Tupi pode se transformar em SAF

O Tupi irá realizar uma assembleia geral extraordinária na próxima segunda-feira (4) com os sócios em condições de voto. Conforme o edital de convocação, a reunião tem como objetivo a autorização para a “adoção de todas as medidas necessárias para realizar o pedido de recuperação judicial” e para a “realização de operações societárias envolvendo a criação de Sociedade Anônima de Futebol (“SAF Tupi”). O presidente do Tupi, Eloísio Pereira, o “Tiquinho”, informa que o grupo Magnitude Investimentos e Participações, do Rio de Janeiro, poderá colocar, aproximadamente, R$ 100 milhões de investimentos no clube. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/esportes/28-10-2024/empresa-carioca-pode-investir-r-100-milhoes-em-saf-do-tupi-afirma-presidente.html

Banco do Nordeste supera contratações

O Banco do Nordeste alcançou R$ 3 bilhões em contratações de crédito em Minas Gerais até o terceiro trimestre de 2024, um aumento de 15% em relação ao ano anterior. Com 203 mil contratos firmados, os recursos beneficiam empreendedores de diversos setores, sendo a maior parte oriunda do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), totalizando R$ 2,4 bilhões. O programa de microcrédito Crediamigo também contribuiu com R$ 482,7 milhões. A instituição opera em 249 municípios mineiros e planeja inaugurar mais três agências. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

https://gazetanm.com.br/banco-do-nordeste-supera-r-3-bilhoes-em-contratacoes-em-minas-gerais-no-ano/

Minas serão espaços culturais

Em Nova Lima, Minas Gerais, foi aprovado o primeiro Plano Ambiental de Fechamento de Mina (Pafem) para a transformação de áreas desativadas em espaços culturais e moradias, por meio da Operação Urbana Consorciada "Nova Vila". O projeto, apresentado pela AngloGold Ashanti, prevê a criação de centros culturais, áreas verdes, comércio, moradias e espaços para esportes e educação, com 25% da área destinada a corredores ecológicos. A implementação das ações deve levar cerca de 10 anos, com o objetivo de recuperar ambientalmente a região e valorizar seu patrimônio histórico-cultural. (Balcão News – Belo Horizonte)

https://balcaonews.com.br/2024/10/29/minas-desativadas-em-nova-lima-vao-se-transformar-em-espacos-culturais/

Fazenda produz de 100 mil litrosdia

Na última esta sexta-feira, dia 25 de outubro, a Fazenda São José, na região de Guaxupé, pertencente ao Grupo Olavo Barbosa e reconhecida pela marca Leite Fazenda Bela Vista, celebrou um feito histórico. A fazenda atingiu a impressionante marca de 100 mil litros de leite por dia, consolidando-se como referência nacional em produção e qualidade de leite tipo A. “Esse marco representa mais que um volume expressivo: é a continuidade de um sonho iniciado pelo fundador Olavo Barbosa, conhecido como o “Rei do Leite” (Observo – Passos)

https://www.observo.com.br/fazenda-da-regiao-atinge-a-producao-de-leite-de-100-mil-litros-por-dia

Turismo de Minas lidera crescimento

A Fecomércio MG analisou que o turismo em Minas Gerais teve o melhor desempenho do país em 2024. Comparando agosto de 2024 a agosto de 2023, a atividade turística no estado cresceu 8,1%, superando a média nacional de 1,5% no acumulado do ano. Minas Gerais também lidera entre os estados com uma ampliação de 9,1% no volume de atividade turística nos primeiros oito meses de 2024. O desempenho positivo é atribuído a ações de promoção do ecoturismo, cidades históricas e eventos culturais, além de melhorias na infraestrutura turística, posicionando o estado como um destino atrativo. (Gazeta de Varginha)

https://www.gazetadevarginha.com.br/post/fecom%C3%A9rcio-mg-destaca-aumento-no-turismo-de-minas-lidera-crescimento-no-pa%C3%ADs-em-2024

38º Festival da Jabuticaba de Sabará

Sabará, a "Terra da Jabuticaba", realizará o 38º Festival da Jabuticaba de 15 a 17 de novembro de 2024, no Centro Histórico, celebrando a importância cultural e gastronômica da fruta. Com o tema "Dos quintais sabarenses para o mundo", o festival atrairá milhares de visitantes e contará com uma feira de produtos derivados, como geleias e licores, além de mudas de jabuticabeira. Desde sua criação em 1987, o evento cresceu, superando o carnaval em movimentação econômica, gerando mais de 1.100 empregos. Atividades como o "Cozinha Show", "Cozinha Kids" e concursos para premiar os melhores produtos da jabuticaba estimularão a inovação e a qualificação dos produtores locais. (Sabará Notícias)

https://www.sabaranoticias.com.br/38o-festival-da-jabuticaba-de-sabara-gastronomia-e-cultura-em-destaque

Siderúrgica em Divinópolis multada

Uma siderúrgica, em Divinópolis, foi multada em R$ 213 mil. A fiscalização aconteceu por volta das 17h29 desta segunda-feira, 28. Segundo a Polícia Militar de Meio Ambiente, os agentes constataram poluição e descumprimento de condicionante da licença. Dentre as irregularidades encontradas, dano na estrutura de enclausuramento do granulado de minério, caixas separadoras de água/oléo e canaletas totalmente saturadas e inoperância do enclausuramento da descarga de carvão. (Jornal Agora – Divinópolis)

https://www.agoracomvoce.com.br/2024/10/29/siderurgica-em-divinopolis-e-multada-em-r-213-mil/