COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Poços ganha centro administrativo

Em comemoração aos 152 anos de Poços de Caldas, nesta quarta, 6, a cidade ganhou o novo Centro Administrativo da cidade. O edifício, com 14 mil metros quadrados distribuídos em 10 pavimentos, centraliza as atividades administrativas de todas as secretarias municipais, promovendo maior integração e facilitando o acesso da população aos serviços públicos. Após 1 ano e 7 meses de obras, o local está pronto para receber servidores e moradores, destacando-se por sua arquitetura inovadora e funcional. O Centro Administrativo será nomeado em homenagem ao ex-prefeito Sebastião Navarro Vieira Filho, uma figura marcante da política mineira. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2024/11/06/inauguracao-do-centro-administrativo-e-destaque-nos-152-anos-de-pocos-de-caldas/

Duplicação da 365 começa em 2025

A concessionária EPR Triângulo divulgou, nesta segunda-feira (4), o cronograma para a duplicação de 36 quilômetros da BR-365, com previsão de investimentos acima de R$ 200 milhões. O projeto envolve dois trechos principais, incluindo 26,1 quilômetros entre Uberlândia e o trevo de Araguari, e outros 10 Km entre a cidade de Patrocínio e o trevo de Silvano. A obra deve acontecer em etapas, com início em 2025 e previsão de conclusão total até fevereiro de 2031. Segundo o diretor-presidente do Núcleo Minas da EPR Triângulo, Diogo Santiago, o início das obras ainda depende de liberação ambiental. (Diário de Uberlândia)

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/36845/concessionaria-apresenta-projeto-de-duplicacao-da-br-365-entre-uberlandia-e-patrocinio-veja-videos

TCE fiscaliza Hospital de Nanuque

Equipe do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais esteve no Hospital e Pronto Socorro Municipal Renato Azeredo, dando continuidade a Fiscalização Ordenada da Saúde. A operação teve início ontem e é feita de forma simultânea em vários municípios do estado. Uma equipe de auditores do Tribunal realiza uma visita a uma unidade de saúde e registra irregularidades que encontra, preenchendo um questionário eletrônico. Em tempo real, os dados são recebidos na Sala de Comando e Controle montada no TCE mineiro. (Em Tempo – Nanuque)

https://jornalemtempo.com/tribunal-de-contas-fiscaliza-hospital-de-nanuque

Escolhida empresa da ponte do S. Francisco

O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) deu um importante passo para a construção da maior ponte sobre o Rio São Francisco, que ligará São Francisco e Pintópolis, na rodovia MG-402. Seis empresas participaram da licitação, e a proposta vencedora foi de R$ 158,5 milhões, 91,17% do valor inicial estimado. Com 1.120 metros de extensão e 13,8 metros de largura, a ponte é uma obra estratégica para a região, que deverá gerar empregos, impulsionar a economia local e melhorar a mobilidade. A conclusão está prevista para 720 dias após a ordem de serviço. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

https://gazetanm.com.br/seis-empresas-apresentaram-propostas-para-construcao-da-maior-ponte-sobre-o-rio-sao-francisco-em-minas-gerais/

Câmara de BH lança o podcast

A Câmara Municipal de Belo Horizonte lançou o podcast "BH Legal", uma nova plataforma de comunicação com a população, com foco em informações sobre direitos e iniciativas locais. A primeira temporada, que já conta com cinco episódios, aborda temas relacionados aos direitos das pessoas com deficiência, em homenagem ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Os episódios discutem questões como acessibilidade no transporte público e adaptações em hospitais e escolas, visando promover a inclusão dessas pessoas na sociedade. (Balcão News – Belo Horizonte)

https://balcaonews.com.br/2024/11/06/camara-municipal-de-bh-lanca-o-podcast-bh-legal/

Varginha é destaque em saúde bucal

Varginha foi premiada com o quinto lugar no prêmio nacional do Conselho Federal de Odontologia, destacando-se pelos serviços de saúde bucal oferecidos pelo SUS em municípios com população entre 100 mil e 500 mil habitantes. A premiação avaliou critérios como financiamento em saúde, controle social, política municipal de saúde bucal e a valorização dos profissionais. O reconhecimento foi comemorado pelo Coordenador de Saúde Bucal, Augusto Cesar, e pelo Secretário Municipal de Saúde, Adrian Nogueira Bueno, como fruto do compromisso da administração municipal em melhorar continuamente os serviços e valorizar os profissionais. (Folha de Varginha)

https://blogdomadeira.com.br/varginha-e-destaque-em-premio-nacional-de-saude-bucal/

Mariana tem nova delegacia

Mariana deu um importante passo na melhoria da segurança pública com a inauguração da nova sede da Delegacia Civil. O evento contou com a presença do prefeito Celso Cota, que destacou o esforço da administração municipal para fortalecer as instituições de segurança na cidade. Além da nova delegacia, ele anunciou que estão em andamento os planos para a construção de um novo quartel da Polícia Militar e uma unidade do Corpo de Bombeiros. “Nosso objetivo é garantir que Mariana tenha uma estrutura adequada para responder às necessidades da população e garantir a segurança de todos”, afirmou o prefeito. (Jornal Ponto Final - Mariana)

https://jornalpontofinal.com.br/2024/10/24/nova-delegacia-civil-de-mariana-e-inaugurada-com-promessa-de-reforcar-seguranca/

Cocais entre destinos sustentáveis

A cidade de Barão de Cocais, localizada na Região Central de Minas Gerais, foi incluída no concurso global TOP 100 Melhores Histórias de Destinos Responsáveis, organizado pela “Green Destinations”, uma organização holandesa. Este reconhecimento destaca os esforços da cidade em promover práticas de turismo sustentável e responsável, além de ressaltar sua beleza natural. Barão de Cocais atrai visitantes com eventos culturais e gastronômicos, como a Festa da Quitanda e o Festival da Goiabada Cascão, que celebram a rica culinária mineira e o valor cultural e histórico da região. (Cidade Conecta – Nova Lima)

https://www.itatiaia.com.br/cidade-conecta/2024/11/06/cidade-mineira-esta-entre-os-100-destinos-sustentaveis-no-mundo