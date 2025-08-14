COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Multinacional tem centro de distribuição

A Ajinomoto do Brasil inaugurou um novo centro de distribuição em Extrema (MG), com 11 mil metros quadrados, localizado às margens da Rodovia Fernão Dias. Desenvolvido em parceria com a DHL Supply Chain Brasil, o centro conta com infraestrutura moderna e tecnologia avançada, focando na eficiência logística para a divisão de alimentos. A empresa, que está no Brasil desde 1956 e emprega cerca de 3 mil pessoas, tem uma presença global com 116 fábricas e produtos em mais de 130 países, reportando um faturamento global de US$ 9,9 bilhões em 2023. (Gazeta de Varginha)

https://www.gazetadevarginha.com.br/post/multinacional-inaugura-novo-centro-de-distribui%C3%A7%C3%A3o-%C3%A0s-margens-da-rodovia-fern%C3%A3o-dias-em-extrema

Uberlândia terá plano de arborização

Em 29 de outubro de 2024, foi assinado um decreto institucionalizando o Plano Municipal de Arborização Urbana em Uberlândia, visando a conservação e ampliação da cobertura vegetal da cidade. A política pública, que será atualizada a cada cinco anos, busca atender a normas ambientais e integrar fatores como clima e cultura local. Além disso, a Prefeitura firmou um acordo para o plantio de 5 mil mudas, a serem selecionadas com base no local de plantio, utilizando espécies adequadas para calçadas, praças e espaços verdes. (Diário de Uberlândia)

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/36801/uberlandia-tera-plano-de-arborizacao-urbana

V Ecopedalada Divina Sustentável

A Prefeitura de Divinópolis realizou no último sábado (26/10) a V Ecopedalada – Divina Sustentável, em prol da Semana Municipal Lixo Zero, reunindo quarenta ciclistas, incluindo a participação de crianças. A concentração da pedalada aconteceu na Praça do Santuário, com saída em direção ao bairro Nova Holanda. Ao chegarem ao destino, as crianças e os demais participantes, com o auxílio de voluntários, realizaram o plantio de mudas de árvores frutíferas no entorno da nascente. O evento da Semana Lixo Zero proporcionou um momento de conscientização ambiental a todos os ciclistas, oferecendo espaços para discussão sobre a temática dos resíduos sólidos no município. (Portal G37 de Notícias – Divinópolis)

https://g37.com.br/divinopolis/ocorreu-no-sabado-a-v-ecopedalada-divina-sustentavel-em-divinopolis/

Empresa investe na fábrica em Uberaba

Empresários da Valley e da Valmont Industries anunciaram em Uberaba um plano de investimento de R$30 milhões na cidade. O projeto pode ser consolidado no Distrito Industrial 5, que deve ter implantação iniciada no próximo ano. O plano anunciado é para ampliação da capacidade da empresa em Uberaba e capacitação para nacionalizar produtos que antes eram importados. Na reunião, o presidente da Valmont Brasil, Cristiano Del Nero, disse que a fábrica hoje está instalada em área no Distrito Industrial 1, que é pequena para as pretensões. (Jornal da Manhã – Uberaba)

https://www.jmonline.com.br/politica/valmont-anuncia-investimento-de-r-30-milh-es-em-nova-fabrica-em-uberaba-1.439009

Ação cobra preservação de Furnas

A Unilagos e a Associação dos Municípios do Lago de Furnas (Alago) intensificaram suas mobilizações em defesa dos Lagos de Furnas e Peixoto, solicitando ações urgentes das autoridades para garantir o uso racional das águas e a preservação das cotas mínimas dos lagos, que são tombados como patrimônio de Minas Gerais. As entidades enfatizam que a luta é pela defesa do patrimônio hídrico e pelos direitos do povo mineiro ao uso sustentável dos recursos hídricos, essenciais para a economia e a cultura da região. (Tribuna Formiguense)

https://tribunacentroeste.com.br/noticias/unilagos-e-alago-cobram-a-es-urgentes-para-garantir-o-uso-racional-e-preserva-o-das-guas-dos-lagos-de-furnas-e-peixoto

Saúde qualifica UPA de Poços

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h Poços de Caldas foi oficialmente qualificada pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria de 23 de outubro de 2024. Com essa qualificação, a unidade passa a receber um aporte anual de R$ 3 milhões, recurso que será destinado ao custeio e à manutenção dos serviços oferecidos, visando fortalecer a rede de urgência e emergência do município. Essa qualificação, válida por três anos e renovável mediante avaliação, resulta da avaliação e aprovação da proposta SAIPS nº 192869, apresentada pela Prefeitura de Poços de Caldas. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2024/10/31/ministerio-da-saude-qualifica-upa-de-pocos-e-destina-aporte-anual-de-r-3-milhoes/