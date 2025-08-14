COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Cordilheira impulsiona turismo no Norte

Com 1,5 bilhão de anos, o Espinhaço é a única cordilheira do Brasil. Mas o entendimento de que a cadeia de montanhas forma uma paisagem natural e cultural integrada é recente. Foi somente em maio de 2021 que cinco municípios do Norte de Minas (Grão Mogol, Botumirim, Cristália, Itacambira e Turmalina), com as Instâncias de Governança Regional (IGRs) Lago de Irapé e Sertão Gerais, se uniram para criar o Programa de Desenvolvimento Turístico Integrado Sustentável da Cordilheira do Espinhaço. O programa foi criado para melhorar a infraestrutura e a qualificação turística das cidades cortadas pela cordilheira. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

https://gazetanm.com.br/destino-cordilheira-do-espinhaco-impulsiona-turismo-no-norte-de-minas/

Sindicatos fazem acordo em Viçosa

Após repercussão negativa de um comunicado da Casa do Empresário de Viçosa a respeito do funcionamento normal do comércio no feriado do dia 20 de novembro, Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, os sindicatos que representam os patrões e os empregados chegaram em um novo acordo para a manutenção do feriado. Na Casa do Empresário - entidade que reúne Câmara de Dirigente Lojistas, Associação Comercial de Viçosa e Sindcomércio - emitiu em suas redes sociais um comunicado informando que não haveria adesão ao feriado do 20 de novembro, seguindo o disposto na Convenção Coletiva de 2024, que estabelecia a troca do novo feriado pela terça-feira de Carnaval, que não é feriado, mas é historicamente tido como um. (Folha da Mata – Viçosa)

https://www.folhadamata.com.br/sindicatos-fazem-acordo-para-manter-feriado-da-consciencia-negra-em-vicosa

Curso conquista nota máxima do Inep

O Bacharelado Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia (BICT) da Universidade Federal de Lavras (UFLA), oferecido no campus de São Sebastião do Paraíso, obteve nota máxima na avaliação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do Ministério da Educação. Iniciado em 2022, o curso, que forma profissionais nas áreas de Engenharia Elétrica, de Produção e de Software, foi avaliado em três dimensões: organização pedagógica, infraestrutura e corpo docente. A nota 5, a mais alta possível, destaca a excelência do curso e a contribuição da UFLA para o desenvolvimento regional. (Jornal Sudoeste – São Sebastião do Paraíso)

https://jornaldosudoeste.com.br/noticia.php?codigo=217899

Região quer investir em jabuticaba

A região de Ouro Preto está buscando transformar a jabuticaba em um motor de desenvolvimento econômico local por meio da criação de um Arranjo Produtivo Local (APL) e da busca pela Identificação Geográfica (IG) na modalidade Denominação de Origem. O projeto, denominado "Jabuticaba Ouro Preto – A Pérola Negra para o Desenvolvimento Produtivo e Econômico Local", visa valorizar a fruta, que é parte da tradição e cultura local, utilizada para a produção de diversos produtos como geleias, licores e vinhos. O APL visa fortalecer o setor, aumentar a competitividade e facilitar o acesso a políticas públicas e programas de exportação. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/agronegocio/jabuticaba-ouro-preto-vetor-desenvolvimento/

União e Aneel se tornam rés em ação

A ação judicial foi proposta, inicialmente, contra a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA, e pede a condenação da ANA na obrigação de mudança da outorga 1033/2019, especificamente, no que se refere ao nível mínimo permitido para a operação do Lago de Furnas, atualmente fixado na cota 750. Essa cota representa 0% do volume útil armazenado no lago. Ou seja, na prática a empresa Furnas Eletrobrás pode, atualmente, usar o reservatório até que ele fique praticamente seco. Para que isso não ocorra, o pedido na mencionada ação judicial foi no sentido de se obrigar a ANA e, com base na Emenda 106, que seja elevado o nível mínimo do lago de Furnas na cota 762. (Últimas Notícias – Formiga)

https://ultimasnoticias.inf.br/noticia/uniao-e-aneel-se-tornam-res-em-acao-que-defende-estabelecimento-de-cota-minima-no-lago-de-furnas/

Transição iniciada em Valadares

Foi realizada na manhã de segunda-feira (11), no auditório da Prefeitura, uma reunião com a presença das equipes do atual prefeito, André Merlo, e do prefeito eleito, Coronel Sandro. O encontro marca o início da transição de governo. Durante a reunião, o prefeito André Merlo enfatizou que o processo de transição será pautado pela transparência e disse ainda que entrega a administração num cenário mais favorável do que recebeu em 2017. “A gente entrega uma administração mais enxuta em termos administrativos. Quando nós assumimos, encontramos uma administração bem avacalhada, vamos dizer assim. A gente busca fazer uma gestão muito profissional e nós vamos conseguir entregar isso, desde a informática, a parte de gestão em si, além dos cuidados com as finanças, com as contas públicas”, disse André Merlo. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

https://jornaldacidadegv.com.br/politica/reuniao-marca-inicio-da-transicao-do-governo-municipal/