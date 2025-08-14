COLUNA MG

UFJF fica em 54º no ranking

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) subiu para o 54º lugar no ranking 2024 de melhores universidades da América Latina, publicado pela consultoria britânica Times Higher Education. Em comparação com o ranking de 2023, a UFJF avançou nove posições, e em relação a 2022, subiu 20 colocações. A universidade ocupa a quinta posição entre as melhores de Minas Gerais, atrás da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a 1ª do estado e 13ª da América Latina, e da Universidade Federal de Viçosa (UFV), a 23ª. O ranking avalia as instituições com base em indicadores como ensino, pesquisa, relação com a indústria e internacionalização. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/12-11-2024/ufjf-fica-em-54o-no-ranking-de-melhores-universidades-da-america-latina.html

Procon apreende carnes impróprias

Entre os dias 4 e 8 de novembro, o Procon-MG, em parceria com o Ministério Público, Vigilância Sanitária e Polícia Militar, realizou uma operação em Bom Despacho que fiscalizou todos os açougues da cidade. A ação foi motivada por denúncias de maus-tratos a animais e armazenamento inadequado de carne em um frigorífico local, e revelou que nenhum estabelecimento possuía alvará sanitário. Durante a operação, foram autuados 23 dos 43 açougues fiscalizados, três foram interditados, e 571,36 kg de carne imprópria para consumo foram apreendidos. (Últimas Notícias – Formiga)

https://ultimasnoticias.inf.br/noticia/procon-apreende-mais-de-meia-tonelada-de-carnes-improprias-para-o-consumo-em-bom-despacho/

Yara pode anunciar fábrica em Uberaba

A Yara, gigante do setor de fertilizantes, pode anunciar a construção de uma nova fábrica em Uberaba no início de dezembro, durante a inauguração de uma unidade no Paraná, evento que pode contar com a presença do presidente Lula. A expectativa é que, durante a cerimônia, seja confirmado o investimento em Uberaba, que faz parte do projeto "Gás Para Empregar". O projeto de gasoduto, que envolverá um investimento superior a R$ 6 bilhões, visa atender tanto a cidade de Uberaba quanto outras localidades ao longo da rota entre Minas Gerais e São Paulo. (Jornal da Manhã – Uberaba)

https://jmonline.com.br/politica/yara-pode-anunciar-nova-fabrica-em-uberaba-no-inicio-de-dezembro-1.444050

Entrada gratuita na Festa de Peão

A 2ª Festa de Peão de Pouso Alegre, que acontece de 13 a 16 de novembro, oferece uma programação imperdível com grandes shows e uma estrutura ampliada para até 50 mil pessoas. O primeiro dia do evento (13/11) será gratuito, com apresentação de Rio Negro e Solimões, organizada pela Prefeitura em parceria com a ARPA. A festa, que será realizada em um novo espaço de 45 mil metros quadrados, também contará com o "Desafio do Bem", uma competição de rodeio com o objetivo de arrecadar doações para instituições de caridade. Nos dias seguintes, a festa contará com shows de Bruno e Denner, Eduardo Costa, Alok e Gusttavo Lima.. (Diário Regional – Pouso Alegre)

https://jornaldiarioregional.com.br/2024/11/13/prefeitura-garante-entrada-gratuita-no-primeiro-dia-da-maior-festa-de-peao-da-regiao/

Minas anuncia redução de emissões de gases

Na COP29, realizada em Baku, Azerbaijão, o Governo de Minas Gerais anunciou um novo compromisso global para a redução das emissões de gases de efeito estufa, destacando-se como o estado mais sustentável do Brasil. O governador Romeu Zema reafirmou o protagonismo de Minas na agenda climática, revelando a meta de reduzir em 30% as emissões de CO2 até 2030, como parte do compromisso global Race to Zero, que visa a neutralidade das emissões até 2050. Durante o evento, o estado também formalizou sua adesão à Coalizão Subnacional para a Ação Contra o Metano com o objetivo de reduzir as emissões de metano e atrair investimentos para a descarbonização da economia. (Gazeta de Varginha)

https://www.gazetadevarginha.com.br/post/na-cop29-governo-de-minas-anuncia-novo-compromisso-global-para-redu%C3%A7%C3%A3o-das-emiss%C3%B5es-de-gases-efeito

Exportações mineiras têm maior crescimento

Até outubro de 2024, as exportações de Minas Gerais alcançaram US$ 35,2 bilhões, registrando um crescimento de 5,5% em relação ao mesmo período de 2023, o maior aumento entre os estados brasileiros. O superávit da balança comercial do estado foi de US$ 21 bilhões, um avanço de 4%. Minas Gerais foi o segundo maior exportador do país, respondendo por 12% das exportações brasileiras, com destaque para os produtos como minério de ferro, café, soja e açúcares. O estado ampliou seus envios para 190 mercados externos, com os principais destinos sendo China, Estados Unidos, Alemanha e Argentina. As importações somaram US$ 14,1 bilhões, um aumento de 7,8% em relação ao ano passado, com a China liderando as compras internacionais mineiras. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

https://jornaldacidadegv.com.br/minas-gerais/exportacoes-mineiras-tem-maior-crescimento-do-pais-e-somam-us-352-bilhoes-ate-outubro/