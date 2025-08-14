COLUNA MG

Cão se destaca em Campeonato

A Guarda Civil Municipal (GCM) de São Sebastião do Paraíso celebrou mais uma conquista no último dia 12 de novembro. No Campeonato de Cães de Faro, realizado durante o 10º Congresso Brasileiro de Guardas Municipais e Segurança Pública, em Poços de Caldas, o GCM Amadeu e seu cão farejador Orion alcançaram o 2º lugar na competição. O canil da GCM tem se destacado constantemente em competições e está sempre disponível para apoiar órgãos de segurança no combate ao tráfico de drogas. (Jornal do Sudoeste – São Sebastião do Paraíso)

Manhuaçu debate cobertura vacinal

Na terça-feira (12), representantes do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), da Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Manhuaçu e de diversas instituições e setores participaram de uma reunião com o objetivo traçar estratégias para aumentar a cobertura vacinal na comarca de Manhuaçu. Durante o encontro, o Ministério Público reforçou o “Selo Bora Vacinar”, uma iniciativa conjunta do MPMG e do Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). A campanha visa incentivar a vacinação infantil em todo o estado. (Diário de Manhuaçu)

Três Pontas recebe Rock Festival

O Ummagumma Classic Rock Festival, em sua sexta edição, acontecerá nos dias 15 e 16 de novembro, no Espaço Verdes Eventos, em Três Pontas (MG). Considerado um dos maiores tributos ao rock no Brasil, o evento contará com tributos a grandes nomes do gênero, como Coldplay, Iron Maiden, Alanis Morissette, Pink Floyd, Supertramp, Led Zeppelin, Amy Winehouse, Legião Urbana e outros. A Ummagumma The Brazilian Pink Floyd também se apresentará, homenageando o álbum Pulse. Os portões abrem às 15h, e os ingressos custam entre R$ 50 e R$ 100, com venda online pelo Sympla. (Correio Trespontano)

Rodovias preparadas para a chuva

O Governo de Minas Gerais, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-MG), se preparou para o período de chuvas, com ações preventivas e equipes de prontidão em todas as regiões do estado. O plano inclui investimentos de R$ 500 milhões em conservação e manutenção das rodovias, um aumento significativo em relação aos R$ 203 milhões de 2020. Com a adoção de um novo modelo de contrato de manutenção, o objetivo é evitar que pequenos problemas evoluam para maiores danos. (Classivale – Ipatinga)

Exposição resistência em Ouro Preto

A exposição "Paisagens Mineradas: marcas no corpo território" será inaugurada no Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, no dia 30 de novembro de 2024, com visitação gratuita até 15 de março de 2025. A mostra, organizada pelo Instituto Camila e Luiz Taliberti e com curadoria de Isadora Canela, reúne obras de 12 artistas mulheres e aborda os impactos da mineração nas paisagens e nos corpos, tanto físicos quanto simbólicos. A exposição foi idealizada como uma forma de resistência e reflexão, em memória às vítimas dos desastres de Brumadinho (2019) e Mariana (2015). (O Liberal – Ouro Preto)

Projeto faz mapeamento de bares

O projeto Bares com Alma, lançado pela Prefeitura de Belo Horizonte, em parceria com a Belotur e o Sebrae Minas, visa mapear e reconhecer 30 bares históricos e tradicionais da cidade, celebrando a rica história gastronômica de BH, que foi reconhecida como Cidade Criativa da Gastronomia pela Unesco há cinco anos. O inventário inclui estabelecimentos icônicos que desempenharam um papel importante na cultura local, e os bares selecionados receberão placas de reconhecimento. A iniciativa e busca valorizar esses espaços como patrimônio cultural da cidade. (Cidade Conecta – Nova Lima)

Valadares tem Fórum de Turismo

Chegou a hora do trade de turismo se reunir para conhecer as novidades sobre o setor, trocar experiências e fazer network. Na próxima semana, nos dias 18 e 19, vai acontecer o Fórum de Turismo. O evento vai contar com a participação de nomes renomados do trade de turismo local, nacional e até internacional. A abertura acontecerá na segunda (18), a partir das 18h30, no Teatro Atiaia. Na ocasião, Marta Poggi falará sobre “Tendências do Turismo”. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

