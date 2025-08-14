COLUNA MG

Valadarenses na disputa de Trump e Kamala

Governador Valadares entrou de cabeça na disputa política pela presidência dos Estados Unidos. Agora outdoors pró Kamala Harris estão sendo vistos pela cidade. O fato se deu após outdoors em favor de Donald Trump aparecerem em alguns pontos do município. Valadares é conhecida nacionalmente como uma cidade de forte migração para os Estados Unidos. Pelo visto os valadarenses estão divididos quanto a questão política nos EUA, que acontece em menos de uma semana. (Diário de Manhuaçu)

https://diariodemanhuacu.com.br/apos-outdoors-para-trump-agora-governador-valadares-tem-outdoors-pro-kamala-harris/

Igreja de Sabará será restaurada

A Igreja de São Francisco de Assis em Sabará será restaurada com um investimento de R$ 3,7 milhões, fruto de um Termo de Compromisso firmado entre a Prefeitura de Sabará e o Iphan em 25 de setembro de 2024. A obra, que integra o Novo PAC, visa preservar a arquitetura barroca da igreja e revitalizar o Largo São Francisco, tornando-o mais acessível e atrativo para a comunidade e visitantes. As ações, que incluem melhorias nas áreas verdes e mobiliário urbano, devem ser concluídas até o fim de 2026. (Folha de Sabará)

https://folhadesabara.com.br/noticia/38784/igreja-de-sao-francisco-em-sabara-sera-restaurada-com-investimento-de-r-3-7-milhoes

Empresa mineira é a 8º maior

O Grupo Patrimar, uma construtora e incorporadora mineira com mais de 60 anos de história, foi reconhecido como a 8ª maior construtora imobiliária do Brasil no ranking da revista O Empreiteiro, subindo duas posições em relação a 2022. A empresa, que opera nos segmentos de alta, média e econômica, tem presença em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e interior de São Paulo. Além dessa conquista, o Grupo Patrimar recebeu o selo Great Place to Work, destacando-se como uma das melhores empresas para se trabalhar em Minas Gerais. (Cidade Conecta – Nova Lima)

https://www.itatiaia.com.br/cidade-conecta/2024/10/28/empresa-mineira-e-a-8-maior-construtora-imobiliaria-do-brasil

Festa Literária homenageará Adélia

A sexta edição da Festa Literária de Carmo da Mata (Flicar) ocorrerá de 7 a 9 de novembro, homenageando a renomada poeta mineira Adélia Prado. O evento contará com debates, saraus e lançamentos literário. Ao longo dos três dias, estão programadas seis mesas de discussão, abordando temas como processos criativos e a importância da poesia. Além disso, haverá atividades voltadas para crianças, como oficinas literárias e rodas de contação de histórias, buscando envolver o público jovem e geral na celebração da literatura. (Portal G37 de Notícias - Divinópolis)

https://g37.com.br/minas-gerais/festa-literaria-de-carmo-da-mata-homenageara-adelia-prado/

Rotas do Brasil fica com a BR-262

A empresa Rotas do Brasil S.A. arrematou a concessão da rodovia BR-262, entre Uberaba e Betim. O leilão, realizado nesta quinta-feira (31) na B3, em São Paulo, resultou em um desconto de 15,30% sobre a tarifa básica de pedágio. Com 438,9 km de extensão, a BR-262, ligação do Triângulo Mineiro com a Região Metropolitana de Belo Horizonte, conhecida como Rota do Zebu, é um corredor logístico fundamental para o escoamento da produção agropecuária do país. A nova concessionária terá 30 anos para implementar melhorias significativas na rodovia. (Por Dentro de Minas – Belo Horizonte)

https://pordentrodeminas.com.br/noticias/gerais/2024/10/rotas-do-brasil-s-a-vence-leilao-da-br-262/?utm_source=whatsapp&utm_medium=Refer%C3%AAncia&utm_term=gerais

São Lourenço alerta para golpe

A Prefeitura Municipal de São Lourenço, no Sul de Minas, informou que um novo golpe tem sido praticado em publicação nas redes sociais. Segundo a nota, os golpistas têm usado informações da Prefeitura do município. Dessa forma, esclarece o Governo Municipal: “Se você receber algum e-mail ou mensagem informando que está com o CNPJ irregular, fique atento, pois é golpe. A Prefeitura de São Lourenco não envia essas informações e cobranças por e-mail”, finalizou na publicação. (Jornal Panorama – Caxambu)

https://jornalpanoramaminas.com.br/site/prefeitura-de-sao-lourenco-alerta-para-golpe-que-usa-informacoes-da-prefeitura/

Extremos Climáticos debatidos em Poços

O IF Sul de Minas- Campus Muzambinho em parceria com a GSC Eventos Especiais promoveu a 21ª edição do Congresso Nacional de Meio Ambiente de Poços de Caldas (CNMA). O evento aconteceu de 22 a 25 de outubro, no Espaço da Urca, com a temática de discussão: “Extremos climáticos: riscos atuais e impactos futuros”. Especialistas de diferentes áreas do conhecimento contribuíram cientificamente com a divulgação de pesquisas e compartilhamento de dados. A organização do CNMA contou com uma comissão organizadora composta por pesquisadores de Instituições de Ensino, Prefeituras, ONG´s, membros da sociedade civil e de atores sociais envolvidos com as causas ambientais. (Folha Regional – Muzambinho)

https://muzambinho.com.br/2024/11/01/extremos-climaticos-e-pauta-do-congresso-nacional-de-meio-ambiente-de-pocos-de-caldas/