Governo e Sebrae lançam rotas no Festuris

O Governo de Minas Gerais e o Sebrae lançaram, durante a 36ª edição do Festuris - a maior feira de negócios de turismo da América Latina, sediada em Gramado, no Rio Grande do Sul - as rotas do Queijo da Canastra e do Serro, com o objetivo de impulsionar o turismo de experiência nas regiões produtoras desses queijos artesanais. A iniciativa faz parte da campanha para tornar os Modos de Fazer o Queijo Minas Artesanal Patrimônio da Humanidade pela Unesco, cujo processo de candidatura será avaliado em dezembro. As rotas destacam a produção do queijo e os atrativos naturais e culturais das regiões, incentivando o ecoturismo e a geração de emprego e renda. (Clarim.net – Araxá)

Etarismo será tema de debate em BH

Entre os dias 11 e 12 de novembro, a Câmara Municipal de Belo Horizonte realizará reuniões para discutir e votar 33 projetos de lei, incluindo propostas que abordam o etarismo e a defesa dos direitos dos idosos. Os projetos visam combater a discriminação etária no mercado de trabalho, e propõem a criação de Conselhos Municipais de Defesa da Pessoa Idosa. Outros projetos em pauta incluem a criação do Programa Farmácia Viva, que integrará plantas medicinais no Sistema Único de Saúde, e a inclusão de pessoas com deficiência. (Balcão News – Belo Horizonte)

TCEMG fecha Fiscalização da Saúde

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais encerrou na semana passada as operações da Fiscalização Ordenada da Saúde. O trabalho teve o objetivo de analisar os serviços prestados pelos centros públicos de saúde e aconteceu de forma simultânea em todo o estado. Ao todo, foram 81 hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (UPA), espalhados em 73 municípios de todas as regiões. Aproximadamente 100 servidores e colaboradores participaram da atividade, sendo 54 auditores que visitaram os locais presencialmente. A Superintendência de Controle Externo do TCE, responsável pela ação, verificou o número de óbitos em proporção às internações e quantidade de médicos em relação aos atendimentos como critérios para selecionar as instituições fiscalizadas. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Cafés na Semana Internacional do Café

Os cafés de Andradas estarão presentes na 12ª edição da Semana Internacional do Café 2024, que acontecerá de 20 a 22 de novembro no Expominas, em Belo Horizonte. A Prefeitura de Andradas organizou uma reunião com produtores locais para coordenar a participação no evento, que é considerado uma importante vitrine para a cafeicultura da cidade. No estande da Prefeitura, os visitantes poderão conhecer diversas marcas de cafés de Andradas, incluindo os vencedores do 6º Concurso Municipal de Qualidade dos Cafés, além de artesanatos do Grupo Tramas da Terra e informações sobre o Andradas Café Festival 2025. (Andradas Hoje)

Nova subestação em Paracatu amplia energia

O Governo de Minas Gerais e a Cemig inauguraram, na sexta-feira (8), a nova subestação Paracatu 8. A nova infraestrutura irá beneficiar cerca de 120 mil pessoas nos municípios de Paracatu, Brasilândia de Minas, Dom Bosco e Natalândia, aumentando em 18% a oferta de energia na região. A subestação foi construída com um investimento de R$ 115 milhões e faz parte de um amplo plano para melhorar a qualidade e a disponibilidade de energia, especialmente em áreas voltadas ao agronegócio. (Jornal Panorama – Caxambu)

IFTM recebe nota máxima do MEC

O Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM) obteve nota máxima (5) no relatório de avaliação do Ministério da Educação (MEC) após passar pelo recredenciamento institucional. Esse processo é essencial para que as instituições de ensino superior possam continuar oferecendo cursos de graduação, tanto presenciais quanto a distância. O IFTM, que já havia sido recredenciado em 2016 com nota 4, agora recebeu o Conceito Institucional 5, válido por 10 anos. A avaliação foi realizada por uma comissão do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). (Jornal da Manhã – Uberaba)

Divinópolis terá 112 unidades habitacionais

A Prefeitura de Divinópolis formalizou, na quinta-feira (7/11), um contrato com a Caixa Econômica Federal para a construção de 112 unidades habitacionais pelo programa Minha Casa Minha Vida. O conjunto habitacional será erguido próximo ao bairro Santos Dumont e contemplará famílias com renda de até R$ 2.640,00, que não possuem casa própria. O cadastro para as famílias interessadas será aberto em breve, e a previsão de entrega das moradias é de 18 meses após o início das obras, que contarão com um investimento total de R$ 18,48 milhões. (Portal G37 de Notícias – Divinópolis)

