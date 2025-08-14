COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Minas atinge 10 GW em geração solar

Minas Gerais alcançou a marca histórica de 10 GW em operação da fonte de energia solar fotovoltaica, somando as grandes usinas de geração centralizada (GC) de energia, com 5,793 GW, e os pequenos e médios sistemas de geração própria: a geração distribuída (GD) em telhados e áreas de residências, condomínios, prédios públicos, comércios, indústrias e propriedades rurais, com 4,208 GW. O novo marco mineiro de 10 GW corresponde a mais de 20% de toda a energia fotovoltaica produzida no Brasil, que chegou a 49,043 GW. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://www.diariodocomercio.com.br/economia/minas-atinge-10-gw-geracao-energia-solar-fotovoltaica/

Termina intervenção em hospital

A Prefeitura de Teófilo Otoni publicou Decreto colocando fim da Intervenção Administrativa no Hospital Bom Samaritano. Segundo o Governo Municipal, “este marco simboliza o cumprimento do papel da prefeitura em apoiar a reestruturação da instituição e assegurar as condições necessárias para que o hospital possa, agora, caminhar com autonomia”. E destacou que, foram consolidados avanços importantes, como a regularização dos salários, aumento expressivo nos investimentos em equipamentos hospitalares, cumprimento dos contratos, pagamentos em dia aos fornecedores. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

https://diariotribuna.com.br/?p=27117

Sirenes acionadas indevidamente

O acionamento indevido das sirenes de emergência das barragens da AngloGold em Santa Bárbara, Minas Gerais, causou pânico entre os moradores nesta terça-feira (29), levando a correria nas ruas. Este foi o sexto incidente semelhante, e a Defesa Civil confirmou que não houve anormalidades nas barragens. A mineradora lamentou o ocorrido e está investigando a causa do alarme, enquanto mantém contato com órgãos públicos e lideranças comunitárias. Situações como essa reforçam a necessidade de mais atenção no monitoramento dos sistemas de segurança, dado o impacto emocional nas comunidades da região. (Folha de Sabará)

https://folhadesabara.com.br/noticia/38835/correria-em-santa-barbara-apos-sirenes-de-barragem-da-anglogold-serem-acionadas-indevidamente

Gustavo Chalfun é homenageado

Os relevantes serviços prestados na esfera social, cultural, política e econômica em 2023 renderam a Gustavo Chalfun, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais, a medalha da concedida pelo Sindicato dos Policiais Federais em Minas Gerais (Sinpef-MG). A comenda é maior honraria da entidade foi entregue pelo presidente do Sinpef-MG, Flávio Carvalho de Lima, nesta segunda-feira, 28/10, no Automóvel Clube de Minas Gerais. (Gazeta de Varginha)

https://www.gazetadevarginha.com.br/post/presidente-da-caamg-gustavo-chalfun-%C3%A9-homenageado-pelo-sindicato-dos-policiais-federais

Festival de Gastronomia de Betim

O Festival de Gastronomia Rural de Betim promete uma experiência única para toda a família, com entrada gratuita, até dia 9 de novembro. O evento celebra a culinária mineira com comidas típicas, oficinas de cozinha, música ao vivo e atividades para crianças, incluindo uma área dedicada à diversão infantil. O chef Marcinho estará presente, destacando o feijão tropeiro em suas oficinas. Este festival também celebra a inauguração da 63ª loja da rede Mart Minas, que busca oferecer produtos de qualidade e promover a cultura local. (MG Turismo – Belo Horizonte)

https://mgturismo.com.br/festival-de-gastronomia-rural-de-betim-tradicao-sabores-e-diversao-para-toda-a-familia/

Parque terá programação de Finados

No dia 2 de novembro, o Memorial Park em Governador Valadares oferecerá uma programação especial em homenagem ao Dia de Finados, com a expectativa de receber cerca de 5 mil visitantes. O evento busca proporcionar um espaço de reflexão e acolhimento, destacando a importância de lembrar os entes queridos e lidar com a dor da perda. Entre as atividades, haverá missas, um culto, e um momento de soltura de balões, onde os participantes poderão escrever nomes de falecidos antes de liberá-los. O objetivo é criar um ambiente de paz e serenidade, incentivando a reflexão sobre a vida e a valorização das memórias. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

https://drd.com.br/dia-de-finados-memorial-park-contara-com-programacao-especial-saiba-mais/

Pimenta realizou Encontro de Congadeiros

No último dia 26 de outubro, Pimenta celebrou o 4º Encontro de Congadeiros em Honra a Nossa Senhora do Rosário, destacando-se como Patrimônio Cultural Imaterial. O evento, parte do "Calendário de Festividades: Turismo de Fé" e promovido pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha/MG), reuniu grupos de congadeiros de diversas regiões, celebrando a rica tradição cultural e religiosa da cidade. A recepção ocorreu no Galpão Cultural, com a presença da imagem de Nossa Senhora do Rosário, e culminou em uma procissão até a Praça da Matriz, onde os fiéis amarraram fitas ao mastro em agradecimento e pedidos. (Tribuna Formiguense)

https://tribunacentroeste.com.br/noticias/pimenta-realiza-o-4-encontro-de-congadeiros-em-honra-a-nossa-senhora-do-ros-rio-promovendo-cultura-e-f-