Voos comerciais retornam a Divinópolis

Quase sete anos depois, Divinópolis está de volta aos céus. O Aeroporto Brigadeiro Cabral retorna voos comerciais nesta segunda-feira, 11. A primeira aeronave a pousar na cidade sai de Campinas às 7h30 e deve chegar às 9h25. As aeronaves utilizadas nos voos têm capacidade para 9 passageiros e horários praticamente diários. Em março de 2018, as operações comerciais foram suspensas devido à uma dívida do município com a Socicam, que na época administrava o aeroporto e a cidade ficou quase sete anos sem voos comerciais, devido a um impasse financeiro entre a então empresa gestora do terminal. De lá para cá, várias movimentações tentaram retornar com as atividades. (Jornal Agora – Divinópolis)

https://www.agoracomvoce.com.br/2024/11/08/voos-comerciais-retornam-a-divinopolis-nesta-segunda/

Eleição pode impactar a indústria do aço

A eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos pode impactar negativamente a indústria do aço na Região Metropolitana do Vale do Aço (RMVA). Trump já anunciou planos para impor tarifas adicionais de 10% a 20% sobre todas as importações para os EUA, o que pode afetar as exportações brasileiras de aço, especialmente porque os Estados Unidos são o principal destino do aço nacional, recebendo quase 50% das exportações do setor. Com a aplicação dessas tarifas, as indústrias brasileiras, incluindo as do Vale do Aço, podem enfrentar dificuldades de competitividade, o que pode prejudicar tanto a produção quanto a geração de empregos no setor siderúrgico e metalúrgico da região. (Diário do Aço – Ipatinga)

https://www.diariodoaco.com.br/noticia/0119880-eleicao-de-trump-pode-impactar-a-industria-do-aco-na-regiao

Casos de AVC crescem em Minas

Em Minas Gerais, os casos de Acidente Vascular Cerebral (AVC) têm aumentado significativamente, com cerca de 10 mil pessoas afetadas anualmente, resultando em aproximadamente 2 mil mortes. O AVC, que pode ser isquêmico ou hemorrágico, é uma das principais causas de morte e incapacidade no Brasil. Durante uma audiência pública na Assembleia Legislativa, especialistas alertaram sobre a gravidade da situação e a necessidade de maior atenção na saúde pública estadual. A OMS projeta que uma em cada seis pessoas no mundo sofrerá um AVC ao longo da vida, reforçando a importância de hábitos saudáveis e de uma resposta médica imediata. (Jornal Agora – Além Paraíba)

https://www.agoracomvoce.com.br/2024/11/08/crescem-os-casos-de-avc-em-minas-gerais/

Investimentos da Copasa batem recorde

Até setembro de 2024, a Copasa, Companhia de Saneamento de Minas Gerais, investiu um recorde histórico de R$ 1,56 bilhão em obras de saneamento, com um aumento de 30,7% em relação ao ano anterior. Os investimentos se concentraram em melhorias nos serviços de abastecimento de água e esgoto, beneficiando diversos municípios do estado. A empresa também registrou avanços em relação à inadimplência e à redução de perdas de água. No terceiro trimestre de 2024, a Copasa obteve lucro líquido de R$ 368,3 milhões, um aumento de 9,3% em relação ao mesmo período de 2023. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

https://gazetanm.com.br/investimentos-da-copasa-chegam-a-r-156-bi-e-batem-recorde-historico/

Congressos movimentam milhões

O 9º Congresso Brasileiro de Geração Distribuída (CBGD) e a 9ª EXPOGD, realizados em Belo Horizonte nos dias 30 e 31 de outubro de 2024, superaram as expectativas, reunindo mais de 5 mil participantes e movimentando milhões em negócios. O evento destacou o crescimento do setor de energias renováveis no Brasil, especialmente em Minas Gerais, que responde por 20% da energia solar fotovoltaica do país. O congresso abordou temas como a transição energética e o papel das energias renováveis para o cumprimento de metas ambientais. (Por Dentro de Minas)

https://pordentrodeminas.com.br/noticias/gerais/2024/11/cbgd-e-expogd-2024-superam-as-expectativas-e-juntos-movimentam-milhoes-em-negocios/

Padre lança filme em Passos

O Cine Roxy receberá neste domingo, dia 10, às 16h30, o principal protagonista de um filme que tem sua première nacional em Passos: o padre Márlon Múcio. “Milagre Vivo”, dirigido pelo passense Gustavo Leite, que tem sua estreia nacional prevista para segunda, dia 11, terá uma sessão especial na cidade. Antes do avant première em Passos, também no domingo, o padre estará no Santuário de Santa Rita, em Cássia. (Folha da Manhã – Passos)

https://clicfolha.com.br/padre-marlon-mucio-visita-santuario-de-santa-rita-de-cassia/

Conservatório celebra 65 anos

Os Corais do Conservatório Musical Antônio Ferrúcio Viviani celebram os 65 anos da instituição com uma apresentação especial no dia 8 de novembro de 2024, às 19h30, no Teatro Benigno Gaiga, em Poços de Caldas, com entrada gratuita. O evento, promovido pelo Departamento de Canto do Conservatório, contará com a participação do Coral Infantojuvenil, Coral Adulto e Grupo Vocal. Fundado em 1959, o Conservatório é uma das poucas instituições musicais públicas mantidas pelo município, e ao longo de suas seis décadas de história, tem se dedicado à formação de músicos e ao desenvolvimento cultural da cidade. (Poços.com – Poços de Caldas)

https://pocoscom.com/corais-do-conservatorio-celebram-os-65-anos-da-instituicao-em-apresentacao-com-entrada-gratuita/