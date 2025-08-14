COLUNA MG

Uberlândia abriga mais de 5 mil imigrantes

Uberlândia abriga mais de 5 mil imigrantes de 123 nacionalidades, conforme dados do Sistema de Registro Nacional Migratório (Sismigra). Muitos enfrentam dificuldades como barreiras linguísticas, burocráticas e xenofobia. Instituições como a Cátedra Sérgio Vieira de Mello e a ONG Taare têm oferecido suporte, incluindo aulas de português e orientação sobre regularização migratória. Especialistas apontam que o número real de imigrantes pode ser maior, já que muitos não conseguem formalizar sua documentação. (Diário de Uberlândia)

Mineirão realiza teste de biometria

O Mineirão iniciou testes de biometria facial durante a partida entre Cruzeiro e Bahia, e com o objetivo de reforçar a segurança combater a venda ilegal de ingressos. A tecnologia permitirá uma fiscalização mais eficiente, inibindo a ação de cambistas e agilizando a entrada dos torcedores. Essa iniciativa, parte de um plano maior para estádios com capacidade acima de 20 mil pessoas, foi viabilizada pela nova Lei Geral do Esporte. O sistema garantirá que o rosto do torcedor corresponda ao documento de identificação e ao cadastro da compra do ingresso, podendo ser integrado a diferentes sistemas de venda de ingressos. (Cidade Conecta – Nova Lima)

Poços é referência na gestão do turismo

O vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, destacou a relevância de Poços de Caldas para o setor turístico mineiro. Ele participou do Brazil Travel Market (BTM), em Fortaleza (CE), onde ocorrem diversas ações para divulgação do turismo de Minas Gerais. Para Matheus Simões, Poços de Caldas é referência na gestão a partir das parcerias público-privadas. Além dos pontos turísticos, ele ressalta as experiências que a cidade oferece aos visitantes.(Pocosja – Poços de Caldas)

Australianos no Vale do Lítio

O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG) e da sua agência de atração de investimentos Invest Minas, celebrou, na sexta-feira, 25, a assinatura de um Memorando de Entendimento (MoU) com a australiana Lightning Minerals Limited, para impulsionar a extração de lítio na região de Salinas, que compõe o Vale do Lítio, em Minas Gerais. A iniciativa prevê um investimento inicial privado de R$ 20 milhões e a criação de 20 empregos diretos na primeira fase dos projetos Caraíbas, Canabrava e Esperança, reforçando o compromisso do governo estadual com a geração de renda e desenvolvimento socioeconômico para o estado. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Zoológico de Varginha recebe onças

O Parque Zoobotânico Dr. Mario Frota, em Varginha, está passando por reestruturação e recebeu duas onças-pintadas, uma com pelagem tradicional e outra negra, vindas do Instituto Onça Pintada de Goiás. Enquanto isso, um tigre emprestado do zoológico de Americana-SP está sendo transferido para Betim-MG. A operação de transporte das onças é monitorada pelo Instituto de Recursos Florestais e pelo IBAMA. A Secretária Municipal de Turismo e Comércio, Rosana Carvalho, destacou que o objetivo da reestruturação é promover a conscientização sobre a preservação da fauna brasileira. (Folha de Varginha)

Festival de Artes de Ipatinga

O Festival das Artes Olicei 2024, que acontece nos dias 28 e 29 de outubro no Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga, visa valorizar a produção cultural nas escolas municipais e promover a interação social entre os alunos. Com o tema "60 anos de Ipatinga", o evento contará com apresentações de música, dança e teatro, onde cada escola criará um espetáculo autoral, unindo essas três formas de arte. Serão 20 alunos por escola, incentivando a criatividade e a expressão artística. A expectativa é de um público de 1.400 pessoas, fazendo do evento um marco no calendário escolar e cultural da cidade. (Portal da Cidade – Ipatinga)

Caratinga celebra Dia Ziraldo

Caratinga comemorou o "1° Circuito Literário Ziraldo Alves Pinto" no dia 24 de outubro, marcando a inauguração do "Dia Ziraldo", uma data oficial para homenagear o renomado cartunista e escritor local. O evento inclui uma exposição sobre Ziraldo e uma programação que se estenderá até 27 de novembro, com atividades como dança, teatro e lançamentos de livros na Casa Ziraldo de Cultura. O circuito promete fortalecer a arte na cidade e inspirar novas gerações de artistas. (Diário de Caratinga)

