição para dezembro de 2024. (Correio da Cidade – Conselheiro Lafaiete)

Super Queijo terá produção em Valadares

A queijaria Ribeiro Fiorentini, localizada em Governador Valadares participará da produção do Super Queijo Supremo do Vale, com 40kg, que será fabricado a partir de 400 litros de leite. O projeto, que visa valorizar os queijos artesanais de Minas Gerais, reúne especialistas e produtores locais para criar um queijo de sabor único. Após o processo de fabricação, o queijo passará por uma maturação natural e será apresentado oficialmente em maio de 2025, no evento Made in Minas Gerais, em Belo Horizonte. Toda a arrecadação será destinada a instituições beneficentes de Valadares. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Parada do Orgulho em Divinópolis

Neste domingo, dia 17 de novembro, Divinópolis recebe mais uma edição da Parada do Orgulho Lgbtqiapn+, o evento que promete movimentar a cidade em defesa da diversidade, igualdade e respeito. O evento contará com apresentações culturais e, para encerrar com chave de ouro, um show especial de Gleycinho da Bahia, que promete animar os presentes com muita música e alegria. O tema deste ano é “Pátria de Amor, Igualdade e Respeito”, seguindo uma orientação nacional das paradas que busca resgatar o amor pelas cores da bandeira brasileira. A Parada é um espaço de conscientização e celebração, reafirmando o compromisso com os valores democráticos e a luta por um país mais justo e inclusivo. (Portal G37 de Notícias - Divinópolis)

PC amplia Rede de Laboratórios

Primeira instituição de polícia judiciária do país a criar a sua própria Rede Estadual de Laboratórios de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD), a Polícia Civil de Minas Gerais está investindo no fortalecimento dessa iniciativa de enfrentamento às organizações criminosas. A PCMG já conta com 16 LAB-LD operando em diferentes regiões, além da unidade avançada na capital, e outros 14 estão em fase de implementação. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

