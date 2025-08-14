COLUNA MG

Mineira produz café de R$ 34 mil a saca

Kátia Belo Martins, uma cafeicultora do Pico do Boné, em Araponga (MG), transformou a presença do Jacu, um pássaro que antes prejudicava sua colheita de café, em um aliado ao produzir o exótico "Café do Jacu", feito com grãos ingeridos e excretados pelo pássaro. O processo envolve a coleta manual dos grãos nas fezes do Jacu, que passam por uma fermentação natural no sistema digestivo do animal, conferindo ao café características sensoriais superiores e um alto valor de mercado, chegando a R$ 34 mil por saca. A produção, que inclui café gourmet e especial, é sustentável e livre de agrotóxicos. (Jornal dos Vales – Ipatinga)

Sindicatos recebem kits digitais

A chegada de kits digitais aos sindicatos rurais do Norte de Minas, dentro do projeto “Conexão SPR’s”, do Sistema Faemg Senar, vem cercado de boas perspectivas aos produtores rurais. Ao todo, 18 sindicatos de produtores rurais da região receberão o kit neste restante de ano, contendo notebooks, webcams e Smart TVs. O objetivo da ação é contribuir para a modernização do atendimento aos sindicatos em todo o estado, onde cada entidade irá criar a sua Sala do Produtor, espaço que visa facilitar o acesso à informação, promover a educação a distância, videoconferências, reuniões com técnicos e consultores, além de fortalecer a conexão entre os produtores. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Ouro Preto realiza conferência

No próximo sábado, 9 de novembro, Ouro Preto realizará sua 1ª Conferência Municipal dos Direitos da População Lgbtqia+, promovida pela Prefeitura Municipal em parceria com organizações da sociedade civil. O evento visa estabelecer diretrizes para políticas públicas voltadas à comunidade Lgbtqia+. Com o tema "Construindo a Política Nacional dos Direitos das Pessoas Lgbtqia+", a conferência busca avançar na criação de uma política nacional de direitos para essa população, que ainda não existe. A programação contará com debates, palestras de ativistas e políticos, além de atividades culturais. (O Liberal – Ouro Preto)

Araxá reúne mais de 60 prefeitos

Araxá sediou o Encontro Ciminas de Prefeitos Eleitos e Reeleitos nos dias 5 e 6 de novembro, reunindo 67 prefeitos, vice-prefeitos, deputados e outras autoridades. Organizado pelo Consórcio Intermunicipal de Minas Gerais (Ciminas), o evento teve como objetivo promover o planejamento estratégico e incentivar a colaboração para o desenvolvimento das cidades mineiras. Durante o encontro, foram realizados painéis e palestras sobre temas fundamentais da gestão pública, como infraestrutura, saúde, educação, licitações, e regularização fundiária. (Clarim.net – Araxá)

Saae de São Lourenço é modelo

Membros da nova equipe de gestão da cidade de São João Del Rey, que assumirá o Governo Municipal em janeiro de 2025, realizaram uma visita técnica ao SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) de São Lourenço. O objetivo do encontro foi conhecer as práticas administrativas e operacionais da autarquia, com a intenção de buscar inspiração e possíveis melhorias para o Departamento Municipal de Água e Esgoto de São João Del Rey. (Jornal Panorama – Caxambu)

Minas assume liderança em descarbonização

Minas Gerais se consolidou como líder nacional em descarbonização, destacando-se no uso de energias limpas, especialmente energia solar, e impulsionando o desenvolvimento econômico sustentável. Minas é o maior polo de energia solar do Brasil, com um crescimento na geração fotovoltaica desde 2019, graças a iniciativas como o projeto "Sol de Minas", que oferece incentivos fiscais e simplificação do licenciamento ambiental. Além disso, o estado investe em outras fontes renováveis, como etanol, biogás, biometano e hidrogênio verde, com projetos de destaque em várias regiões. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Flitabira 2024 encerrada com sucesso

A 4.ª edição do Festival Literário Internacional de Itabira – Flitabira – chegou ao fim no dia 3 de novembro de 2024, após cinco dias de intensa programação. Com o tema “Literatura, Amor e Ancestralidade” o festival atraiu 25 mil pessoas na Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, em Itabira, reafirmando seu lugar entre os principais eventos literários do Brasil. Ao longo dos cinco dias, mais de 80 escritores nacionais e internacionais participaram do festival, oferecendo 84 atividades gratuitas. A livraria do Flitabira, considerada o coração do festival, registrou a venda de mais de 3.200 livros, abrangendo 1.100 títulos diferentes. (Itabira Notícias).

