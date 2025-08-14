COLUNA MG

Monitoramento do rio Doce é reativado

A Águas de Valadares reativou o sistema de monitoramento em tempo real do nível do Rio Doce, com o objetivo de fornecer informações rápidas e precisas à população, especialmente durante períodos de chuvas fortes e risco de enchentes. Os dados do monitoramento estarão disponíveis em tempo real no aplicativo Rio Doce Alerta, no site da Prefeitura e no site da Águas de Valadares, permitindo que os moradores acompanhem a variação do nível do rio e se preparem em caso de emergência. A medida é uma continuidade dos esforços para monitorar o rio desde as enchentes de 1997. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Araxá fiscaliza transporte por aplicativo

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, está fiscalizando os veículos que prestam serviços de transporte por aplicativos. Desde abril, foram vistoriados 529 veículos de 11 plataformas, e os motoristas que não estiverem em conformidade com a legislação poderão ser autuados e ter seus veículos removidos. A ação visa garantir a segurança dos passageiros e a proteção dos direitos dos prestadores de serviço autorizados, com a Prefeitura também realizando ações educativas para esclarecer as normas aos motoristas. (Clarim.net - Araxá)

Festival da Jabuticaba tem patrocínio

A Prefeitura de Sabará e a Associação de Produtores de Derivados da Jabuticaba de Sabará - Asprodejas realizam nos dias 15, 16 e 17 de novembro, o 38º Festival da Jabuticaba. A entrada é gratuita e o cenário são as charmosas ruas, praças e casarões do Centro Histórico. Em 2024, o evento contará com 25 stands de produtos derivados da fruta e 16 espaços gastronômicos nas praças Melo Viana e Santa Rita onde estarão disponíveis para o público degustar e aproveitar produtos e pratos. A expectativa de público é de 100 mil pessoas, vindas de todo o Brasil e até do mundo, em três dias de festa que, pela primeira vez, tem o patrocínio da ArcelorMittal. (Folha de Sabará)

Pampulha tem mapas ilustrativos

A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Belotur, lançou novos mapas turísticos ilustrados da região da Pampulha, com o objetivo de valorizar esse importante patrimônio da cidade, reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural Mundial. Os mapas, disponíveis tanto em formato digital no Portal Belo Horizonte quanto em versão física nos Centros de Atendimento ao Turista (CATs), apresentam os principais atrativos da região, como o Mineirão, a Lagoa e o Museu de Arte, além de informações sobre transporte público, ciclovias e pontos de wi-fi gratuito. Cada versão do mapa aborda um ponto turístico da Pampulha com ilustrações exclusivas, baseadas em fotos do acervo da Belotur. (MG Turismo – Belo Horizonte)

Hospital recebe o Prêmio

O Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro foi premiado com o Prêmio Amigo do Meio Ambiente pelo seu projeto de substituição de caldeiras por fontes alternativas de energia. Além do prêmio principal, o hospital também recebeu menções honrosas por outras iniciativas sustentáveis, como a instalação de uma usina fotovoltaica, que desde 2020 já economizou R$ 1,8 milhão, e pela implementação do Selo Consciência Sustentável, voltado para a redução e descarte correto de resíduos. Com esses projetos, o HC-UFTM conseguiu reduzir 232 toneladas de CO2 e gerar uma economia total de aproximadamente R$ 8 milhões. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Hospital lança agenda solidária

OHospital do Câncer de Muriaé, da Fundação Cristiano Varella, realizou o lançamento da sua Agenda Solidária de 2025, reunindo a diretoria da instituição e parceiros, como Sicoob, MedMur, Up Assistência Familiar e Supermercados Bh. Em um evento marcado pela solidariedade, a Fundação apresentou à sociedade um novo item de sua linha de produtos solidários, com o propósito de fortalecer a luta contra o câncer e promover a valorização da vida. A Agenda Solidária é uma iniciativa que une design e propósito, permitindo que cada aquisição contribua diretamente para o tratamento e o bem-estar dos pacientes atendidos pela instituição. (Gazeta de Muriaé)

Cooxupé escolhe melhor café

A Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé e a SMC Specialty Coffees apresentarão, no dia 14 de novembro, o melhor café especial da safra deste ano colhido na área de atuação da Cooxupé, que abrange o Sul de Minas, Cerrado Mineiro, média mogiana do estado de São Paulo e Matas de Minas. A revelação acontece por meio do Especialíssimo, programa da cooperativa e de sua casa de cafés especiais, a SMC, que, depois de cada colheita, seleciona 50 lotes para um ranking, apresentando ao mercado os melhores cafés especiais produzidos pelas famílias cooperadas. (Midia Minas – Guaxupé)

