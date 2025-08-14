COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Gato mineiro vence concurso mundial

Max, um gato persa de Minas Gerais, conquistou o título de melhor felino do mundo no FIFe World Show 2024, realizado na Noruega. O gato, que vem de Crucilândia, foi premiado após avaliação de suas características físicas e personalidade por um júri de 26 especialistas. Max, descrito pela tutora Vânia Rocha como tendo uma pelagem exuberante, olhos bem definidos e temperamento carinhoso, se destacou entre os 24 gatos participantes de diferentes países. O evento também contou com um jantar de gala e outras atrações, e a próxima edição do concurso acontecerá em 2025, em Bucareste. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/brasil-e-mundo/07-11-2024/gato-persa-max.html#goog_rewarded

Hospital revitalizado em Sete Lagoas

O Hospital Nossa Senhora das Graças, de Sete Lagoas, recebeu a visita de Afonso Henrique Paiva Paulino, um dos principais beneméritos da instituição.Durante a visita, que contou com a presença de Aluísio Barbosa Júnior, presidente do Conselho Administrativo da Irmandade Nossa Senhora das Graças (INSG), Afonso teve a oportunidade de conhecer as reformas realizadas no oitavo andar do hospital, onde a Siderpa, empresa de sua propriedade, doou recursos para a modernização dos quartos. (Sete Dias – Sete Lagoas)

https://www.setedias.com.br/visita-de-benemerito-marca-inicio-de-revitalizacao-do-hospital-n-s-das-gracas/

Energia solar ganha espaço em Sabará

A energia solar no Brasil tem apresentado crescimento constante, com mais de 2,8 milhões de sistemas fotovoltaicos instalados, sendo 78% em residências. Sabará acompanha essa tendência por meio da PanelPro, empresa que lidera a instalação de sistemas solares na região, oferecendo soluções econômicas e sustentáveis. A energia solar traz benefícios econômicos e ambientais, como a redução de até 90% na conta de energia e a valorização dos imóveis. Além disso, o Projeto de Lei 2.554/24, atualmente em análise, pode permitir o uso de 50% do saldo do FGTS para financiar a aquisição de sistemas fotovoltaicos, ampliando o acesso à tecnologia. (Folha de Sabará)

https://folhadesabara.com.br/noticia/39152/energia-solar-cresce-no-brasil-e-ganha-espaco-em-sabara

Mariana quer implantar charrete elétrica

O prefeito eleito de Mariana, Juliano Duarte, demonstrou interesse em implementar charretes elétricas na cidade após conhecer o protótipo do projeto inovador em Tiradentes. A iniciativa visa substituir as charretes puxadas por animais por veículos elétricos, promovendo o bem-estar animal e o desenvolvimento sustentável. O projeto, que conta com a participação de diversas entidades, incluindo a Associação de Charreteiros de Tiradentes e o Instituto Arbo, foi desenvolvido para eliminar a tração animal, preservando o patrimônio cultural da cidade histórica. Juliano elogiou a ideia e expressou o desejo de replicá-la em Mariana. (Jornal Ponto Final – Mariana)

https://jornalpontofinal.com.br/2024/11/07/juliano-duarte-quer-trazer-charretes-eletricas-para-mariana-apos-projeto-inovador-em-tiradentes/



Músico lança disco inspirado em aves

O músico Leandro Cortezão lançará no próximo domingo (10) seu novo álbum, Aves Noturnas, inspirado nos sons das aves que habitam o Parque Estadual do Rio Doce (Perd). O disco é fruto de uma pesquisa que começou após uma visita noturna guiada para observação de aves no parque, onde o músico ficou fascinado pelos cantos de aves como o urutau, bacurau e murucututu. A partir dessa experiência, Cortezão criou um álbum com cinco faixas, que mistura diferentes sonoridades e aborda a relação entre as aves e o ecossistema. O show de lançamento ocorrerá no auditório do parque, com entrada gratuita mediante agendamento. (Portal Silmara de Freitas – Ipatinga)

https://www.silmaradefreitas.com.br/musico-lanca-disco-inspirado-em-sons-de-aves-noturnas-do-parque-do-rio-doce/

Ibis Styles é lançado em Passos

Foi assinada nesta quinta-feira, em Passos, a parceria para a construção do hotel Ibis Styles Passos, entre o representante da Accor, Rômulo Silva, e os empresários Antonio Benedito da Silva, Denis Rondinelli Ferreira, Jair Fonseca, Elpidio Freire Neto, Luiz Gaspar Morando Figueiredo e Tiago Ferreira Avelar. O início das obras está previsto para janeiro e a conclusão, em dezembro de 2025. Já a inauguração deverá ocorrer até julho de 2026. O investimento previsto para o empreendimento é de R$ 20 milhões, que terá 4,5 mil metros quadrados de área construída e 120 apartamentos será erguido em um terreno de 2,5 mil m² no Figueiredo Smart City – de propriedade do empresário Luiz Gaspar Morando Figueiredo, também parceiro do projeto. O hotel ainda contará com restaurante, auditório e academia. (Observo – Passos)

https://www.observo.com.br/ibis-styles-passos-e-lancado-e-obras-ja-iniciadas-deverao-ser-concluidas-em-2026

Workshop de Empreendedorismo em Divinópolis

O 1º Workshop de Empreendedorismo Negro, promovido pelo Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir) em parceria com a CDL Divinópolis e a Escola Júnia Menezes, acontecerá de 11 a 13 de novembro. O evento gratuito tem como objetivo capacitar e fortalecer empreendedores negros na cidade, abordando temas como planejamento estratégico, inovação, negociações, fidelização de clientes, e técnicas de alavancagem de negócios. Com palestras de especialistas e atividades práticas, o workshop também incluirá uma visita técnica à Feira de Negócios e culminará com uma mesa redonda no dia 18 de novembro. (Portal Gerais – Divinópolis)

https://portalgerais.com/compir-promove-o-1o-workshop-de-empreendedorismo-negro-em-divinopolis/