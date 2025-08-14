COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Municípios prejudicados por mineradoras

Uma auditoria do Tribunal de Contas da União revelou que a Vale e outras mineradoras deixaram de pagar R$2,8 bilhões aos cofres públicos pela exploração de recursos minerais, prejudicando municípios de Minas Gerais, como Mariana, Ouro Preto e Itabira. Mariana, já impactada pelo rompimento da Barragem de Fundão em 2015, perdeu cerca de R$262 milhões em royalties, enquanto a Vale registrou lucros de R$121 bilhões em 2021. A Agência Nacional de Mineração (ANM), responsável pela fiscalização do setor, enfrenta dificuldades devido à falta de recursos e pessoal, o que reduz suas capacidades de fiscalização (O Liberal – Ouro Preto)

https://oliberalinconfidentes.com.br/destaque/municipios-de-minas-gerais-sao-prejudicados-por-calote-da-vale-e-outras-mineradoras/

Ministro enaltece Pacheco

No XXVII Congresso Internacional de Direito Constitucional, realizado entre 29 e 31 de outubro de 2024, em Brasília, o ministro Gilmar Mendes proferiu um discurso em homenagem à trajetória do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, agraciado com o título de Doutor Honoris Causa pelo IDP - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. Em seu discurso, Gilmar Mendes ressaltou o papel de Pacheco na proteção das instituições democráticas e sua postura firme contra ataques ao sistema eleitoral brasileiro. (Gazeta de Varginha)

https://www.gazetadevarginha.com.br/post/em-discurso-gilmar-mendes-enaltece-pacheco-como-defensor-da-democracia

Produção de cinema ganhará incentivo

A produção de cinema no Vale do Aço e Vale do Rio Doce receberá um impulso com a criação do Polo Cine Vales, um Arranjo Produtivo Local (APL) que visa estimular a economia criativa na região. O APL reunirá empresas, escolas e profissionais de audiovisual para fortalecer a produção local. O projeto terá três eixos principais: formação de novos profissionais, atração de produções audiovisuais por meio de editais e suporte à distribuição das obras, buscando parcerias com plataformas de streaming e canais de TV. (Diário do Aço – Ipatinga)

https://www.diariodoaco.com.br/noticia/0119762-producao-de-cinema-no-vale-do-aco-ganhara-incentivo-com-arranjo-produtivo-local

Matriarcas aumentam em Viçosa

Os dados do Censo Demográfico 2022 revelam um aumento significativo na participação das mulheres como chefes de família em Viçosa, onde 47,3% dos 29.084 domicílios têm responsáveis do sexo feminino, em comparação a 36% em 2010. Isso corresponde a 13.768 lares, sendo que 7,3% têm cinco ou mais moradores. Entre os jovens de até 24 anos, 53% dos chefes de família são mulheres, e a porcentagem é ainda maior (56,2%) em domicílios com chefes de até 17 anos. Das mulheres chefes de família, 54,2% são negras, com uma proporção de 55,4% entre as mais jovens. (Folha da Mata – Viçosa)

https://www.folhadamata.com.br/mulheres-aumentam-participacao-como-chefes-de-familia-em-vicosa-mostra-censo

Programa amplia atendimento a animais

Minas Gerais ampliou o atendimento a cães e gatos por meio do Programa Estadual de Saúde Básica Animal. Desde dezembro de 2023, cerca de 2.700 atendimentos foram realizados em 49 municípios, focando em animais de rua e de famílias de baixa renda. O programa oferece serviços como consultas, vacinação, vermifugação, testes rápidos, curativos e microchipagem, tudo realizado por profissionais qualificados em unidades móveis. A iniciativa visa não apenas a saúde dos animais, mas também promover a guarda responsável e o respeito aos direitos dos animais. (Jornal Em Tempo – Nanuque)

https://jornalemtempo.com/minas-amplia-alcance-de-atendimento-a-caes-e-gatos-por-meio-do-programa-estadual-de-saude-basica-animal

Divinópolis tem ‘Fecomércio na Rua’

O Sindicato do Comércio Varejista de Divinópolis – Sincomércio, em parceria com o Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais, realiza a “Fecomércio na Rua” com atividades até o dia 13 de dezembro. Nos dias 07,08, 09 e 10 de novembro estão concentradas as atividades que envolvem toda a família, dentre as grandes atrações está o show de Gian & Giovani em Divinópolis. O evento, com entrada gratuita, traz uma programação diversificada com oficinas, serviços de saúde, gastronomia, música e atividades culturais, abrangendo os quatro dias de atrações. (Portal Gerais – Divinópolis)

https://portalgerais.com/fecomercio-na-rua-tera-show-gratuito-de-gian-giovani-e-atracoes-para-a-familia-em-divinopolis/

Araxá tem encontro de hotelaria

Araxá-MG está sediando o 23º Encontro da Hotelaria Mineira. O evento que reúne o trade, fornecedores e players do setor, acontece nos dias 1º e 2 de novembro de 2024, em dois endereços conhecidos da cidade: no Grande Hotel Termas de Araxá na sexta-feira 1º de novembro, e no Sesc Araxá no dia 2. A iniciativa é da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA), com o apoio de diversas entidades do setor turístico e comercial, incluindo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, ABIH-MG, a Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo – Abrajet-MG, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo – CNC, da Fécomércio MG Sesc. Senac, do Sindicomércio de Araxá, e da Prefeitura de Araxá. (Conexão Minas – Belo Horizonte)

https://zeaparecido.com.br/blogueiros/hoteleiros-mineiros-se-reunem-para-o-23o-encontro-da-hotelaria-no-grande-hotel-termas-de-araxa/